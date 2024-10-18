Биография Сирила Гана: от продажи мебели до титульного боя в UFC

История французского тяжеловеса.

Сирил Ган

Дата рождения: 12 апреля 1990 года

Место рождения: Ла-Рош-сюр-Йон (Франция)

Рост: 196 см

Прозвище: Хороший Парень

Вид спорта: ММА

Весовая категория: тяжелая (120 кг)

Рекорд в ММА (на октябрь 2024): 12-2

Детство и юность Сирила Гана

Сирил Ган родился в городе Ла-Рош-сюр-Йон на западе Франции. Отец будущего бойца UFC был выходцем из Гваделупы. В молодости он занимался футболом и принял решение переехать во Францию для игры в клубе региональной лиги. После завершения карьеры мужчина стал водителем автобуса.

Маленький Сирил по примеру отца начал заниматься футболом и впоследствии вошел в состав школьной команды. Помимо этого парень отдавал предпочтение баскетболу и боевым искусствам. Впрочем, в юности спорт для француза был скорее досугом. Он делал упор на образовании, после окончания школы отправился на обучение в бизнес-школу и получил диплом в области продаж.

Во время учебы в бизнес-школе Ган устроился в магазин элитной мебели на должность продавца, занимался этим дело почти девяти лет. Информация об этом занятии спортсмена вошла в проморолик UFC. В интервью «СЭ» в июне 2021 года боец назвал свою самую запоминающуюся сделку и рассказал о занятии спортом в то время в секции тайского бокса вместе с другом детства.

«Да, я отработал там восемь-девять лет где-то. [Лучшая сделка?] Я как-то продал комплект мебели на 20 000 евро. Софу, стул, стол, полку. [Как попал в единоборства?] В муай-тай я пришел в 24 года, это моя единственная бойцовская база. Я прозанимался им три года», — сказал Ган.

Сирил Ган (справа) против Фрэнсиса Нганну. Фото Global Look Press

Спортивная карьера Сирила Гана

Занятия тайским боксом увлекли Сирила. Он начал выступать в соревнованиях и одерживать победы. Тогда француз решил, что ему нужно заканчивать работать в магазине и искать квалифицированного тренера, которым стал Фернанд Лопес. Этот бывший боец ММА также известен по работе с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну. Под его руководством Ган довел свой рекорд в муай-тай до 13-0 (за четыре года с 2014-го по 2018-й), завоевал и защитил титул чемпиона AFMT Muay Thai в тяжелом весе.

В 2018 году Лопес предложил бойцу переключиться на ММА. Уже через месяц после смены вида француз дебютировал в смешанных единоборствах — и сразу в титульном бою против Бобби Салливана на турнире TKO Fight Night 1 в августе в Монреале (Канада). Сирил одержал досрочную победу — провел гильотину и задушил канадца в первом раунде.

Первая защита титула прошла в сентябре 2018-го в Квебеке (Канада) в поединке с Адамом Дейчкой. Ган нанес первое поражение тогда непобедимому канадцу, закончив бой за два раунда техническим нокаутом.

Французский боец во второй раз защитил пояс в мае 2019-го в Гатино (Канада). Он победил Роджерса Соузу из Бразилии и с рекордом 3-0 отправился в новый для себя промоушен — UFC.

Дебютный бой Гана в крупнейшей организации ММА прошел 10 августа 2019 года на турнире UFC Fight Night в Монтевидео (Уругвай). Сирила выпустили против непобедимого до этого бразильца Рафаэля Пессоа. Француз одержал досрочную победу — в первом раунде удушающим приемом (ручным треугольником).

В следующем бою в октябре 2019 года в Калланге (Сингапур) Ган сошелся с американцем Дономтэлом Мейсом, скрутил пятку сопернику и тот принял решение сдаться за 14 секунд до конца третьего раунда. Этот сабмишн был назван самым поздним в истории тяжелого веса UFC, а автора приема наградили бонусом за выступление вечера.

В декабре 2019-го Ган провел бой с канадцем Таннером Бозером в Пусане (Корея) и победил единогласным решением судей. После этого Сирил почти год не проводил никаких поединков. Организация пыталась согласовать его бои с разными соперниками. Так были анонсированы противостояния француза с Сергеем Павловичем, а затем с Шамилем Абдурахимовым. Первый поединок сорвался по причине травмы Павловича, второй — по нераскрытым причинам.

Ган вернулся в октагон в декабре 2020-го на UFC 256 в Лас-Вегасе (США). Он подрался с бывшим чемпионом UFC бразильцем Жуниором Дос Сантосом и одержал победу техническим нокаутом.

Сирил Ган с поясом временного чемпиона UFC после победы над Дерриком Льюисом. Фото Getty Images

2021 год спортсмен начал с победы над суринамским бойцом с базой из тайского бокса Жаирзиньо Розенстрайком. В главном событии турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе Сирил взял верх решением судей после пяти раундов.

В июне на тот момент 3-й номер рейтинга тяжеловесов Ган провел поединок с 5-м номером — россиянином Александром Волковым в главном событии турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе, победитель имел возможность выйти на титульный бой. После пяти раундов снова дошло до решения судей, которые признали победителем француза. Правда, лига не вывела его на бой против чемпиона Фрэнсиса Нганну.

«Когда мы вернулись после боя в отель, сидим в моем номере, я прикладываю к ногам Сирила лед, тут заходит человек из нашей команды и говорит, что ему показалось, Волков плакал, — рассказывал Лопес, тренер Гана, в интервью «СЭ». — Оперся руками о клетку и плакал. И Сирил сказал: «О нет. Мне так плохо за него. Как же иногда мне не нравится этот спорт». И другой парень из нашей команды спрашивает: «Почему? Какая тебе разница, что там сейчас у Волкова?» И Сирил говорит: «Мне не по себе, что он проиграл и упустил такой шанс. Если бы он выиграл, то был бы очень хорошим чемпионом. Мне кажется, у него есть все, чтобы выиграть у Нганну. Если бы Волков выиграл у меня, потом он бы побил Нганну. Мне неловко, потому что я новичок в этом спорте, только зашел сюда, а Волков здесь очень давно, даже дрался в Bellator, он заслужил успех». И потом Сирил хотел найти Волкова и подбодрить его».

В августе Ган подрался с Дерриком Льюисом за звание временного чемпиона на UFC 265 в Хьюстоне (США). В главном бою турнира Сирил отправил американца в нокаут в третьем раунде, получил бонус за выступление вечера и завоевал пояс, довел рекорд до 10-0.

Сирил Ган после боя против Фрэнсиса Нганну. Фото Global Look Press

Первое поражение в карьере Ган потерпел в январе 2022 года на турнире UFC 270 на Анахайме (США) в бою с чемпионом тяжелого веса — Нганну. Сирил даже считался с небольшим перевесом фаворитом поединка, но камерунец использовал свою мощь и навыки работы в партере, что помогло ему защитить титул после пяти раундов и единогласного решения судей.

«Огромное спасибо всем, кто меня поддерживает! Я извиняюсь за то, что было сегодня, — сказал Ган в интервью после боя. — Поздравляю Фрэнсиса, он отлично дрался. Я немного разочарован. Но с другой стороны, я думаю, что это очень хороший опыт для меня, ведь я только пришел в этот спорт. И я уверен, что меня ждет светлое будущее».

Ган вернулся в сентябре в главном событии домашнего для себя турнира UFC Fight Night в Париже. Француз сошелся с австралийцем Таем Туивасой и в третьем раунде нокаутировал соперника, бой был признан лучшим в этот вечер.

Сирил Ган (справа) против Джона Джонса. Фото Global Look Press

В январе 2023 года появилась информация об уходе из UFC чемпиона тяжелого дивизиона Нганну. Это позволило разыграть пояс — и Ган не мог упустить такую возможность. Соперником француза стал вернувшийся после трехлетнего простоя и дебютировавший в тяжелом весе легендарный боец Джон Джонс. Аналитики не могли определить фаворита, однако схватка продлилась недолго. В первом раунде Джонс использовал гильотину, одержал досрочную победу и забрал вакантный титул.

«Я расстроен, но злость на себя приглушает все остальные чувства, — сказал Ган на пресс-конференции. — Да, мы приняли бой на коротком уведомлении, было не слишком много времени на подготовку, но чувак, я действительно усердно работал со своей командой, и я зол на себя. Это реальное поражение. Это мое первое настоящее поражение. Поражение Франсису не было таким уж большим, но это причинило мне боль».

После этой неудачи Ган вернулся в октагон в сентябре — и снова в главном событии домашнего для себя турнира UFC Fight Night в Париже. Сирил провел бой с Сергеем Спиваком из Молдавии и одержал досрочную победу во втором раунде. Француз зажал оппонента у сетки и наносил сокрушительные удары, рефери остановил поединок ввиду пассивной защиты молдаванина. Победа принесла бойцу третий в карьере бонус UFC за выступление вечера.

Следующим соперником Гана должен стать Волков. Реванш был назначен на UFC 308 в конце октября в Абу-Даби (ОАЭ). Однако поединок пришлось перенести из-за травмы ноги россиянина, о которой стало известно в конце сентября. В октябре босс UFC Дана Уайт объявил, что противостояние Сирила и Александра войдет в кард UFC 310 в Лас-Вегасе в начале декабря.

Достижения Сирила Гана

Временный чемпион UFC в тяжелом весе

Бонус за выступление вечера в UFC (3 раза)

Чемпион AFMT в тяжелом весе (одна защита)

Чемпион TKO в тяжелом весе (две защиты)

Фото Global Look Press

Личная жизнь Сирила Гана

У Гана есть жена и двое детей. О том, как француз заботится о будущем семьи, он рассказывал в интервью «СЭ».

«Я не трачу деньги. Инвестирую все в мой банковский счет, — смеясь сказал Ган в июне 2021 года. — Не то чтобы я коплю прямо, но у меня ведь семья. Жена, дочь. Сейчас жена беременна второй дочерью, поэтому я должен заботиться о них, бережно относиться к деньгам».

Известно, что Сирил любил проводить время за видеоиграми, в том числе серией футбольного симулятора FIFA. В том же интервью «СЭ» француз оценил увлеченность другого бойца UFC Деметриуса Джонсона, который однажды играл на видеоприставке нон-стоп 16 часов.

«Нет-нет-нет, столько я не играю, — сказал Ган. — Сейчас я играю в FIFA, со мной команда из семи человек. Иногда мы можем поиграть три часа, может быть, четыре, но не больше».

Интересные факты о Сириле Гане

Сирил Ган в детстве занимался футболом, баскетболом, боевыми искусствами.

Ган закончил бизнес-школу и получил образование в области продаж. Он больше восьми лет работал в магазине элитной мебели и самой крупной сделкой назвал покупку на 20 тысяч евро (в комплект мебели входили стол, стул, софа, полка).

В планах бойца UFC на будущее одним из пунктов является дебют в боксе.

Француз проявляет заинтересованность в кино, в апреле 2024 года чемпион UFC в тяжелом весе, англичанин Том Аспиналл сообщил: «Сирил Ган отклонил предложение сразиться в Манчестере из-за съемок в фильме. Кто-нибудь знает, в каком фильме снимается Сирил?»

Фото Global Look Press

Социальные сети Сирила Гана

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