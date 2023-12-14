Экспресс-интервью с бойцом UFC.

В ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 296, где в том числе выступит ученик Абдулманапа Нурмагомедова — боец наилегчайшего веса Тагир Уланбеков (14-2 в ММА, 3-1 в UFC). Его соперником станет американец Коди Дарден, идущий на серии из четырех побед подряд. «Крепкий боец, больше борется, немного стойки», — коротко описал своего соперника Тагир.

Природа дала Тагиру самые скромные физические данные из всех учеников Абдулманапа — худой как тростинка. Тем не менее упорный труд и характер в 2020-м привели Уланбекова в UFC. А до этого, в 2017-м, Тагир стал чемпионом Fight Nights в наилегчайшем весе. Накануне UFC 296 дагестанец дал «СЭ» небольшое интервью. Времени было немного, меньше 10 минут. За это время Уланбеков рассказал, как был доверенным лицом Абдулманапа, сравнил Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова как секундантов, сообщил, как называется их командный чат, а также ответил на вопрос, как бы дрался с Франсисом Нганну.

— Хабиб рассказал, что ты был доверенным человеком Абдулманапа, что он тебя называл Раджабович. Расскажи, в чем заключались твои функции как доверенного лица и почему тебе была оказана такая честь.

— Честно, не знаю. Абдулманап, наверное, во мне что-то увидел, ответственные моменты на меня возлагал.

— Ответственные моменты — это какие, например?

— Мы выезжали, например, на сборы, и Абдулманап говорил, что Тагир будет список составлять — кто едет, кто не едет. Мне нужно было собрать деньги, выезжать за продуктами — мы же были далеко в горах, где нет, например, газа. Если газовый баллон заканчивался, надо было баллон взять, поехать вниз, наполнить его, обратно приехать. Паспорта собрать, кто есть, кого нет, перекличку провести.

Тагир Уланбеков и Умар Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Ты тренером не хочешь стать?

— Я тренировал где-то в 2015 году, уже знаком с этим. Посмотрим. Пока не хочу.

— Из кого среди бойцов вашей команды отличный тренер бы получился?

— Думаю, из Ислама Махачева хороший тренер получился бы, из Умара [Нурмагомедова], Гаджи Рабаданова. Из ребят, которые на хорошем уровне у нас выступают, каждый может тренировать.

— В этот раз Ислам Махачев будет у тебя в углу. Чем угловой Ислам Махачев отличается от углового Хабиба Нурмагомедова?

— Ничем не отличается, все то же самое. Что будет Ислам подсказывать, то же самое будет и Хабиб подсказывать. Может быть, у Хабиба чуть больше опыта, потому что он больше выступал, больше времени в этом спорте.

— Например, у Fedor Team командный чат в WhatsApp называется «Братва». А как ваш чат называется?

— «AKA» называется. Мы когда в Америке были все вместе, сделали группу, и осталось [название].

— Сколько человек в вашем чате?

— 10-15.

— Я посмотрел твой очень давний бой по панкратиону, ты еще юноша, и ты там худой-худой. Тем не менее это тебе не помешало стать чемпионом Fight Nights и топовым бойцом UFC. Расскажи, как Абдулманап за твоим весом следил? Заставлял ли он тебя усиленно питаться? Насколько часто ты взвешивался?

— Питаться заставлял, говорил: «У твоих соперников руки, как твои ноги, тебе нужно прибавлять физические данные». Когда на сборы ездили, в зале, он всегда работал с нами над физическими кондициями. Немного прибавили в весе, «физике».

— Сейчас ты обычно сколько весишь?

— В межсезонье где-то 67-68 килограммов.

— Сейчас самый обсуждаемый бой среди российских болельщиков MMA — это потенциальный поединок между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном. Арман сейчас действительно самый опасный соперник для Ислама?

— В 70 килограммах для Ислама нет ни одного опасного соперника.

— Царукян хорошо сейчас выступил.

— Выступил хорошо, а Ислам до этого плохо выступил? Не думаю, что кто-то из ребят, выступающих в 70 килограммах, сможет какие-то проблемы Исламу предоставить.

— Это фантастическая ситуация, но интересно, что ты ответишь. Представь, что у тебя будет бой в открытом весе против Франсиса Нганну. Ты бы как дрался с ним?

— Я бы с собой пистолет взял (смеется).

— А если бы в клетку не дали его пронести, что тогда делать?

— Ну... не знаю, как с ним драться.