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Сегодня, 16:30

Биография Тагира Уланбекова: жизнь и карьера бойца из команды Хабиба

Хабиб будет секундировать Тагира Уланбекова на UFC 311
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Бойцы ММА Хабиб Нурмагомедов и Тагир Уланбеков
Тагир Уланбеков с Хабибом Нурмагомедовым.
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Путь дагестанского бойца UFC.

Тагир Уланбеков
Дата рождения: 8 июля 1991 года
Место рождения: Дылым (Казбековский район, Дагестанская АССР, СССР)
Место проживания: Махачкала (Дагестан, Россия)
Вид спорта: ММА
Промоушен: UFC
Рост: 170 см
Весовая категория: наилегчайший дивизион (57 кг)
Рекорд в ММА (на январь 2025 года): 16-2

Детство и юность Тагира Уланбекова

Тагир Уланбеков родился 8 июля 1991 года в дагестанском селе Дылым. Круг интересов мальчика сформировался с ранних лет. Из различных видов единоборств Тагира больше всего привлекла борьба.

Сначала мальчик хрупкого телосложения и низкого роста не выглядел потенциальным атлетом. Усугубил ситуацию перелом руки, который маленький Тагир получил в ходе тренировочного спарринга. После этого инцидента родители посоветовали ему оставить единоборства, так как кость срослась неправильно.

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Вернуть мальчика в спорт помог дядя, который был близко знаком с Абдулманапом Нурмагомедовым. Мужчина показал Тагира тренеру и попросил помощи в реабилитации и восстановлении функций руки.

Абдулманап Магомедович помог Уланбекову оправиться от травмы и начал учить его основам рукопашного боя, боевого самбо и классической борьбы. На школьном и юношеском уровне уроженец Дылыма завоевал титулы чемпиона республики, соревнований в других регионах и стал чемпионом мира по боевому самбо.

Бойцы ММА Хабиб Нурмагомедов и Тагир Уланбеков. 2008 год
Хабиб Нурмагомедов и Тагир Уланбеков в юности.
Фото соцсети

Начало карьеры Уланбекова в ММА

В 2013 году в возрасте 22 лет Тагир решил последовать примеру товарищей, с которыми тренировался у Абдулманапа Нурмагомедова, во главе с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым. Для начала он вышел на соревнования российского уровня.

Дебют в профессионалах состоялся 7 июля 2013 года в организации Liga Kavkaz, в которой он провел пару боев на старте карьеры. Первое выступление Уланбекова состоялось на турнире Liga Kavkaz Grand Umakhan Battle в дагестанском селе Хунзах, он победил соотечественника Магомеднура Агларова рычагом локтя на исходе первого раунда. В течение следующих трех лет Тагир выступал в маленьких промоушенах и довел свой рекорд до 5 побед при нуле поражений.

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В 2016 году Уланбеков дебютировал в организации Fight Night Global. Его соперником 16 ноября на EFN Fight Nights Global 54 в Ростове-на-Дону стал представитель Казахстана Шынгыс Кайранов, победу над которым дагестанец одержал единогласным решением судей. Затем Тагир одержал в Fight Night Global по одной победе техническим нокаутом и судейским решением и получил возможность побороться за титул промоушена в наилегчайшем весе.

Соперником Уланбекова в титульном поединке 8 октября 2017 года на турнире EFN Fight Nights Global 58 в Краснодаре стал россиянин Вартан Асатрян. Тагир смог закончить бой в начале четвертого раунда гильотиной и забрал пояс.

Боец ММА Тагир Уланбеков
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Эмоций как таковых нет, но, хвала Всевышнему, я рад, что смог порадовать людей, которые верили в меня! Что тот труд, который мы проделали с моей командой, дал свои плоды! Моей задачей было идти вперед и не отступать, постоянно держать соперника в напряжении! Наш план заключался лишь в одном — забрать пояс и уехать на новом мерседесе! Не все удалось осуществить, но в общем я и моя команда довольны! Хабиб и Ислам говорили держать руки высоко, больше работать передней рукой и подключать ноги — это и есть «идти в лобовую», а не вести грязный бой, как подумали некоторые! Да, они были очень довольны и говорили продолжать в том же темпе!» — рассказывал Уланбеков в октябре 2019-го.

В следующем бою с казахом Жалгасом Жумагуловым на FNG Fight Nights Global 88 в Астане (Казахстан) 31 августа 2018 года дагестанец утратил титул и потерпел первое поражение в карьере. Победителя определило раздельное судейское решение.

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В 2019 году ученик Абдулманапа Нурмагомедова начал выступать в организации Gorilla Fighting Championship. Уланбеков дебютировал в лиге на GFC 11 в Пензе 3 мая 2019 года. Поединок с украинцем Александром Подлесным завершился победой единогласным решением судей.

Тагир получил право биться за титул уже во втором бою промоушена. 27 сентября 2019 года в поединке с бразильцем Денисом Араужо на GFC 17 в Атырау (Казахстан) дагестанец стал чемпионом GFC, победив соперника удушающим приемом сзади.

Менее чем через три месяца Уланбеков отстоял пояс чемпиона на турнире GFC 22 в Краснодаре 13 декабря 2019 года. На этот раз он победил бразильца Денилсона Матоса после удушающего приема гильотиной в начале второго раунда.

Бойцы ММА Бруну Силва и Тагир Уланбеков. 11 октября 2000 года. Абу-Даби
Фото Getty Images

Карьера Тагира Уланбекова в UFC

Уланбеков подписал контракт с UFC в середине 2020 года. Дебют в мировом промоушене состоялся 10 октября 2020 года, спустя несколько месяцев после смерти Абдулманапа Нурмагомедова. Отец Хабиба и тренер многих чемпионов ушел из жизни на фоне осложнений после коронавируса 3 июля.

Тагир на UFC Fight Night 179 в Абу-Даби (ОАЭ) провел бой с бразильцем Бруно Сильвой. Бойцы прошли всю дистанцию в три раунда, дагестанец победил единогласным решением судей.

«Я хочу посвятить эту победу нашему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову. Покойся с миром. Этот бой был для меня большой ответственностью», — написал после боя Тагир на странице в соцсети X (бывший Twitter).

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30 октября 2021 года Уланбеков взял верх над еще одним бразильским бойцом Алланом Насименто в рамках UC 267. На этот раз — раздельным решением судей.

«Я не нервничал из-за решения. Был уверен, что это мой был. Я сто процентов выиграл первый и третий раунды. Во втором раунде, хоть и был сверху, не показывал активных действий. Во втором поймал его на удушающий прием. Захват был очень плотным. Я почувствовал, что он немного заснул. Оттолкнул его от себя — и он проснулся. Нужно было до конца дожимать, а я не дожал», — говорил боец после боя.

6 марта 2022 года уроженец Дылыма потерпел первое поражение в UFC и второе в карьере. На турнире UFC 272 в Лас-Вегасе он уступил американцу Тиму Эллиоту единогласным решением судей.

«Я понял, что нельзя оставлять бой на усмотрение судей и нельзя отвлекаться на запрещенные действия соперника. Тим Эллиот постоянно их совершал, и это меня отвлекало. Раньше я не попадал в такие ситуации, но, если попаду в следующий раз, уже буду понимать, что делать. Еще одна ошибка была в том, что в том бою я меньше боролся. Я в первый раз дрался с таким грязным бойцом, а потому был немного не в себе», — сказал боец в интервью Metaratings в марте 2022-го.

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5 ноября 2022 года Уланбеков победил американца Нейта Манниса на UFC Fight Night 214 в Лас-Вегасе. Тагир смог финишировать Манниса на третьей минуте первого раунда гильотиной.

«Мы тренируемся с Умаром [Нурмагомедовым] вместе уже 10 лет. Когда мы выходим в клетку, спаррингуем очень жестко. Намного жестче, чем вы видели в этом бою. Умар помог мне с планом на бой. Он дрался с этим парнем и сказал мне, что поможет против него, а что — нет. Если бы не Умар, мне было бы намного сложнее подготовиться», — сказал Тагир сайту MMA Junkie в ноябре 2022-го.

Следующую победу Уланбеков одержал на турнире UFC 296 17 декабря 2023 года в Лас-Вегасе. Против американца Коди Дердена у него прошел удушающий прием на первой минуте второго раунда.

«Мне кажется, я еще в первом раунде мог завершить этот бой, но допустил ошибки. В тот момент, когда я его уронил, сначала сам не понял, как это произошло. Ушел сразу на удушающий, этого нельзя было делать. В конце первого раунда забрал спину и начал сразу душить. Поторопился. Много ошибок, мы поработаем над этим вместе с тренерами в зале», — сказал дагестанец после боя.

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Уланбеков вошел в кард турнира UFC 311 в ночь с 18 на 19 января 2025 года в Инглвуде (округ Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Соперником бойца по первому бою ранних прелимов был назначен американец Клейтон Карпентер. Одним из секундантов Тагира стал Хабиб Нурмагомедов.

Боец ММА Тагир Уланбеков праздныет победу над Коди Дерном. 16 декабря 2023 года. Лас-Вегас
Фото Getty Images

Статистика боев в UFC

Дата

Соперник

Результат

Раунд

время

Рекорд

17 декабря 2023

Коди Дарден

Победа, SBM

2 / 4.25

15-2

5 ноября 2022

Нэйт Манесс

Победа, SBM

1 / 2.11

5 марта 2022

Тим Эллиотт

Поражение, UD

3 / 5.00

30 октября 2021

Аллан Насименто

Победа, SD

3 / 5.00

10 октября 2020

Бруно Силва

Победа, UD

3 / 5.00

Достижения Тагира Уланбекова

  • Чемпион Fight Night Global в наилегчайшем весе (2017)

  • Чемпион Gorilla Fighting Championship в наилегчайшем весе (2019)

  • Чемпион мира по боевому самбо (2014)

Боец ММА Тагир Уланбеков и актер Уилл Смит
Тагир Уланбеков и Уилл Смит.
Фото соцсети

Личная жизнь Уланбекова

О личной жизни дагестанского спортсмена известно немного. Уланбеков женат. Видео с его свадьбы опубликовано в соцсетях, однако лица избранницы не удастся разглядеть из-за национального наряда. Тагир с супругой воспитывают сына.

Своей целью в спортивной карьере Уланбеков в интервью YouTube-каналу «СЭ» «Ушатайка» назвал чемпионство в UFC.

Тагир всегда отмечался товарищами и тренерами как очень ответственный человек. На тренировочной базе в Хуштаде, по словам спортсмена, Абдулманап Нурмагомедов во время сборов оставлял юношу на три месяца «за главного», чтобы тот контролировал сверстников и ребят помладше. Ему приходилось жить в «спартанских условиях», но сам боец вспоминает то время с улыбкой.

Интересные факты об Уланбекове

  • Тагир имеет высшее образование в области экономики

  • В детстве Тагир занимался в одной группе с Хабибом и Умаром Нурмагомедовыми

Тагир Уланбеков. «Абдулманап говорил: у твоих соперников руки, как твои ноги. Прибавляй в «физике»!» Тагир Уланбеков — доверенное лицо отца Хабиба

Социальные сети Тагира Уланбекова

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Абдулманап Нурмагомедов
Тагир Уланбеков
Умар Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
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