Биография Тагира Уланбекова: жизнь и карьера бойца из команды Хабиба

Путь дагестанского бойца UFC.

Тагир Уланбеков

Дата рождения: 8 июля 1991 года

Место рождения: Дылым (Казбековский район, Дагестанская АССР, СССР)

Место проживания: Махачкала (Дагестан, Россия)

Вид спорта: ММА

Промоушен: UFC

Рост: 170 см

Весовая категория: наилегчайший дивизион (57 кг)

Рекорд в ММА (на январь 2025 года): 16-2

Детство и юность Тагира Уланбекова

Тагир Уланбеков родился 8 июля 1991 года в дагестанском селе Дылым. Круг интересов мальчика сформировался с ранних лет. Из различных видов единоборств Тагира больше всего привлекла борьба.

Сначала мальчик хрупкого телосложения и низкого роста не выглядел потенциальным атлетом. Усугубил ситуацию перелом руки, который маленький Тагир получил в ходе тренировочного спарринга. После этого инцидента родители посоветовали ему оставить единоборства, так как кость срослась неправильно.

Вернуть мальчика в спорт помог дядя, который был близко знаком с Абдулманапом Нурмагомедовым. Мужчина показал Тагира тренеру и попросил помощи в реабилитации и восстановлении функций руки.

Абдулманап Магомедович помог Уланбекову оправиться от травмы и начал учить его основам рукопашного боя, боевого самбо и классической борьбы. На школьном и юношеском уровне уроженец Дылыма завоевал титулы чемпиона республики, соревнований в других регионах и стал чемпионом мира по боевому самбо.

Хабиб Нурмагомедов и Тагир Уланбеков в юности. Фото соцсети

Начало карьеры Уланбекова в ММА

В 2013 году в возрасте 22 лет Тагир решил последовать примеру товарищей, с которыми тренировался у Абдулманапа Нурмагомедова, во главе с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым. Для начала он вышел на соревнования российского уровня.

Дебют в профессионалах состоялся 7 июля 2013 года в организации Liga Kavkaz, в которой он провел пару боев на старте карьеры. Первое выступление Уланбекова состоялось на турнире Liga Kavkaz Grand Umakhan Battle в дагестанском селе Хунзах, он победил соотечественника Магомеднура Агларова рычагом локтя на исходе первого раунда. В течение следующих трех лет Тагир выступал в маленьких промоушенах и довел свой рекорд до 5 побед при нуле поражений.

В 2016 году Уланбеков дебютировал в организации Fight Night Global. Его соперником 16 ноября на EFN Fight Nights Global 54 в Ростове-на-Дону стал представитель Казахстана Шынгыс Кайранов, победу над которым дагестанец одержал единогласным решением судей. Затем Тагир одержал в Fight Night Global по одной победе техническим нокаутом и судейским решением и получил возможность побороться за титул промоушена в наилегчайшем весе.

Соперником Уланбекова в титульном поединке 8 октября 2017 года на турнире EFN Fight Nights Global 58 в Краснодаре стал россиянин Вартан Асатрян. Тагир смог закончить бой в начале четвертого раунда гильотиной и забрал пояс.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Эмоций как таковых нет, но, хвала Всевышнему, я рад, что смог порадовать людей, которые верили в меня! Что тот труд, который мы проделали с моей командой, дал свои плоды! Моей задачей было идти вперед и не отступать, постоянно держать соперника в напряжении! Наш план заключался лишь в одном — забрать пояс и уехать на новом мерседесе! Не все удалось осуществить, но в общем я и моя команда довольны! Хабиб и Ислам говорили держать руки высоко, больше работать передней рукой и подключать ноги — это и есть «идти в лобовую», а не вести грязный бой, как подумали некоторые! Да, они были очень довольны и говорили продолжать в том же темпе!» — рассказывал Уланбеков в октябре 2019-го.

В следующем бою с казахом Жалгасом Жумагуловым на FNG Fight Nights Global 88 в Астане (Казахстан) 31 августа 2018 года дагестанец утратил титул и потерпел первое поражение в карьере. Победителя определило раздельное судейское решение.

В 2019 году ученик Абдулманапа Нурмагомедова начал выступать в организации Gorilla Fighting Championship. Уланбеков дебютировал в лиге на GFC 11 в Пензе 3 мая 2019 года. Поединок с украинцем Александром Подлесным завершился победой единогласным решением судей.

Тагир получил право биться за титул уже во втором бою промоушена. 27 сентября 2019 года в поединке с бразильцем Денисом Араужо на GFC 17 в Атырау (Казахстан) дагестанец стал чемпионом GFC, победив соперника удушающим приемом сзади.

Менее чем через три месяца Уланбеков отстоял пояс чемпиона на турнире GFC 22 в Краснодаре 13 декабря 2019 года. На этот раз он победил бразильца Денилсона Матоса после удушающего приема гильотиной в начале второго раунда.

Фото Getty Images

Карьера Тагира Уланбекова в UFC

Уланбеков подписал контракт с UFC в середине 2020 года. Дебют в мировом промоушене состоялся 10 октября 2020 года, спустя несколько месяцев после смерти Абдулманапа Нурмагомедова. Отец Хабиба и тренер многих чемпионов ушел из жизни на фоне осложнений после коронавируса 3 июля.

Тагир на UFC Fight Night 179 в Абу-Даби (ОАЭ) провел бой с бразильцем Бруно Сильвой. Бойцы прошли всю дистанцию в три раунда, дагестанец победил единогласным решением судей.

«Я хочу посвятить эту победу нашему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову. Покойся с миром. Этот бой был для меня большой ответственностью», — написал после боя Тагир на странице в соцсети X (бывший Twitter).

30 октября 2021 года Уланбеков взял верх над еще одним бразильским бойцом Алланом Насименто в рамках UC 267. На этот раз — раздельным решением судей.

«Я не нервничал из-за решения. Был уверен, что это мой был. Я сто процентов выиграл первый и третий раунды. Во втором раунде, хоть и был сверху, не показывал активных действий. Во втором поймал его на удушающий прием. Захват был очень плотным. Я почувствовал, что он немного заснул. Оттолкнул его от себя — и он проснулся. Нужно было до конца дожимать, а я не дожал», — говорил боец после боя.

6 марта 2022 года уроженец Дылыма потерпел первое поражение в UFC и второе в карьере. На турнире UFC 272 в Лас-Вегасе он уступил американцу Тиму Эллиоту единогласным решением судей.

«Я понял, что нельзя оставлять бой на усмотрение судей и нельзя отвлекаться на запрещенные действия соперника. Тим Эллиот постоянно их совершал, и это меня отвлекало. Раньше я не попадал в такие ситуации, но, если попаду в следующий раз, уже буду понимать, что делать. Еще одна ошибка была в том, что в том бою я меньше боролся. Я в первый раз дрался с таким грязным бойцом, а потому был немного не в себе», — сказал боец в интервью Metaratings в марте 2022-го.

5 ноября 2022 года Уланбеков победил американца Нейта Манниса на UFC Fight Night 214 в Лас-Вегасе. Тагир смог финишировать Манниса на третьей минуте первого раунда гильотиной.

«Мы тренируемся с Умаром [Нурмагомедовым] вместе уже 10 лет. Когда мы выходим в клетку, спаррингуем очень жестко. Намного жестче, чем вы видели в этом бою. Умар помог мне с планом на бой. Он дрался с этим парнем и сказал мне, что поможет против него, а что — нет. Если бы не Умар, мне было бы намного сложнее подготовиться», — сказал Тагир сайту MMA Junkie в ноябре 2022-го.

Следующую победу Уланбеков одержал на турнире UFC 296 17 декабря 2023 года в Лас-Вегасе. Против американца Коди Дердена у него прошел удушающий прием на первой минуте второго раунда.

«Мне кажется, я еще в первом раунде мог завершить этот бой, но допустил ошибки. В тот момент, когда я его уронил, сначала сам не понял, как это произошло. Ушел сразу на удушающий, этого нельзя было делать. В конце первого раунда забрал спину и начал сразу душить. Поторопился. Много ошибок, мы поработаем над этим вместе с тренерами в зале», — сказал дагестанец после боя.

Уланбеков вошел в кард турнира UFC 311 в ночь с 18 на 19 января 2025 года в Инглвуде (округ Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Соперником бойца по первому бою ранних прелимов был назначен американец Клейтон Карпентер. Одним из секундантов Тагира стал Хабиб Нурмагомедов.

Фото Getty Images

Статистика боев в UFC

Дата Соперник Результат Раунд время Рекорд 17 декабря 2023 Коди Дарден Победа, SBM 2 / 4.25 15-2 5 ноября 2022 Нэйт Манесс Победа, SBM 1 / 2.11 5 марта 2022 Тим Эллиотт Поражение, UD 3 / 5.00 30 октября 2021 Аллан Насименто Победа, SD 3 / 5.00 10 октября 2020 Бруно Силва Победа, UD 3 / 5.00

Достижения Тагира Уланбекова

Чемпион Fight Night Global в наилегчайшем весе (2017)

Чемпион Gorilla Fighting Championship в наилегчайшем весе (2019)

Чемпион мира по боевому самбо (2014)

Тагир Уланбеков и Уилл Смит. Фото соцсети

Личная жизнь Уланбекова

О личной жизни дагестанского спортсмена известно немного. Уланбеков женат. Видео с его свадьбы опубликовано в соцсетях, однако лица избранницы не удастся разглядеть из-за национального наряда. Тагир с супругой воспитывают сына.

Своей целью в спортивной карьере Уланбеков в интервью YouTube-каналу «СЭ» «Ушатайка» назвал чемпионство в UFC.

Тагир всегда отмечался товарищами и тренерами как очень ответственный человек. На тренировочной базе в Хуштаде, по словам спортсмена, Абдулманап Нурмагомедов во время сборов оставлял юношу на три месяца «за главного», чтобы тот контролировал сверстников и ребят помладше. Ему приходилось жить в «спартанских условиях», но сам боец вспоминает то время с улыбкой.

Интересные факты об Уланбекове

Тагир имеет высшее образование в области экономики

В детстве Тагир занимался в одной группе с Хабибом и Умаром Нурмагомедовыми

Социальные сети Тагира Уланбекова