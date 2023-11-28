Издевки над избитым соперником и поражение россиянина в финале «Гран-при». 10 лучших нокаутов недели

На этой неделе не было турнира UFC, но нокаутов не стало меньше.

Пока в UFC сделали паузу перед последним месяцем года и громким номерным турниром, в других промоушенах жизнь идет своим чередом. Без красивых нокаутов, конечно, не обходится — собрали 10 самых красивых видео прошедшей недели.

Вагнер Рейс — Манел Лориньо

На турнире Jungle Fight 122 в Бразилии состоялся титульный поединок в наилегчайшем весе, где Манел Лориньо защищал пояс от Вагнера Рейса. Пятираундовый бой завершился за 37 секунд после того, как Рейс правым оверхендом отправил чемпиона в глухой нокаут.

Кеннеди Фриман — Аннабруна Радос

В Ньюкасле на турнире Cage Warriors 164 прошло два титульных поединка, но больше всего удивил женский бой между британкой Кеннеди Фриман и итальянкой Аннабруной Радос. Кеннеди — дочь бывшего бойца UFC Иана Фримана, и, как оказалось, мощь удара у нее почти как у отца.

Девушка нокаутировала соперницу в середине первого раунда, поймав встречным джебом. Радос упала не сразу — сначала ее сильно повело. Чтобы поединок остановился, Фриман оставалось несколько раз добить итальянку.

Андреас Густафссон — Доминик Шобер

В шведском Стокгольме на турнире Fight Club Rush 18 выступил Густафссон, но не Александр, а его однофамилец Андреас. Соперником шведа стал австриец Доминик Шобер, а их поединок имел статус соглавного события вечера.

Фанаты на трибунах наверняка пытались разглядеть, что набито на торсах у двух обильно татуированных бойцов, но парни решили не портить людям зрение и закончили поединок всего за 10 секунд. Произошло это по инициативе Густафссона, который уронил Шобера размашистым оверхендом, после чего, как казалось, невероятно долго добивал его в партере. На самом деле прошло каких-то 2-3 секунды, после чего рефери вмешался.

Арген Чыракбаев — Жахонгир Созидов

В городе Ош, Киргизия, турнир провел местный промоушен EFC Global, где в соглавном событии киргиз Арген Чыракбаев встретился с представителем Узбекистана Жахонгиром Созидовым. Обоих бойцов не назовешь элитными: Чыракбаев подошел к поединку с рекордом 6-6, а его соперник дебютировал в профессиональных ММА.

Бой закончился за полторы минуты до конца первого раунда, когда Созидов пошел вперед, забыв о защите. Жахонгир пытался поймать соперника одним ударом, но вышло наоборот — это сделал Чыракбаев, который мощным джебом уронил Созидова.

Актилек Муктарали Уулу — Жасур Номанов

Еще один яркий нокаут зрители увидели на том же турнире в Киргизии. Главный кард открывал поединок местного бойца Актилека Муктарали Уулу и узбекистанца Жасура Номанова. Муктарали вырубил Номанова после серии размашистых, но довольно точных ударов. Особенно удачным получился апперкот, после которого Номанов сложился пополам.

Георгий Янушкевич — Вадим Серов

В России продолжают плодиться YouTube-промоушены — очередной обнаружен в Кирове. В Gas Fight выступают по самым разным правилам и на необычной площадке, а лицом организации сделали Артема Тарасова.

Георгий Янушкевич и Вадим Серов дрались по правилам бокса, но большие перчатки не помешали Янушкевичу уложить соперника на настил. После серии точных попаданий в голову Серов оказался в нокауте — бой продолжить он был не в состоянии.

Маркос Бруно — Дависон Валенте

Почти ни одна подборка нокаутов не обходится без удара летящим коленом в голову — в этот раз он тоже на месте. На турнире Shooto Brasil 120 в Рио Маркос Бруно финишировал таким образом Дависона Валенте. Потом потребовались добивания, но рефери довольно быстро вмешался — возможно, даже рановато.

Витор Ористанио — Габриэль Фернандес

Жесткий нокаут пережил на том же Shooto Brasil 120 Габриэль Фернандес, который проиграл Витору Ористанио. Фернандес работал первым номером и пропустил ответный боковой слева, после которого пошатнулся и упал. Но жестче выглядели хаммерфисты, которыми Ористанио добивал соперника — после таких ударов у рефери не было никаких шансов растянуть бой.

Ренан Феррейра — Денис Гольцов

На прошлой неделе болельщики из России ждали турнира PFL, чтобы поболеть в том числе за Дениса Гольцова, который в финале «Гран-при» за 1 млн долларов бился с бразильцем Ренаном Феррейрой. К сожалению, Денис проиграл и остался без гигантского чека, но нокаут в исполнении Феррейры вышел зрелищным.

После того как бразилец защитился от прохода в ноги, он три раза подряд попал Гольцову левым боковым примерно в одно и то же место. Денис упал только с третьего удара, после чего Феррейра набросился на него и добил.

Зе Ванг — Гуоан Жао

В китайской провинции Шанси состоялся турнир JCK Kings 001, а в главном карде молодой местный боец Зе Ванг красивым хедкиком уронил Гуоан Жао, после чего долго добивал соперника, пока рефери все же не остановил поединок.

Самое интересное произошло после боя. Сразу после остановки Зе Ванг еще пару раз ударил Жао, а затем начал издевательски праздновать победу, указывая на избитого соперника пальцами и жестами демонстрируя, что отправил его спать. Ванг вел себя настолько неприлично, что даже его собственный тренер сделал китайцу замечание.