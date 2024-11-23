Не для слабонервных: китаянку из UFC госпитализировали после нокаута с жуткой травмой

Пострадала Фен Ксяокан.

23 ноября проходит турнир UFC Fight Night, который возглавляет поединок российского бойца Петра Яна и бразильца Дейвисона Фигейреду. Ивент принимает Макао, из-за чего в нем участвует большое количество китайских спортсменов и спортсменок. Выступление одной из них завершилось ужасной травмой.

Что произошло

22-летняя Фен Ксяокан впервые вышла в октагон UFC: ее соперницей стала соотечественница, 30-летняя Минг Ши, которая тоже дебютировала в промоушене. Более опытная спортсменка завершила бой в начале третьего раунда. Ши удачно раздергала оборону противницы: показала, что уходит вниз, после чего Ксяокан опустила руки от подбородка и пропустила мощнейший и очень точный хай-кик. Фен отправилась в нокаут и получила еще пару добивающих ударов на канвасе.

Радость Ши спустя некоторое время сменилась обеспокоенностью за здоровье соперницы. Ксяокан потеряла сознание, и ее приводили в чувство прямо в октагоне. Врачи поместили голову девушки в защитный фиксирующий бандаж и унесли из клетки на носилках — сейчас она госпитализирована.

Кто такая Ксяокан?

22-летняя спортсменка проводила первый бой в UFC. С организацией ее связывает участие в шоу Road to UFC — турнире, который организация создала для поиска талантливых бойцов из Азии. Лучшие из них заключают контракты с промоушеном. Ксяокан провела два боя и вышла в финал соревнования, после чего получила приглашение на сегодняшний турнир: для UFC норма — подтягивать на турниры в не самых излюбленных странах большое количество местных бойцов для поднятия зрительского интереса.

Ши тоже вышла в финал Road to UFC, причем в полуфинале она одержала победу раздельным решением судей. Решающий поединок между китаянками как раз и состоялся на турнире в Макао — на форме девушек даже было написано название шоу. Вероятно, после такого выступления Минг заслужит контракт с промоушеном.

Всего к 22 годам Ксяокан провела уже 13 поединков в профессиональных ММА. Поражение от Ши стало третьим, но перед этим боем у нее была серия из восьми побед. Для Минг это был 23-й бой в карьере, а победа стала 17-й. Обе девушки долгое время выступали в китайском промоушене WLF.