Тренер повесил над залом перевернутый флаг США. Американские военные в гневе

Так Майк Винкельджон выразил недовольство обстановкой в стране.

Академия Jackson Wink в Альбукерке исторически считается одним из лучших залов для подготовки бойцов ММА в мире. Здесь в разное время тренировались Джон Джонс, Жорж Сен-Пьер, Андрей Орловский, Рашад Эванс, Би Джей Пенн и другие. Сегодня этот зал не так популярен среди бойцов UFC, но он по-прежнему входит в категорию элитных.

Основал клуб Грег Джексон, который владеет им вместе с Майком Винкельджоном. Последний и стал инициатором перформанса с флагом. Винкельджон рассказал, что развесил перевернутое полотнище американского флага, чтобы пролить свет на состояние страны, которая, по его словам, страдает от инфляции, иммиграции и проблемы бездомных.

«Я считаю, что страна находится в бедственном положении в любой момент, когда человеческая жизнь находится в опасности, — написал Винкельджон. — Наркотики и преступность, вы знаете, опасные вещи. Подобное очень важно, и нам всем нужно об этом говорить».

Ветеранские организации негодуют и называют случившееся неуважением. «Демонстрируйте флаг правильно. Если вы собираетесь вывесить флаг, показывайте его правильно, — сказал Джон Лопес, участник войны в Ираке. — Какое сообщение вы пытаетесь отправить? Мол, я могу делать с нашим флагом все, что захочу? Просто повесьте его правильно».

Ветеран на пенсии Рон Портильо тоже считает такое положение флага неуважением. Портильо ушел в отставку в 2013 году после того, как прослужил почти 30 лет в морской пехоте и армии.

«Мне все еще снятся кошмары, жене все еще приходится меня будить, — сказал Портильо. — Я до сих пор принимаю 13 таблеток, чтобы быть нормальным, я все еще борюсь с призраками, и я делал это, потому что это была моя работа. Когда вы видите такой флаг в спортзале, это для нас пощечина. Они сделали это на 100 процентов политическим. Точка».

В ответ на опасения ветеранов Винкельджон принес извинения. «Если им неприятно видеть перевернутый флаг, я прошу у них прощения за это, но я думаю, что важно начать разговор, чтобы сделать эту страну лучше для всех. Исторически флаг поднимался вверх тормашками, чтобы указать на бедствие, например, во время движения за гражданские права и 11 сентября», — сказал он сайту KRQE News 13 и добавил, что пока не будет переворачивать флаг обратно, так как хочет обсудить это с коллегами по залу. При этом Винкельджон готов к разговору с ветеранами.

Майк Винкельджон (в центре). Фото Соцсети Jackson Wink

Особенный гнев военного сообщества действия Винкельджона вызвали, потому что о выходке с флагом стало известно 6 июня — в день десантной операции «Высадка в Нормандии», которая случилась в 1944 году во время Второй мировой войны. Считается, что эта операция сыграла важную роль в освобождении Франции и заложила основу для победы союзников на Западном фронте.