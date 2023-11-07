«Никто не бил по лапам мощнее, чем Павлович. Его сила грандиозна». Тренер Хабиба — о русском богатыре из UFC

Хавьер Мендес тренировал Сергея в Калифорнии.

12 ноября рано утром по московскому времени состоится историческое для российских ММА событие — Сергей Павлович будет биться с Томом Аспиналлом за титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе. К поединку Сергей готовился в American Top Team, где тренируется уже год. Но первый американский зал Павловича — American Kickboxing Academy (AKA), куда он ездил дважды — осенью 2017-го и зимой 2018-го, причем находился там одновременно с Хабибом Нурмагомедовым и его командой.

Сергей там работал с Даниэлем Кормье и Кейном Веласкесом, а руководил процессом Хавьер Мендес. В интервью «СЭ» основатель AKA рассказал, как молодой Павлович противостоял Кормье и Веласкесу, вспомнил, что никто на его памяти не бил по лапам настолько сильно, как Сергей, восхитился его прогрессом, а заодно ответил на вопрос, будет ли Ислам Махачев драться в январе в Канаде или нет.

— Грядет большой турнир UFC, где Сергей Павлович подерется с Томом Аспиналлом. Сергей в прошлом тренировался у вас в зале. Что думаете об этом поединке?

— Сергей тренировался у нас, по-моему, 5-6 лет назад. И тогда он был еще очень зеленым. У него было немного опыта, но он был очень-очень талантливым. Еще тогда я подумал, что он может стать чемпионом мира — со временем. И теперь, спустя 5 лет, он дерется за титул. Я не удивлен. Он очень-очень талантлив. И он бьет очень жестко. Очень. Он — отличный атлет.

— Если не ошибаюсь, он провел у вас несколько тренировочных сборов — в 2017-2018 годах. Почему он не стал продолжать тренироваться у вас?

— Не знаю, не знаю. Никогда об этом его не спрашивал. Люди приходят и уходят. Возможно, из-за того, что в Сан-Хосе очень дорого. Это очень дорогое место. Именно по этой причине многие бойцы сюда или вообще не приезжают, или не хотят возвращаться. Все очень дорого. Жизнь тут дорогая. Считаю, что мое место проживания — самая дорогая для жизни территория в мире.

— Почему так?

— Из-за Силиконовой долины. Тут Amazon, Twitter, Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ. - Прим. «СЭ»), Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ. - Прим. «СЭ»), Google. Все это здесь. Поэтому.

Фото Соцсети

— Ислам Махачев был в шоке от мощи Сергея, когда работал с ним в партере. А были моменты, когда вы были ошеломлены его мощью?

— Да, я был впечатлен его силой. Когда он впервые приехал к нам, Даниэль Кормье и Кейн Веласкес переводили его вниз очень легко. У них не было проблем с тем, чтобы провести ему тейкдаун. Вначале он не был особо хорош на земле, но по мере того, как его переводили снова и снова, он научился быстро вставать, потому что у него громадная физическая сила. Громадная сила! Они переводили его, но он быстро вставал. Совсем недолго оставался внизу.

— Будет ли справедливо сравнить Сергея в плане мощи с Фрэнсисом Нганну? А может быть, Сергей и вовсе мощнее Нганну.

— Тут я не знаю, не знаю. Потому что я не видел тренировочного процесса Нганну. Знаю, что Сергей очень сильный, что он бьет очень жестко. Я держал ему лапы. Он бьет очень жестко, очень.

— Был ли кто-то, кто бил по лапам жестче, чем Сергей?

— В тяжелом весе? Нет. Никто не бил сильнее, чем Сергей.

— То есть даже жестче, чем Кейн Веласкес...

— Да. Кейн был точнее в ударах. Он технарь, у него прекрасная техника. Не думаю, что еще есть настолько техничный тяжеловес, как Кейн. А в плане силы — Сергей самый сильный из всех, кого я тренировал.

— Расскажите подробнее о спаррингах Сергея с Кейном. Вы сказали, что Кейн спокойно его переводил, но почему не было работы на земле?

— Сергей может работать на земле, но он не обладает борцовскими навыками. И помните: это было 5 лет назад. Сейчас речь идет не об одном и том же человеке. Это разные люди. Сейчас ты его не шокируешь борьбой. Тогда — да. А сейчас нет. Он другой.

Его эволюция — это фантастика. Он становится лучше... Послушай, он вырубает людей. Они не справляются с его мощью. Он финишер. Он финиширует людей. Невероятная сила. Пропустишь его удар — и бой не продлится долго.

— Видел видео, где вы держите лапы Сергею. Вы оттачивали апперкоты. Были ли какие-то ошибки в его апперкотах тогда?

— Что ж, когда он начинал, были какие-то ошибки, а сейчас их же нет. Он уже готовый боец. Он один из лучших ударников в тяжелом дивизионе. Безусловно, он один из самых сильнобьющих в ростере, если не самый сильнобьющий. Все упирается в то, чтобы у него была возможность продемонстрировать свои скиллы. Тогда ему было всего 25 лет. Сейчас же уже около 30. Он уже абсолютно другой человек, нежели тогда, когда я тренировал его.

— Если бы готовили Сергея и были у него в углу, какой бы совет ему дали?

— Что ж, я бы сперва изучил сильные стороны Тома перед тем, как давать советы Сергею. Я должен изучить Тома, выявить его слабые стороны, и лишь потом бы давал советы Сергею. Сейчас мне сложно сказать, потому что мои мысли не забиты этим боем, потому что уже не готовлю Сергея. Я не могу сказать, потому что действительно не знаю.

Том Аспинэлл. Фото Соцсети

— На бумаге — какие минусы есть у Тома Аспиналла?

— На бумаге Том тоже очень силен. Хороший грэпплинг, хорошая ударка. Он спаррингует с высококлассными боксерами, кикбоксерами. Том — очень серьезный оппонент. Так что нас ожидает бой двух опасных ударников, которые способны завершить поединок прямо в самом его начале. Посмотрим. Для Сергея это большой вызов. Точно нелегкий бой.

— На ваш взгляд, нужно ли Сергею начать быстро с самого начала?

— Думаю, не совсем хорошо спешить. Когда спешишь, ты можешь нарваться на неприятности. Нужно сначала прощупать, понять оппонента. Не надо спешить. Исключением являются ситуации, когда тебе нечего терять. Тогда вперед. Но в данной ситуации это плохая идея. Нужно прощупать оппонента, его мощь, понять, на что тот способен. Не надо форсировать события, если это не та ситуация, в которой тебе нечего терять, когда ты большой андердог.

— Удивитесь, если Сергей защитится от тейкдаунов Тома?

— Нет, не удивлюсь. Сергей очень сильный. У нас его переводили, недолго удерживали на земле, но он быстро вставал. И это было 5 лет назад. 5 лет назад! Сейчас это уже другой Сергей.

— Вы учите бойцов наносить удары ногами. А как было с Сергеем? Тренировали ли с ним кики в АКА?

— Да, он бил кики. Но я не сказал бы, что у него хорошие кики. Он наносит удары ногами, но в первую очередь он — сильный панчер. По крайней мере, он был таким, когда находился у меня. Как сейчас — не знаю. Сейчас вижу, как он вырубает людей руками. Слишком много силы в нем. Люди не справляются с его панчами.

— На ваш взгляд, что Сергею нужно сделать, чтобы достичь наследия Федора Емельяненко? Может быть, победить Джона Джонса?

— Да, ему необходимо побеждать великих. Это непросто. Федор был величайшим на протяжении долгого времени. Это непростая задача, ему надо продолжать побеждать, чтобы достичь наследия великого Федора. Это сложно. Не скажу, что Сергей не сможет этого сделать, но Федор уничтожал людей уже в 25-летнем возрасте. Если не ошибаюсь, уже тогда он был чемпионом. Федор уничтожал людей. Да, Сергею по силам сделать это, но мы же говорим об одном из величайших тяжеловесов всех времен. Сергей на это способен, но это сложная задача. Это большая честь дойти до уровня великого Федора.

— Работал ли Сергей с Хабибом? Были ли раунды спаррингов?

— Нет, не было. Он слишком большой для него. Я не разрешаю спарринговать ребятам с разницей в весе. Хабиб... Хабиб, когда приезжал в кемп, весил где-то 180 фунтов (81,65 кг). И я бы никогда не разрешил ему спарринговать с бойцом, вес которого начинается с 200 фунтов (90,72 кг). Даже со 190 фунтов (86,18 кг). Я не хочу, чтобы бойцы травмировались. Я запрещал спарринги между тяжеловесами и легковесами. Да, были возможны легкие спарринги, но полноценные в клетке — никогда.

Фото Соцсети

— Про Ислама Махачева. Пошли слухи, что он подерется в январе в Канаде — в Торонто. Но Али Абдель-Азиз сказал, что это фейк-новости. Что ждет Ислама? Какой бой?

— Я не знаю и даже не хочу предполагать. Я лишь жду, когда UFC о чем-то объявят. Вот тогда об этом можно будет говорить. Мне уже пишут: о, а можно мне достать билет? А я: ЧТО?! Ничего такого же еще нет. Люди должны прекратить это. Боя еще нет. Дайте UFC нормально анонсировать бой. Пока что 0 боев. Верьте Али. Он знает, о чем говорит. Он менеджер. И он первее меня узнает, с кем Ислам подерется.

— А ваши ожидания какие?

— Не думаю, что он подерется в Канаде. Нет. Думаю, он подерется в марте — до Рамадана. Вот что я ожидаю.

— Конкретных имен нет?

— Нет. Кто там остался? У нас есть Колби (Ковингтон), Джастин (Гейджи), Оливейра. Против кого бы UFC ни поставили Ислама, он подерется. Он ни от кого не прячется. Ислам не выбирает себе соперников. В UFC говорят, с кем драться, Ислам соглашается. Если же спрашиваете у меня, предпочел бы Ислам подраться в полусреднем весе? Да. Да, чтобы зацементировать свое наследие. Да!

— Ваши финальные мысли по бою Сергея. Ваш быстрый прогноз.

— Так как я люблю Сергея, скажу, что Сергей победит. Не скажу, каким образом, но я хочу, чтобы Сергей победил. Для меня он навсегда останется моим парнем.

— Потому что был в вашей команде?

— Потому что он был в моем зале и я его люблю. И он очень хороший человек, очень хороший. С хорошим сердцем. Очень трудолюбивый, дисциплинированный, очень уважительный, очень уважительный.