UFC 300, ключевая информация: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

В выходные пройдет грандиозный вечер смешанных единоборств.

Дата и место проведения UFC 300

Турнир UFC 300 состоится в ночь с 13 на 14 апреля 2024 года в американском городе Лас-Вегас (штат Невада, США). Бои пройдут на арене спортивного комплекса T-Mobile Arena. Турнир UFC 300 с участием 12 действующих и бывших чемпионов лиги начнется в 01.00 14 апреля по московскому времени. Зрители вечера ММА в Лас-Вегасе увидят два титульных поединка.

Полный кард боев UFC 300

На турнире UFC 300 подерутся 26 бойцов. Среди них есть представители России, Бразилии, Китая, США, Чехии, Австрии и Нигерии. 20 спортсменов входят в топ-15 рейтинга в своих весовых категориях в UFC.

Прелимы и предварительный кард

Дейвесон Фигейреду (22-3-1) — Коди Гарбрандт (14-5)

Бобби Грин (31-15-2-1) — Джим Миллер (37-17-0-1)

Джессика Андраде (25-12) — Марина Родригес (17-3-2)

Джалин Тернер (14-7) — Ренато Мойкано (18-5-1)

Содик Юсуфф (13-3) — Диего Лопес (23-6)

Холли Холм (15-6-1-1) — Кайла Харрисон (16-1)

Келвин Каттар (23-7) — Алджамейн Стерлинг (23-4)

Иржи Прохазка (29-4-1) — Александар Ракич (14-3)

Основной кард

Бо Никал (5-0) — Коди Брандэйдж (10-5)

Чарльз Оливейра (34-9-1-1) — Арман Царукян (21-3)

Джастин Гейджи (26-4) — Макс Холлоуэй (25-7)

Вейли Жанг (24-3) — Ян Сяонань (17-3)

Алекс Перейра (9-2) — Джамал Хилл (12-1-1)

Прелимы начнутся в 01.00 мск 14 апреля. Бои основного карда — в 05.00 по московскому времени.

Дана Уайт. Фото Global Look Press

Что говорит Дана Уайт о UFC 300

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт считает, что UFC 300 может стать лучшим турниром в истории его организации. 54-летний американец назвал величайшим кард вечера ММА в Лас-Вегасе.

«UFC 300 — это величайший бойцовский кард, который мы когда-либо делали. Мы устроим невероятное живое событие в эту ночь. Мы устроим невероятное телевизионное шоу. А теперь бойцы должны выйти и сделать свою часть работы. И если бойцы справятся, то это может стать величайшим кардом всех времен», — сказал Уайт TNT Sports.

Что стоит на кону и какие пояса разыграют на UFC 300

На турнире UFC 300 пройдут два чемпионских боя:

За титул в женском минимальном весе между китаянками Вейли Жанг (действующая чемпионка) и Ян Сяонань (первый номер рейтинга).

За титул в полутяжелом весе (до 93 кг) между бразильцем Алексом Перейрой (действующий чемпион) и американцем Джамалом Хиллом (первый номер рейтинга).

Кроме того, на UFC 300 состоится бой за пояс BMF («Самого опасного негодяя») между представителями США из легкой весовой категории (до 70 кг) Джастином Гэйджи и Максом Холлоуэем.

Алекс Перейра (слева) и Джамал Хилл. Фото Global Look Press

Главный бой UFC 300

В главном бою UFC 300 подерутся за пояс в полутяжелом весе действующий чемпион весовой категории Алекс Перейра и первый номер рейтинга весовой категории Джамал Хилл. Их поединок начнется примерно в 07.00 мск 14 апреля.

На счету 36-летнего Перейры в профессиональной карьере в ММА — девять побед и два поражения. Бразилец одержал семь побед досрочно, а еще два судейскими решениями. Свой последний поединок Перейра по прозвищу Каменная рука провел 11 ноября 2023 года. Тогда на турнире UFC 295 Алекс техническим нокаутом во втором раунде победил представителя Чехии Иржи Прохазку.

У 32-летнего Хилла в смешанных единоборствах на профессиональном уровне — 12 побед, одно поражение, одна ничья и один бой был признан несостоявшимся. Семь побед Джамал одержал досрочно, а еще пять — решением судей. В последний раз он выходил в октагон 21 января 2023 года. На турнире UFC 283 Хилл по прозвищу Сладкие мечты победил единогласным решением судей бразильца Гловера Тейшейру.

Вейли Жанг (слева) и Янь Сяонань. Фото Global Look Press

Соглавный бой UFC 300

В соглавном бою турнира UFC 300 пройдет поединок за титул в женском минимальном весе между действующей чемпионкой дивизиона из Китая Вейли Жанг и ее соотечественницей Янь Сяонань. Их бой начнется около 6.30 мск.

У 34-летний Жанг по прозвищу Магнум в ММА — 24 победы и три поражения. В последний раз китаянка появлялась в октагоне на турнире UFC 292 19 августа 2023 года. Тогда девушка единогласным решением судей победила бразильянку Аманду Лемос.

34-летняя Сяонань по прозвищу Ярость провела в общей сложности 19 боев, в которых одержала 15 побед при трех поражениях. Еще один поединок с ее участием был признан несостоявшимся. 6 мая 2023 года китайская спортсменка нокаутировала в первом раунде бразильянку Джессику Андраде на турнире UFC 288.

Джастин Гейджи (слева) и Макс Холлоуэй. Фото Global Look Press

Бои основного карда UFC 300

Гейджи — Холлоуэй

Второй номер легкого веса из США Джастин Гейджи проведет бой за пояс BMF против соотечественника и второго номера полулегкой весовой категории Макса Холлоуэя. Их поединок начнется примерно в 06.00 мск.

У 35-летнего Гейджи (или Гэтжи) по прозвищу Хайлайт в ММА — 25 побед и четыре поражения. 29 июля 2023 года американский боец нокаутировал ударом ногой в голову во втором раунде соотечественника Дастина Порье на турнире UFC 291.

На счету 32-летнего Холлоуэя по прозвищу Благословенный в смешанных единоборствах — 25 побед и семь поражений. 26 августа 2023 года американец нокаутировал корейца Чен Сон Джона в третьем раунде поединка на турнире UFC Fight Night 225.

Оливейра — Царукян

Бразильский боец полулегкого веса Чарльз Оливейра подерется с представителем России армянского происхождения Арманом Царукяном. Победитель этого поединка получит возможность провести бой за титул в полулегкой весовой категории. Поединок Царукян — Оливейра начнется около 05.30 мск.

У 34-летнего Оливейры по прозвищу До Бронкс в ММА — 34 победы, девять поражений, один поединок был признан несостоявшимся. 10 июня 2023 года бразилец в первом раунде техническим нокаутом победил ирано-американского бойца Бенеила Дариуша на турнире UFC 289.

Оливейра завоевал вакантный титул UFC в легком весе в мае 2021 года после победы над Майклом Чендлером и в декабре провел защиту против Дастина Порье. Чарльз потерял пояс из-за превышения веса перед победным боем с Гейджи в мае 2022 года и в октябре на UFC 280 проиграл Исламу Махачеву в поединке за вакантный титул. Из-за травмы бразилец снялся с реванша против российского чемпиона на UFC 294 в октябре 2023 года.

На счету 27-летнего Царукяна по прозвищу Ахалкалакец в смешанных единоборствах — 21 победа и три поражения. 2 декабря 2023 года Арман нокаутировал в первом раунде Бенеила Дариуша на UFC on ESPN 52.

Никал — Брандэйдж

Американский средневес Бо Никал проведет бой против соотечественника Коди Брандэйджа. Их поединок начнется около 05.00 по московскому времени.

28-летний Никал в ММА одержал пять побед в пяти боях. 8 июля 2023 года на турнире UFC 290 американец нокаутировал в первом раунде представителя США Валентайна Вудберна.

29-летний Брандэйдж в профессиональных смешанных единоборствах провел 13 поединков, в которых одержал семь побед при шести поражениях. 2 декабря 2023 года Коди нокаутировал в первом раунде американца Зака Риза на турнире UFC on ESPN 52.

Арман Царукян. Фото Global Look Press

Что говорят бойцы о UFC 300

Четвертый номер легкого веса Арман Царукян рассказал, что пока не может сказать, чем отличается UFC 300 от других турниров.

«Пока что я не чувствую ничего особенного, — сказал Царукян в интервью Sport24. — Пока все обычно, ведь не было еще пресс-конференций, медиадней. Тренировки, весогонки — все одинаково. Ну посмотрим завтра-послезавтра, тогда я смогу сказать, отличается ли UFC 300 от всех других турниров. Кард сумасшедший — это да».

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг пообещал удивить всех в поединке против соотечественника Келвина Каттара на турнире UFC 300.

«Когда я встречусь с Келвином, мое выступление вас удивит, — цитирует Стерлинга Sportskeeda. — Многие говорят: «Если тебя смог нокаутировать О'Мэлли, то что с тобой сделает более крупный соперник, который бьет сильнее?» И я всегда отвечаю, что ты не можешь причинить ущерб тому, к кому не можешь прикоснуться. Я думаю, это будет ключевым моментом. Я постараюсь сделать наш бой как можно более похожим на его противостояние с Максом Холлоуэем».

Второй номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гейджи ожидает кровопролитного боя с экс-чемпионом полулегкого дивизиона Максом Холлоуэем.

«Идеальный сценарий для меня — это драться так же, как в бою с Тони Фергюсоном, — сказал Гейджи в интервью ESPN MMA. — Надеюсь, что он выйдет из боя раньше, чем Тони, потому что боевой дух Тони не позволил ему сдаться. У Макса тот же дух, поэтому я ожидаю, что мы нанесем друг другу много урона. И мне это нравится. Главное в себе — это уверенность. Вот почему Шон О'Мэлли так хорошо выступает, он уверен в себе. Уверенность влияет на результат боя».

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья предположил, что экс-чемпион в полутяжелом весе Джамал Хилл нокаутирует действующего чемпиона в полутяжелом весе Алекса Перейру.

«Джамал, я думаю, не напуган, — сказал Адесанья на своем YouTube-канале. — У него страшная нокаутирующая мощь, и Алекс может оказаться в нокауте. Я думаю, что Джамал победит нокаутом. Думаю, это произойдет в первых двух раундах».

Алекс Перейра. Фото Global Look Press

Прогнозы на главные бои UFC 300

Букмекеры считают Алекса Перейру фаворитом в поединке с Джамалом Хиллом на турнире UFC 300. Коэффициент на победу бразильца — 1.75. На успех Хилла можно поставить за 2.13. Ничья оценивается коэффициентом 52.0.

В соглавном бою Вейли Жанг является безусловным фаворитом, по мнению букмекеров. Сделать ставку на ее победу можно с коэффициентом 1.20. Успех Янь Сяонань идет за 4.80. Ничья — 66.0.

Фаворитом в противостоянии Джастин Гейджи — Макс Холлоуэй букмекеры называют первого бойца. Победа Гейджи идет с коэффициентом 1.60. Успех Холлоуэя — 2.40. Ничья — 54.0.

Букмекеры считают, что у Армана Царукяна больше шансов на победу в поединке против Чарльза Оливейры. Коэффициент на успех россиянина армянского происхождения — 1.43. Сделать ставку на победу Оливейры можно с коэффициентом 2.93. Ничья идет за 57.0.

По мнению букмекеров, Бо Никал является бесспорным фаворитом в бою с Коди Брандэйджом. Коэффициент на победу Никала — 1.04. Поставить на успех Брандэйджа можно за 12.50. Ставка на ничью идет с коэффициентом 75.0.

Где и во сколько смотреть трансляцию UFC 300

Трансляция турнира UFC 300 в полном объеме пройдет на тематическом телеканале «Матч Боец». Прямой эфир начнется в 01.00 по московскому времени. Бои вечера ММА в Лас-Вегасе 14 апреля можно будет смотреть бесплатно также на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru, начиная с 3.00 мск.

Все поединки турнира UFC 300 будут доступны в прямом эфире по подписке всем пользователям онлайн-сервиса UFC Fight Pass.

В матч-центре «СЭ» следите за формальными событиями и результатами поединков UFC 300. Там можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 300.