UFC 301, ключевая информация: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Турнир UFC 301 состоится в ночь с 4 на 5 мая 2024 года в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. Поединки пройдут на территории спортивного комплекса Олимпийской арены.
Турнир включает 14 боев и начнется в 1.00 5 мая по московскому времени. Зрители вечера ММА в Рио увидят один титульный поединок.
На турнире UFC 301 подерутся 28 бойцов. Среди них есть представители Бразилии, США, Австралии, Украины, Шотландии, Польши, Уэльса, Кыргызстана, Франции, Литвы и Перу.
На турнире UFC 301 пройдет один чемпионский бой за титул в наилегчайшем весе между бразильцем Александром Пантожей (действующий чемпион) и австралийцем Стивом Эрцегом (10-й номер рейтинга дивизиона).
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В главном бою за пояс наилегчайшей весовой категории подерутся действующий чемпион дивизиона из Бразилии Александр Пантожа и представитель Австралии Стив Эрцег. Их поединок в Рио-де-Жанейро ожидается примерно в 7.15 по московскому времени 5 мая.
34-летний Пантожа провел в общей сложности на профессиональном уровне в ММА 32 боя, в которых одержал 27 побед при пяти поражениях. В последний раз бразилец дрался 17 декабря 2023 года. Тогда Пантожа единогласным решением судей победил американца Брэндона Ройвала на турнире UFC 296.
У 28-летнего Эрцега в смешанных единоборствах 13 побед и одно поражение. 3 марта 2024 года австралийский боец нокаутировал во втором раунде американца Мэтта Шнелла.
В соглавном поединке UFC 301 в легчайшей весовой категории экс-чемпион организации Жозе Альдо подерется с представителем США Джонатаном Мартинезом. Их бой начнется около 6.45 мск 5 мая.
У 37-летнего Альдо в профессиональных ММА — 31 победа и восемь поражений. Бразильский боец с 2010 по 2015 год являлся непобедимым чемпионом полулегкого веса UFC. Жозе семь раз защищал титул. В последний раз Альдо выходил в октагон 20 августа 2022 года. Тогда «Лицо со шрамом» единогласным решением судей проиграл грузину Мерабу Двалишвили на турнире UFC 278.
На счету 30-летнего Мартинеза в смешанных единоборствах — 19 побед и четыре поражения. 14 октября 2023 года американец победил техническим нокаутом соотечественника Эдриана Яниза на турнире UFC Fight Night 230.
Профессиональный рекорд Энтони Смита в ММА составляет 37 побед и 19 поражений. 35-летний американский боец в последний раз выходил в октагон 10 декабря 2023 года. Тогда Смит проиграл техническим нокаутом соотечественнику Халилу Раунтри на турнире UFC Fight Night 233.
Витор Петрино является непобежденным бойцом ММА. На счету 26-летнего бразильца — 10 побед в 10 поединках в смешанных единоборствах. 3 марта 2024 года Петрино единогласным решением судей победил австралийца Тайсона Педро на турнире UFC Fight Night 238.
У 30-летнего Мишеля Перейры на профессиональном уровне 30 побед, 12 поражений и один поединок был признан несостоявшимся. В последний раз спортсмен из Бразилии дрался 10 марта 2024 года на турнире UFC 299. Тогда в первом раунде Перейра победил сабмишном поляка Михала Олексейчука.
У 27-летнего Игоря Потери в смешанных единоборствах — 21 победа и пять поражений. 11 февраля 2024 года украинский боец единогласным решением судей победил поляка Роберта Брычека на турнире UFC Fight Night 236.
36-летний Пол Крейг провел в профессиональных ММА 25 поединков, в которых одержал 17 побед при семи поражениях и одной ничьей. 18 ноября 2023 года шотландец проиграл сабмишном американцу Брендану Аллену на турнире UFC Fight Night 232.
У 31-летнего Кайо Борральо в смешанных единоборствах — 15 побед и одно поражение. 4 ноября 2023 года на турнире UFC Fight Night 231 бразилец единогласным решением судей победил российско-немецкого бойца Абусупияна Магомедова.
Тренер бойца UFC Жозе Альдо Эмерсон Фалькао рассказал, что ждет от 37-летнего бразильца победу нокаутом в поединке с Джонатаном Мартинезом на турнире UFC 301.
«Мартинес — сложный оппонент, — приводит слова Фалькао MMA News. — Он хорошо бьет ногами, он весьма универсален. Мы постарались выстроить вокруг этого нашу подготовку в рамках тренировочного лагеря. Жозе очень серьезно отнесся к этому вызову — он в отличной форме и, что немаловажно, крайне мотивирован. Жозе хочет устроить заварушку, он будет искать нокаут. Так что в его поединке я жду от Жозе брутальную победу нокаутом».
Шотландский боец ММА Пол Крейг считает, что UFC организовал ему поединок против бразильца Кайо Борральо на турнире UFC 301 с расчетом на его поражение. 36-летний Крейг старше своего соперника на пять лет.
«Очевидно, что UFC устроил этот матч, потому что они хотят, чтобы я поехал в Рио и потерпел поражение, — сказал Крейг. — Они хотят продвигать этого молодого парня. Я искренне в это верю. Не знаю, может быть, дело в том, что я просто являюсь самим собой, будучи тем британским бойцом, а мы всегда списываем себя, считая аутсайдерами. Мне 36. Что делать с 36-летним чемпионом, если у меня появится возможность стать им? Гораздо легче продвигать бразильского чемпиона, гораздо легче продвигать более молодого парня, гораздо легче продвигать парня, у которого нет поражений в UFC».
Претендент на титул UFC в наилегчайшей весовой категории Стив Эрцег допустил, что бразильские болельщики закидают его бутылками в случае финиша чемпиона UFC Александра Пантожи. Он рассчитывает досрочно победить любимца публики в Рио.
«Я ожидаю, что, после того как финиширую его, меня забросают бутылками, — цитирует Эрцега портал MMA Fighiting. — Это часть настоящего опыта выступления в Бразилии. Знаю, что не все были в восторге, после того как узнали, что я буду претендентом. Но судите сами — Пантожа победил всех претендентов, а другие травмированы. Единственный парень, который действительно был в очереди на бой, это Мухаммад Мокаев. Мы бились с ним в одном карде, у меня был более захватывающий бой, чем у него, поэтому UFC решил дать мне шанс. Моя цель — доказать всем, что я лучший в этом дивизионе, будь я аутсайдером или фаворитом, для меня это на самом деле не имеет значения».
Букмекеры считают Александра Пантожу фаворитом в бою со Стивом Эрцегом в главном событии на турнире UFC 301. Коэффициент на победу бразильца составляет 1.50, на успех Эрцега — 2.66. Ничья оценивается коэффициентом 57.0.
В соглавном поединке вечера ММА UFC 301, по мнению букмекеров, больше шансов на победу у американца Джонатана Мартинеса. Коэффициент на его успех — 1.70, на победу Жозе Альдо — 2.20, на ничью — 51.00.
Бразилец Витор Петрино является безусловным фаворитом в противостоянии с представителем США Энтони Смитом на UFC 301. Победа Петрино у букмекеров идет за 1.17, ничья — за 67.00.
Коэффициент на победу бразильского средневеса Мишеля Перейры над украинцем Игорем Потерей — 1.16 у букмекеров. Успех Потери оценивается в 5.55, ничья — в 68.0.
Букмекеры слабо верят в победу шотландца Пола Крейга над бразильцем Кайо Борральо. Коэффициент на успех Крейга — 5.55, на триумф Борральи — 1.16, ничья идет за 68.00.
Полностью турнир UFC 301 покажут в прямом эфире на тематическом канале «Матч Боец», начиная с 1.00 5 мая по московскому времени. Видеотрансляцию боев главного карда вечера ММА в Рио-де-Жанейро также можно будет посмотреть в телеэфире телеканала «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru с 5.00 мск.
На платформе UFC Fight Pass пройдет трансляция всего турнира по смешанным единоборствам в Бразилии для всех пользователей с подпиской на онлайн-сервис.
Следить за ключевыми событиями и результатами боев UFC 301 можно в матч-центре «СЭ». Там можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах.
На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция UFC 301.