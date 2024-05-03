UFC 301, ключевая информация: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Возвращение легендарного Жозе Альдо и другие мощные поединки.

Дата и место проведения UFC 301

Турнир UFC 301 состоится в ночь с 4 на 5 мая 2024 года в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. Поединки пройдут на территории спортивного комплекса Олимпийской арены.

Турнир включает 14 боев и начнется в 1.00 5 мая по московскому времени. Зрители вечера ММА в Рио увидят один титульный поединок.

Полный кард боев UFC 301

На турнире UFC 301 подерутся 28 бойцов. Среди них есть представители Бразилии, США, Австралии, Украины, Шотландии, Польши, Уэльса, Кыргызстана, Франции, Литвы и Перу.

Основной кард

Александр Пантожа (27-5) — Стив Эрцег (12-1)

Джонатан Мартинес (19-4) — Жозе Альдо (31-8)

Энтони Смит (37-19) — Витор Петрино (10-0)

Мишель Перейра (30-11) — Игорь Потеря (21-5)

Пол Крейг (17-7-1) — Кайо Борральо (15-1)

Предварительный кард

Жоандерсон Брито (16-3-1) — Джек Шор (17-1)

Каролина Ковалькевич (16-7) — Ясмин Лусиндо (15-5)

Элвес Бреннер (16-3) — Мыктыбек Оролбай (12-1-1)

Жан Силва (12-2) — Уильям Гомис (13-2)

Хоаким Силва (13-4) — Драккар Клозе (14-2-1)

Маурисио Руффи (9-1) — Джейми Малларки (17-7)

Дионе Барбоса (6-2) — Эрнеста Карикайте (5-0-1)

Исмаэль Бонфим (19-4) — Винс Пичел (14-3)

Алессандро Коста (13-4) — Кевин Борхас (9-2)

Что стоит на кону и какие пояса разыграют на UFC 301

На турнире UFC 301 пройдет один чемпионский бой за титул в наилегчайшем весе между бразильцем Александром Пантожей (действующий чемпион) и австралийцем Стивом Эрцегом (10-й номер рейтинга дивизиона).

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Главный бой UFC 301

В главном бою за пояс наилегчайшей весовой категории подерутся действующий чемпион дивизиона из Бразилии Александр Пантожа и представитель Австралии Стив Эрцег. Их поединок в Рио-де-Жанейро ожидается примерно в 7.15 по московскому времени 5 мая.

34-летний Пантожа провел в общей сложности на профессиональном уровне в ММА 32 боя, в которых одержал 27 побед при пяти поражениях. В последний раз бразилец дрался 17 декабря 2023 года. Тогда Пантожа единогласным решением судей победил американца Брэндона Ройвала на турнире UFC 296.

У 28-летнего Эрцега в смешанных единоборствах 13 побед и одно поражение. 3 марта 2024 года австралийский боец нокаутировал во втором раунде американца Мэтта Шнелла.

Жозе Альдо. Фото Global Look Press

Соглавный бои UFC 301

В соглавном поединке UFC 301 в легчайшей весовой категории экс-чемпион организации Жозе Альдо подерется с представителем США Джонатаном Мартинезом. Их бой начнется около 6.45 мск 5 мая.

У 37-летнего Альдо в профессиональных ММА — 31 победа и восемь поражений. Бразильский боец с 2010 по 2015 год являлся непобедимым чемпионом полулегкого веса UFC. Жозе семь раз защищал титул. В последний раз Альдо выходил в октагон 20 августа 2022 года. Тогда «Лицо со шрамом» единогласным решением судей проиграл грузину Мерабу Двалишвили на турнире UFC 278.

На счету 30-летнего Мартинеза в смешанных единоборствах — 19 побед и четыре поражения. 14 октября 2023 года американец победил техническим нокаутом соотечественника Эдриана Яниза на турнире UFC Fight Night 230.

Энтони Смит. Фото Getty Images

Бои основного карда UFC 301

Энтони Смит — Витор Петрино

Профессиональный рекорд Энтони Смита в ММА составляет 37 побед и 19 поражений. 35-летний американский боец в последний раз выходил в октагон 10 декабря 2023 года. Тогда Смит проиграл техническим нокаутом соотечественнику Халилу Раунтри на турнире UFC Fight Night 233.

Витор Петрино является непобежденным бойцом ММА. На счету 26-летнего бразильца — 10 побед в 10 поединках в смешанных единоборствах. 3 марта 2024 года Петрино единогласным решением судей победил австралийца Тайсона Педро на турнире UFC Fight Night 238.

Мишель Перейра — Игорь Потеря

У 30-летнего Мишеля Перейры на профессиональном уровне 30 побед, 12 поражений и один поединок был признан несостоявшимся. В последний раз спортсмен из Бразилии дрался 10 марта 2024 года на турнире UFC 299. Тогда в первом раунде Перейра победил сабмишном поляка Михала Олексейчука.

У 27-летнего Игоря Потери в смешанных единоборствах — 21 победа и пять поражений. 11 февраля 2024 года украинский боец единогласным решением судей победил поляка Роберта Брычека на турнире UFC Fight Night 236.

Пол Крейг — Кайо Борральо

36-летний Пол Крейг провел в профессиональных ММА 25 поединков, в которых одержал 17 побед при семи поражениях и одной ничьей. 18 ноября 2023 года шотландец проиграл сабмишном американцу Брендану Аллену на турнире UFC Fight Night 232.

У 31-летнего Кайо Борральо в смешанных единоборствах — 15 побед и одно поражение. 4 ноября 2023 года на турнире UFC Fight Night 231 бразилец единогласным решением судей победил российско-немецкого бойца Абусупияна Магомедова.

Джонатан Мартинес. Фото Global Look Press

Что говорят о турнире UFC 301

Тренер бойца UFC Жозе Альдо Эмерсон Фалькао рассказал, что ждет от 37-летнего бразильца победу нокаутом в поединке с Джонатаном Мартинезом на турнире UFC 301.

«Мартинес — сложный оппонент, — приводит слова Фалькао MMA News. — Он хорошо бьет ногами, он весьма универсален. Мы постарались выстроить вокруг этого нашу подготовку в рамках тренировочного лагеря. Жозе очень серьезно отнесся к этому вызову — он в отличной форме и, что немаловажно, крайне мотивирован. Жозе хочет устроить заварушку, он будет искать нокаут. Так что в его поединке я жду от Жозе брутальную победу нокаутом».

Шотландский боец ММА Пол Крейг считает, что UFC организовал ему поединок против бразильца Кайо Борральо на турнире UFC 301 с расчетом на его поражение. 36-летний Крейг старше своего соперника на пять лет.

«Очевидно, что UFC устроил этот матч, потому что они хотят, чтобы я поехал в Рио и потерпел поражение, — сказал Крейг. — Они хотят продвигать этого молодого парня. Я искренне в это верю. Не знаю, может быть, дело в том, что я просто являюсь самим собой, будучи тем британским бойцом, а мы всегда списываем себя, считая аутсайдерами. Мне 36. Что делать с 36-летним чемпионом, если у меня появится возможность стать им? Гораздо легче продвигать бразильского чемпиона, гораздо легче продвигать более молодого парня, гораздо легче продвигать парня, у которого нет поражений в UFC».

Претендент на титул UFC в наилегчайшей весовой категории Стив Эрцег допустил, что бразильские болельщики закидают его бутылками в случае финиша чемпиона UFC Александра Пантожи. Он рассчитывает досрочно победить любимца публики в Рио.

«Я ожидаю, что, после того как финиширую его, меня забросают бутылками, — цитирует Эрцега портал MMA Fighiting. — Это часть настоящего опыта выступления в Бразилии. Знаю, что не все были в восторге, после того как узнали, что я буду претендентом. Но судите сами — Пантожа победил всех претендентов, а другие травмированы. Единственный парень, который действительно был в очереди на бой, это Мухаммад Мокаев. Мы бились с ним в одном карде, у меня был более захватывающий бой, чем у него, поэтому UFC решил дать мне шанс. Моя цель — доказать всем, что я лучший в этом дивизионе, будь я аутсайдером или фаворитом, для меня это на самом деле не имеет значения».

Витор Петрино. Фото Global Look Press

Прогнозы на главные бои UFC 301

Букмекеры считают Александра Пантожу фаворитом в бою со Стивом Эрцегом в главном событии на турнире UFC 301. Коэффициент на победу бразильца составляет 1.50, на успех Эрцега — 2.66. Ничья оценивается коэффициентом 57.0.

В соглавном поединке вечера ММА UFC 301, по мнению букмекеров, больше шансов на победу у американца Джонатана Мартинеса. Коэффициент на его успех — 1.70, на победу Жозе Альдо — 2.20, на ничью — 51.00.

Бразилец Витор Петрино является безусловным фаворитом в противостоянии с представителем США Энтони Смитом на UFC 301. Победа Петрино у букмекеров идет за 1.17, ничья — за 67.00.

Коэффициент на победу бразильского средневеса Мишеля Перейры над украинцем Игорем Потерей — 1.16 у букмекеров. Успех Потери оценивается в 5.55, ничья — в 68.0.

Букмекеры слабо верят в победу шотландца Пола Крейга над бразильцем Кайо Борральо. Коэффициент на успех Крейга — 5.55, на триумф Борральи — 1.16, ничья идет за 68.00.

Оператор с камерой на турнире UFC. Фото Global Look Press

Где и во сколько смотреть UFC 301

Полностью турнир UFC 301 покажут в прямом эфире на тематическом канале «Матч Боец», начиная с 1.00 5 мая по московскому времени. Видеотрансляцию боев главного карда вечера ММА в Рио-де-Жанейро также можно будет посмотреть в телеэфире телеканала «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru с 5.00 мск.

На платформе UFC Fight Pass пройдет трансляция всего турнира по смешанным единоборствам в Бразилии для всех пользователей с подпиской на онлайн-сервис.

Следить за ключевыми событиями и результатами боев UFC 301 можно в матч-центре «СЭ». Там можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция UFC 301.