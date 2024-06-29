UFC 303: кард боев и время начала турнира, во сколько и где смотреть трансляцию

Отмененный бой Конора и титульный поединок Прохазка — Перейра.

UFC 303: дата и место проведения турнира

Турнир UFC 303 состоится в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в ночь с 29 на 30 июня 2024 года. Поединки вечера ММА-промоушена Даны Уайта пройдут на арене спортивного комплекса «T-Mobile Arena». Кард UFC 303 начнется в 01.00 30 июня по московскому времени.

UFC 303: кард боев турнира

На турнире UFC 303 пройдет 13 боев. По четыре в раннем предварительном и предварительном кардах, а также пять — в основном. В главном событии вечера смешанных единоборств действующий чемпион UFC в полутяжелом весе из Бразилии Алекс Перейра проведет защиту титула в противостоянии с чехом Иржи Прохазкой.

Полный кард UFC 303

Ранний предварительный кард

01:00. Рики Симон (20-5) — Винисиус де Оливейра (20-3): легчайший вес

01:30. Реи Тсурия (9-0) — Карлос Эрнандез (9-3): наилегчайший вес

02:00. Андрей Орловский (34-23) — Мартин Будаи (13-2): тяжелый вес

02:30. Мишель Уотерсон (18-12) — Джиллиан Робертсон (13-8): минимальный вес (ж)

Предварительный кард

03:00. Пэйтон Талботт (8-0) — Янис Жеммоури (12-2): легчайший вес

03:30. Чарльз Жорден (15-7-1) — Джин Силва (12-2): полулегкий вес

04:00. Каб Свонсон (29-13) — Андрэ Фили (23-11-0-1): полулегкий вес

04:30. Джозеф Пайфер (12-3) — Марк-Андре Баррио (16-7): средний вес

Основной кард

05:00. Иэн Мачадо Гэрри (13-0) — Майкл Пэйдж (22-2): полусредний вес

05:30. Майра Буэно Силва (10-3-1-1) — Мэйси Чиассон (9-3): легчайший вес (ж)

06:00. Энтони Смит (38-19) — Роман Долидзе (12-3): полутяжелый вес

06:30. Брайэн Ортега (16-3-0-1) — Диего Лопес (24-6): полулегкий вес

07:00. Алекс Перейра (10-2) — Иржи Прохазка (30-4-1): полутяжелый вес

Конор Макгрегор. Фото Global Look Press

UFC 303: почему сорвался бой Конор Макгрегор — Майкл Чендлер

Главным событием турнира UFC 303 должен был стать бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером. Однако после долгих недель сомнений и слухов о неготовности бывшего чемпиона двух весовых категорий вернуться в октагон все официально отменилось за 16 дней до боя. По словам 35-летнего Печально известного, он сломал палец на одной из тренировок.

«Мы потеряли концентрацию и занимались на тренировке без полной защитной экипировки, в результате чего я ударился пальцем о локоть и полностью сломал его, — написал Конор Макгрегор в соцсетях. — Теперь потребуется подождать несколько недель. Не могу найти оправдание перед своей командой или болельщиками. В следующий раз я буду готов на 100%».

Однако экс-боец UFC, а ныне аналитик Чейл Соннен утверждает, что поединок на UFC 303 сорвался не из-за травмы Конора, а по причине его алкогольной зависимости, с которой ирландец не может справиться около года. Американец также намекнул, что похожая проблема есть и у Чендлера.

Это уже не первый случай, когда поединок между Чендлером и Макгрегором отменялся. Изначально Конор и Майкл должны были подраться летом 2023 года — сразу после того как закончится 31-й сезон реалити-шоу TUF, где оба были наставниками.

Андрей Орловский. Фото Global Look Press

Андрей Орловский — Мартин Будаи: последний бой белоруса в UFC?

Мартин Будаи — 32-летний боец ММА тяжелого веса из Словакии. На его счету в смешанных единоборствах — 13 побед и два поражения. Его рост: 192 см. Вес: 120.2 кг. Размах рук: 196 см. В последний раз Будаи дрался 16 декабря 2023 года. Тогда на UFC 296 он во втором раунде проиграл техническим нокаутом представителю Бахрейна российского происхождения Шамилю Газиеву.

Андрей Орловский — 45-летний белорусский боец ММА тяжелой весовой категории. Он является одиннадцатым чемпионом UFC в тяжелом весе. Его рост: 191 см. Вес: 120.2 кг. Размах рук: 196 см. На счету Орловского в смешанных единоборствах — 34 победы, 23 поражения и еще два поединка завершились без результата. Представитель Белоруссии идет на серии из трех поражений подряд.

Ранее Орловский намекнул, что может покинуть UFC после боя против Будаи: «29 июня на UFC 303 в Лас-Вегасе я буду драться против Мартина. Кто знает, может быть, это будет мой последний бой в UFC, а может быть, и нет. Независимо от того, последний это бой или нет, я сделаю все возможное, чтобы одолеть Будаи».

Перед турниром UFC 303 Орловский заявил в интервью, что его будущее в UFC будет зависеть от переговоров с промоушеном: «Будем вести переговоры. Я пока для себя не говорю, что этот бой последний. Может, да, а может — нет». В комментарии для «СЭ» давно обосновавшийся в США белорус не исключил, что покинет лигу ради контракта в другом американском промоушена в случае выгодных условий.

Энтони Смит — Роман Долидзе: данные бойцов и результаты боев

Энтони Смит — 35-летний американский боец ММА полутяжелого веса. Его рост: 193 см. Вес: 93 кг. Размах рук: 193 см. В его активе 38 побед и 19 поражений. В последний раз Смит выходил в октагон 4 мая 2024 года. Тогда Энтони в первом раунде победил сабмишном бразильца Витора Петрино Сальво на турнире UFC 301.

Роман Долидзе — 35-летний грузинский боец ММА полутяжелой весовой категории. Его рост: 190 см. Вес: 93 кг. Размах рук: 193 см. На его счету 12 побед и три поражения в профессиональных смешанных единоборствах. В последний раз Долидзе дрался 3 февраля 2024 года на турнире UFC Fight Night 235. Тогда Роман проиграл раздельным решением судей французскому бойцу российского происхождения Нассурдину Имавову.

Брайан Ортега. Фото Global Look Press

Брайан Ортега — Диего Лопес: данные бойцов и результаты боев

Брайан Ортега — 33-летний американский боец ММА полулегкого веса. Его рост: 175 см. Вес: 65 кг. Размах рук: 175 см. На счету Ортеги в смешанных единоборствах — 16 побед, три поражения и один поединок был признан несостоявшимся. 24 февраля 2024 года на турнире UFC Fight Night 237 Брайан победил в третьем раунде сабмишном мексиканца Яира Родригеса.

Диего Лопес — 29-летний бразильский боец ММА полулегкого веса. Его рост: 180 см. Вес: 65,8 кг. Размах рук: 183 см. В активе Лопеса — 24 победы и шесть поражений. В последний раз Диего дрался на турнире UFC 300. Тогда бразилец победил техническим нокаутом американца Содика Юсуффа в первом раунде поединка.

Алекс Перейра — Иржи Прохазка: данные бойцов и результаты боев

Алекс Перейра является действующим чемпионом UFC в полутяжелом весе. Его рост: 193 см. Вес: 93 кг. Размах рук: 200 см. На счету 36-летнего бразильского бойца десять побед и два поражения. Его последний поединок прошел 13 апреля 2024 года. Тогда Перейра победил нокаутом в первом раунде американца Джамала Хилла на турнире UFC 300.

Иржи Прохазка — бывший чемпион UFC в полутяжелом весе. Его рост: 193 см. Вес: 93 кг. Размах рук: 203 см. У 31-летнего чешского бойца в смешанных единоборствах — 30 побед, четыре поражения и одна ничья. В последний раз Прохазка выходил в октагон 13 апреля 2024 года. Тогда Иржи победил техническим нокаутом во втором раунде австрийца Александра Ракича на турнире UFC 300.

Алекс Перейра на пресс-конференции перед боем. Фото USA Today Sports

Алекс Перейра — Иржи Прохазка: что стоит на кону и прогноз на главный бой UFC 303

В поединке Алекс Перейра — Иржи Прохазка на кону будет стоять чемпионский пояс UFC в полутяжелой весовой категории. Для бойцов данный поединок станет реваншем. 12 ноября 2023 года в Нью-Йорке (США) на турнире UFC 295 Перейра нокаутировал во втором раунде Прохазку и завоевал титул в полутяжелом весе.

Перейра считается фаворитом в предстоящем поединке с Прохазкой по мнению букмекеров. Коэффициент на победу бразильца — 1.62. Сделать ставку на успех чеха можно за 2.36.

Где смотреть трансляцию турнира UFC 303

Смотреть трансляцию всего турнира UFC 303 можно будет по платной подписке на телеканале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Начало прямого эфира — в 01.00 30 июня по московскому времени. Поединки основного карда покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Видеотрансляция начнется в 05.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных и самых интересных событий основного карда вечера смешанных единоборств в Лас-Вегасе в ночь на 30 июня.