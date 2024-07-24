«Павлович бьет слабее Нганну и Льюиса». Большое интервью с Кертисом Блейдсом

Эксклюзив перед боем.

27 июля Кертис Блейдс (18-4) подерется с Томом Аспинэллом (14-3) за временный пояс в тяжелом весе на UFC 304 в Манчестере.

В преддверии поединка мы поговорили с американским тяжем о его боях с Волковым и Павловичем, обсудили предстоящий поединок Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхэгена, а также узнали у него, сколько российских городов он знает.

«Мое самое большое открытие в боях за последние годы — это то, в какой момент нужно менять стойку»

— Вы как-то рассказывали, что едите всего один раз в день. Вам как тяжеловесу этого хватает?

— Это нормально для меня. Я не ем много, вот такой жизнью я живу. Мое тело адаптировалось, мне достаточно одного хорошего приема пищи вместо 4-5.

— По поводу Тома Аспинэлла есть две загадки — какая у него защита от тейкдаунов, в UFC мы ни разу не видели, чтобы его пробовали перевести, и какое у него кардио, он ни разу не дрался даже 3 раунда.

— Я верю, что смогу перевести его, я могу перевести любого, не зря у меня больше всего тейкдаунов в истории тяжелого веса. А насчет длинной дистанции — мы на нее не пойдем, я финиширую его.

— Я был прилично удивлен, что Алмейда перевел вас 9 раз за раунд, не мог в это поверить. Вы специально отдавали ему эти тейкдауны?

— Да. Он тратил всю энергию только на грэпплинг, он вообще не отводил руки от моего корпуса, даже не сжимал их в кулаки, чтобы нанести удары. Как борец я понимал, что у меня особо нет вариантов, если он вообще не отдирает руки от меня. Поэтому я просто ждал, я знал, сколько энергии требуется, чтобы делать то, что делает он. Я просто позволял ему поднимать меня и проводить тейкдауны, удары он все равно не наносил, ущерба никакого не было. Я не хотел тратить силы на то, чтобы сорвать ему захват, вырваться, просто отдал ему этот раунд. Не то что даже отдал, я понимал, что судьи отдадут ему раунд, и спокойно принял это. «Окей, твой раунд, я выиграю следующий».

Бой Кертиса Блейдса и Жаилтона Алмейды. Фото Getty Images

— Том Аспинэлл очень быстрый тяж, самый быстрый в истории, пожалуй. Вы работали с полутяжами и средневесами, чтобы приготовить себя к этой скорости?

— Я спарринговал понемногу со всеми: и со средневесами, и с полутяжами. В моей группе есть тяжеловесы, они не типичные тяжи: медленные, крупные, корявые. Они стройные, хорошие ударники. Думаю, я готов. Вы можете и ему адресовать вопрос — был ли кто-то в его кэмпе, кто умеет бороться, как я. Остается надеяться, что он достаточно подготовился.

— Даниэль Кормье как-то говорил, что у вас хорошая борьба и хорошая ударка, но вы не можете хорошо их смешивать, у вас все идет вразнобой. Согласны?

— Раньше у меня была такая проблема, соглашусь. Но я верю в то, что я стал лучше, что я связал ударку с борьбой. Надеюсь, я покажу это в субботу.

— Самое большое открытие в технике боя, которое вы сделали за последние годы?

— Понимание, в какой момент нужно менять стойки. Я потратил много сил на то, чтобы научиться этому. Есть хороший момент для смены стойки, есть плохой. Нужно уметь это читать в бою, у тебя на принятие решения доля секунды. Если ты прочитаешь неправильно, то пойдешь спать. Тренеры годами работали со мной над этим, но только в последний год я это понял за счет большого количества спаррингов с ребятами, которые часто меняют стойки. Наблюдая за ними, задавая им вопросы: «Почему ты решил здесь сменить стойку?» И мне потребовалось много практики, чтобы комфортно чувствовать себя в атаке и в левше, и в правше. Мой товарищ по залу Кори Сэндхэген был первым, кто зародил во мне идею, что нужно учиться менять стойки. Я много наблюдал за его спаррингами и пытался понять, как он это делает. Конечно, у меня нет таких навыков в ударке, как у него, он один из лучших в мире по способности менять стойки. Но мне кажется, для тяжа у меня в этом уже очень хороший навык.

Бой Кертиса Блейдса и Жаилтона Алмейды. Фото Getty Images

«Сэндхэген гораздо быстрее и креативнее Умара»

— Через пару недель Кори дерется с Умаром Нурмагомедовым. Какие у него шансы на победу?

— Думаю, 50 на 50. Умар дерется так, как раньше дрался я сам. Большой акцент на борьбу, перевел и работаешь. Если у него получится это с Кори, он, пожалуй, победит. Но в стойке Кори гораздо быстрее и креативнее. Все зависит от того, захочет ли Умар поработать в стойке или будет только бороться, как, например, Мераб. Вот Мераб, мне кажется, победит всех в этом дивизионе. Он настолько верит в свою борьбу и постоянно проходит, проходит, проходит. Такой стиль тяжело победить. А по бою Умара и Кори 50 на 50, все зависит, насколько агрессивно Умар будет бороться.

— Александр Волков сильно вырос после поражения вам. Он стал мощнее физически, защитился от 28 тейкдаунов из 30, стал разнообразнее в стойке. Вы удивлены его прогрессом?

— После нашего боя видно, что он очень хорошо поработал над защитой от борьбы. Он сильно вырос, даже тогда, когда мы дрались, я понимал, насколько тяжело будет его побить, потому что он очень техничный и умный. Что говорить, он побил Павловича, они тренировались вместе, меня это очень впечатлило.

— Волков сможет побить Аспинэлла в реванше?

— О да. Он определенно может побить его. Что я заметил по некоторым боям Александра — иногда он выходит каким-то несобранным. У меня тоже бывали такие проблемы: ты выходишь на бой, и нет вот этого щелчка, переключения, ты не готов. Думаю, это как раз то, что случилось с ним в бою с Аспинэллом. Если он начнет реванш с первой же секунды с нужным напряжением, у него есть все навыки для победы. Он отличный ударник, у него классное джиу-джитсу, пусть он и проиграл армбаром Аспинэллу. Я был удивлен, что у Аспинэлла прошел прием, я дрался с Волковым, я прочувствовал его грэпплинг, он у него на высоком уровне, он очень четко работает в партере. Но видите, у Аспинэлла прошел армбар, я не ожидал. Думаю, Волков был несобран. В реванше он должен быть сфокусирован.

— Вы дрались и с Волковым, и с Павловичем. С кем вам было бы интереснее потренироваться?

— С Волковым. Из них двоих у него больше навыков.

— Как насчет ударной мощи Сергея? Вы дрались с Дерриком Льюисом, Франсисом Нганну и Павловичем. Кто из их бьет сильнее?

— Деррик на первом месте, Нганну на втором, Сергей на третьем. Но они все бьют очень сильно, разница между ними минимальная. Деррик Льюис был единственным, кто отправил меня спать. Поэтому у него первое место. С Нганну я дрался дважды и дважды чувствовал его природную чистую силу, он очень-очень мощный. Сергей тоже очень сильный, но не такой, как эти двое, чуть послабее.

— Вы тренировались с Шейном Карвином. У него правда такие гигантские руки, как все говорят?

— Они не просто гигантские, они еще такие плотные, увесистые. Огромные, огромные руки. У него такие пропорции тела, он вроде где-то 185 см, но при этом руки у него больше моих. Хотя у меня очень большие руки. Лучше всего я могу описать его руки именно так — они у него больше моих, а у меня руки большие.

— Всех иностранных бойцов мы спрашиваем, сколько российских городов они знают. Теперь ваша очередь.

— Москва, Санкт-Петербург. Ээээ... Все эти города еще тяжело выговорить (смеется). Поэтому не знаю даже.