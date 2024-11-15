UFC 309, основная информация: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Джон Джонс — Стипе Миочич, Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер и другие бои: что нужно знать о турнире в Нью-Йорке.

На турнире UFC 309 пройдут 13 боев. Главное событие вечера — поединок Джон Джонс — Стипе Миочич.

Дата и место проведения UFC 309

Турнир по смешанным единоборствам UFC 309 пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 16 на 17 ноября. Шоу примет арена «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Начало прелимов — в 2.00 17 ноября по московскому времени, основного карда — в 6.00.

Полный кард боев UFC 309

В предварительном карде UFC 309 значатся восемь боев, в основном — пять.

Предварительный кард

Вероника Маседо — Эдуарда Моура

Бассил Хафез — Обан Эллиот

Мики Галл — Рамиз Брахимай

Марчин Тыбура — Джоната Диниз

Дэвид Онама — Роберто Ромеро

Джим Миллер — Дэймон Джексон

Крис Вайдман — Эрик Андерс

Джонатан Мартинез — Маркус Макги

Основной кард

Маурисио Руффи — Джеймс Ллонтоп

Вивьен Арауджо — Карине Силва

Бо Никал — Пол Крейг

Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер

Джон Джонс — Стипе Миочич

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Джон Джонс — Стипе Миочич: данные и рекорд бойцов, что стоит на кону и результат последнего боя

Действующий обладатель титула Джон Джонс и Стипе Миочич сразятся за чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

37-летний Джонс в профессиональных ММА провел 29 боев и одержал 27 побед. Еще один выигранный поединок был признан несостоявшимся после дисквалификации бойца за положительный допинг-тест, а единственное поражение может быть отменено из-за изменения правил при ударах локтями.

28 из 29 боев американец провел в полутяжелом дивизионе, в котором был чемпионом UFC и оставил пояс после очередной защиты в феврале 2020 года. После более чем трехлетнего простоя Джон вернулся в октагон в марте 2023-го и завоевал титул в тяжелом весе после победы над Сирилом Ганом (сдача, гильотина в первом раунде).

42-летний Миочич — экс-чемпион UFC в тяжелом весе, его профессиональный рекорд — 20 побед и 4 поражения. Американец с хорватскими корнями возвращается в октагон спустя три с половиной года после поражения от Фрэнсиса Нганну в марте 2021 года (нокаут во втором раунде).

Джонс и Миочич должны были провести титульный бой на UFC 295 в ноябре 2023 года, но Джон выбыл на восемь месяцев из-за разрыва грудной мышцы на тренировке. При этом Стипе не стал проводить поединок с другим соперником и отложил возвращение еще на год.

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Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер: данные, рекорд и результат последнего боя

35-летний Чарльз Оливейра одержал 34 победы и потерпел 10 поражений в профессиональных смешанных единоборствах. В апреле Чарльз уступил Арману Царукяну на UFC 300 (решение судей).

38-летний Майкл Чендлер имеет в профессиональном рекорде 23 победы и 8 поражений. Майкл возвращается в октагон спустя два года после поражения от Дастина Порье в ноябре 2022-го (сдача, удушение сзади в третьем раунде). В 2024 году сорвался бой Чендлера с Конором Макгрегором, который планировал выступить в UFC впервые после серьезной травмы ноги в бою с Порье в июле 2021-го.

Боец UFC Джон Джонс. Фото Getty Images

Что говорят о бое Джонс — Миочич на турнире UFC 309

Миочич отдал должное своему сопернику и выразил намерение показать себя в этом противостоянии.

«Джонс хорош, но у меня отличный тренерский штаб и партнеры, они готовят меня ко всему, что может произойти. Я буду думать не о том, что будет делать Джон, а о том, что буду делать я», — сказал Миочич в интервью Джейку Полу.

Джонс намекнул на возможное завершение карьеры, если босс UFC Дана Уайт будет обязывать его защищать пояс против временного чемпиона в тяжелом весе Тома Аспиналла. Единственным достойным соперником Джон назвал бывшего чемпиона в среднем и действующего чемпиона в полутяжелом весе бразильца Алекса Перейру.

«Если UFC не хочет, чтобы этот бой состоялся — а в конечном счете это зависит только от них, — то он и не состоится, и тогда я просто продолжу жить своей жизнью. Я смотрю на это примерно так: вы, ребята, предпочтете потерять меня или получить еще один супербой? А единственный супербой, который имеет смысл для меня и моей команды, — это Алекс Перейра», — цитирует MMANews слова Джонса.

Алекс Перейра дал понять, что его устраивает предложение Джонса провести бой за титул BMF (в мягком переводе — «самого плохого парня»). Бразилец опубликовал в социальной сети фото Уайта с этим поясом и отметил аккаунты Даны и Джона.

«Шама, брат мой! Давай заставим их ждать!» — написал Перейра.

Российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев обвинил Джонса в избегании Аспиналла. При этом дагестанец сообщил, что сам хочет подраться с действующим чемпионом в тяжелом весе.

«Джонс не хочет драться с Аспиналлом, Перейра восстанавливается, а я голоден. Сначала побью Перейру, а затем выиграю у Джонса», — написал Анкалаев в соцсетях.

Боец UFC Стипе Миочич. Фото Getty Images

Прогнозы на бой Джонс — Миочич

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл дал прогноз на поединок между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

«На месте Стипе Миочича я бы старался нокаутировать Джона Джонса. Я бы старался теснить его, пользуясь преимуществом в габаритах. Стипе не сможет использовать опыт, потому что они оба одинаково опытны, но я бы использовал свои габариты, чтобы давить на него и нокаутировать. Стипе Миочич обладает большей нокаутирующей мощью, чем Джон Джонс, и я думаю, он может его нокаутировать», — сказал Аспиналл MMANews.

Боец тяжелого дивизиона UFC Кертис Блэйдс верит в победу Джонса.

«Стипе долго отсутствовал. Говорят, что он прихрамывает и не выглядит здоровым. Исходя из этого, я выбираю Джонса», — цитирует Блэйдса MMANews.

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Что говорят о бое Оливейра — Чендлер на турнире UFC 309

Одной из интриг соглавного события вечера является возможное снятие «проклятия Мэдисон-сквер-гарден» для Чендлера. Майкл трижды проигрывал на этой арене в Нью-Йорке, но решил именно на ней сойтись с Оливейрой. В мае 2021 года американец уступил бразильцу нокаутом во втором раунде на UFC 262 в Хьюстоне в бою за вакантный пояс в легком весе, который оставил непобежденный чемпион Хабиб Нурмагомедов.

«Воспринимаю это как новый уровень: я дерусь с парнем, который разбил мои мечты, на той самой арене, где я ни разу не побеждал, и теперь пришло время исправить ситуацию. Ни капельки не жалею о выборе локации. Я сам попросил об этом. Изначально бой должен был пройти в октябре, но в этом случае я бы не успел сбросить вес», — приводит MMANews слова Чендлера со ссылкой на YouTube-канал Ариэля Хелвани.

Боец легкого дивизиона UFC Арман Царукян считает, что Оливейра одержит победу.

«Майкл Чендлер проиграет. Легкий бой для Чарльза Оливейры, он задушит его или нокаутирует. Легкие деньги для Оливейры, я очень рад за него. После этого боя Оливейра наверняка будет драться за титул», — заявил Царукян, который сам планирует провести бой с чемпионом легкого веса Исламом Махачевым в начале 2025 года.

Где и во сколько смотреть трансляцию UFC 309

Все бои турнира покажут канал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass. Трансляция начнется в 2.00 мск 17 ноября.

Главный кард в прямом эфире будут также транслировать телеканал и сайт «Матч ТВ», онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального спортивного канала). Трансляция стартует в 6.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию ключевых событий UFC 309. Результаты боев турнира также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.