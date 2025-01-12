Двалишвили не заборет и не измотает Умара. У дагестанца есть борцовское кардио, он сам завяжет любого

Только факты.

Мераб Двалишвили победил всех соперников в UFC за счет борцовского прессинга, тейкдаунов и выносливости.

Чтобы остановить такой стиль, недостаточно просто хорошо защищаться от переводов. Даже если ты не дашь себя повалить, но при этом не сможешь расцеплять завязки, отходить от сетки и возвращаться в позицию 50 на 50 в центре клетки, то проиграешь, как Жозе Альдо.

Если будешь защищаться от переводов, борцовского прессинга и даже проводить свои тейкдауны, но не потянешь по функционалу, то устанешь и тоже проиграешь, как Генри Сехудо. И даже если будешь защищаться от всего, не уставать и держать равенство, то тоже можешь проиграть, потому что Мерабу отдадут бой решением за активность.

Поэтому , чтобы победить его манеру, нужно обладать тотальной, комплексной защитой от борьбы (тейкдауны, прессинг, выносливость) , быть лучше в стойке и обладать собственной атакующей борьбой. Весь этот нескончаемый борцовский прессинг нужно оборачивать против него самого, а делается это только за счет контрпереводов и выигрыша позиций.

Именно такой отпор способен предложить Умар Нурмагомедов. Он переводил всех соперников, если проводил хотя бы две попытки тейкдауна за бой, никогда не уставал в борьбе и всегда выигрывал больше позиций в грэпплинге у любого оппонента.

Мы перевели в цифры его борцовские показатели , и выглядят они крайне внушительно.

Защитился от 21 попытки тейкдаунов соперников из 22. Единственным перевел Умара в профи Ришад Харисов в 2016 году (зашагиванием, после того как Умар потерял позицию, промазав хайкиком) .

Больше всего Умара пытался перевести Саид-Йокуб Кахрамонов — 5 раз . Ни разу не смог. Притом что в UFC Кахрамонов набрал 17 тейкдаунов за три боя, 5 раз перевел Саида Нурмагомедова .

Самый тяжелый бой в борьбе Умару дал Касум Касумов в любителях (май 2016 -го ) . Он переводил Умара и в сумме за два раунда контролировал его 3:34. Умар набрал почти такое же время контроля, но провел больше тейкдаунов и выиграл больше позиций, победил единогласным решением. В профессионалах Умара никто больше 30 секунд за бой не контролировал — и эти 30 секунд набрал все тот же Ришад Харисов в 2016 году.

45-1 по тейкдаунам в профессионалах (если считать по правилам вольной борьбы — заход за спину со сбиванием в партер на три точки, - то будет где-то 65-2). 19-0 по тейкдаунам в UFC .

Самый используемый тейкдаун — проход в одну ногу (12 раз в профи). Проход в две ноги — 10 раз. Стаскивания через корпус — 9. Остальное — зацепы, посадки, броски с корпуса с подбивом таза, перевод за лодыжку.

Общее время грэпплинг-контроля в 18 боях — 1 час 34 минуты (из 3 часов 19 минут, что длились эти 18 боев).

8 финишей на земле в 18 поединках. 7 сабмишенов, 1 ТКО. Самый используемый сабмишен — удушение сзади (6 финишей).

Ни разу не уставал в боях, которые почти все время проходили в борьбе . Всегда выходил из-под борцовского прессинга соперников за счет контрпереводов и выигрыша позиции в клинче .

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