Интервью легендарного тренера команды Хабиба в преддверии UFC 311.

В ночь с 18 на 19 января в США состоится номерной турнир UFC 311, в котором сразу два российских бойца проведут титульные поединки. В соглавном бою вечера Умар Нурмагомедов (18-0) встретится с чемпионом в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4). А в главном сойдутся Ислам Махачев (26-1) и боец российско-армянского происхождения Арман Царукян (22-3).

Место проведения турнира — Инглвуд, пригород Лос-Анджелеса. Но не исключено, что шоу будет перенесено в Лас-Вегас из-за катастрофического пожара в Калифорнии. Главное, чтобы дата не поменялась, иначе планы бойцов будут спутаны — есть же весогонка. Точной информации, будет ли перенос, пока нет.

На днях же мы созвонились с основателем калифорнийского зала American Kickboxing Academy, многолетним тренером бойцов команды Хабиба Хавьером Мендесом, обсудив подготовку Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова к боям против Армана Царукяна и Мераба Двалишвили. Дагестанцы проходят сбор в Лас-Вегасе — в UFC Performance Institute.

«Мы в Лас-Вегасе, так как в Сан-Хосе слишком дорого и нет UFC PI»

— Как проходит подготовка?

— Все идет фантастически, все идеально. Тагир, Умар, Ислам выглядели фантастически на сегодняшних, последних перед турниром спаррингах (в среду. — Прим. «СЭ»). Я сказал им в понедельник: все четко, но я хочу, чтобы в среду было еще лучше. И каждый из них выложился, парни выглядели фантастически.

— Хабиб в роли тренера сейчас очень жесткий?

— Не сказал бы, что Хабиб как тренер очень жесткий. Хабиб в роли тренера идеален, ему лишь нужно мое присутствие. А так — он идеальный тренер. Если ты не будешь тренироваться как он, то ты не станешь лучшим. Поэтому у него правильная ментальность, которая ему досталась от отца. Я лишь добавил свое, чтобы улучшить то, что у него есть.

— Почему вы решили готовиться в Лас-Вегасе, а не в Калифорнии — в АКА?

— Первая причина — дорого. В Сан-Хосе дорого. Другая причина и очень весомая — UFC PI. Тут есть все необходимое: процедуры, массаж. Это все бесплатно — за счет UFC. Идеальная ситуация. А скоро откроется АКА в Лас-Вегасе. Так что будем и дальше приезжать в Вегас, у нас будет здесь собственный зал.

— В Калифорнии стало еще дороже, чем раньше?

— Да, в Калифорнии все очень дорого. Особенно там, где мы — в Силиконовой долине. Это одно из самых дорогих мест в мире.

— Налоги стали выше?

— Нет, налоги все те же. Но все равно отстой! Допустим, если ты делаешь более 400 тысяч долларов прибыли, то должен отдать 50 процентов, если не больше. Это дерьмово, потому что налог штата даже в 10 процентов бьет по карману. Не все штаты имеют 10 процентов налогообложения. Например, в Неваде такого нет, в Техасе тоже, во Флориде нет... Хотя не уверен насчет Флориды, но в Неваде и Техасе нет таких налогов.

Хабибу больше нравится Сан-Хосе в плане тренировок, но там намного дороже. Но главная причина — UFC PI. Там столько услуг для бойцов UFC. Это прекрасное место для нас.

Хабиб Нурмагомедов и Хавьер Мендес. Фото соцсети

«Хабиб уже не сможет биться как раньше. Нет той ментальности»

— Арман Царукян — самый сильный оппонент в карьере Ислама? Или был кто-то сильнее Армана?

— Тяжело сказать, что Арман — самый тяжелый соперник. Он встречался с хорошими бойцами... Это одна из ситуаций, когда следует дождаться и увидеть. Сложно перед боем рассуждать. Я не могу сказать, что он дал реально тяжелый бой Исламу в первый раз. Но за время, прошедшее с того боя, они стали другими.

— Кто будет в углу у Тагира, Умара и Ислама?

— В углу у Тагира, Умара и Ислама будем я, Хабиб и тренер по боксу Мухаммед. Он фантастический тренер — подтягивает бокс, определяет стратегию. Что касается Ислама — в углу будем мы все втроем плюс Муслим, лучший друг Ислама с детства. Он всегда с ним, всегда в его углу.

— Хорошо ли это для Хабиба — секундировать Умара, а потом сразу же выходить с Исламом?

— Для нас такое не впервые. Думаю, это не будет проблемой — секундировать Умара, а потом сразу выйти с Исламом. Решим, когда время придет. Есть факт, на который не обращают внимания, а обратить бы стоило: впервые в истории UFC бойцы из одной команды будут биться в двух титульных боях — в со-мейн ивенте и в мейн ивенте. Впервые такое!

— Хабибу — 36. Он и сейчас может показать те же результаты? Или сбавил обороты?

— Он стал больше, больше весит, поэтому сейчас он для ребят — зверь. Он борется со всеми ними, и им стало еще сложнее, потому что Хабиб стал тяжелее. И он не жирный, это все мышцы.

— Хабиб может давить до последнего, как раньше?

— Тяжело сказать, ему 36. И он думал, что после 35 ему точно не следует драться. Все дело в ментальности. Не думаю, что он ментально готов в 36 лет так же сильно трудиться. Так что — нет. Он завершил карьеру. И останется бойцом, завершившим карьеру.

— У вас есть комната с эйрбайками в АКА? Какой стандарт на этом тренажере?

— Что ж, работают минуту на максимальной скорости, затем минуту бьют по лапам или груше или грэпплят. И так — 30 минут. Такой метод мы используем уже 20 с чем-то лет. Хорошее кардио для боев.

— Тагир Уланбеков рассказывал нам, что Умар Нурмагомедов после первых сборов в 2016-м в АКА вернулся домой другим — окреп физически, его стало тяжелее переводить и удерживать. Что вы такого с ним сделали?

— Это команда. Хабиб всегда принимал большое участие в тренировочном процессе. Всегда. Еще с тех пор, как я познакомился с ним в 2012 году. Когда у нас появились Ислам, Абубакар, Ислам Мамедов, Хабиб их всех по сути тренировал. Так что это не моя заслуга в полной мере или моей команды. Это их заслуга — их братства. Они толкали друг друга вперед. Но — да, были хорошие уроки борьбы от ДиСи, джиу-джитсу от Леандро Виейры и Рона Кэслера. Это хорошие тренеры, но главная причина роста Умара — что ребята толкали друг друга вперед.

Хавьер Мендес. Фото соцсети

«Возвращаюсь в Америку будто от семьи к посторонним. Никто не жмет руку и не здоровается»

— Кайлу Снайдеру подарили участок земли в Дагестане. А вам не дарили?

— Нет, нет. Если бы у меня была золотая олимпийская медаль, то это было бы возможно.

— Вы знаете о гостеприимстве в России, в Дагестане. Было ли хотя бы что-то, за что вы платили в Дагестане?

— Нет, ни за что не платил! Гостеприимство такое, что будто я был их частью. Они не давали мне платить за что-либо.

— Принято ли в США угощать гостей, например, в ресторанах? Или каждый за себя платит?

— Все зависит от людей. Обычно тот, у кого больше денег, тот и накрывает. Но нет такого, как в Дагестане, где очень гостеприимные люди. Еще арабы очень гостеприимны. Очень даже. А недавно я был в Казахстане, и там люди тоже очень гостеприимны. В Узбекистане тоже. В этих регионах другой уровень уважения и гостеприимства. Это невероятно.

— Не было такого, что после Сан-Хосе в России вам казалось все гораздо дешевле?

— Нет, не успел понять. Потому что не платил. Меня удивило, что народ у вас гостеприимный и простой. Это позволяет настолько комфортно себя чувствовать, что когда ты возвращаешься в США... Никто там не жмет руку, никто не здоровается. Будто ты приехал из семьи к посторонним.

— Пишет ли вам все еще хейтерша из Дагестана, о которой вы нам рассказывали четыре года назад?

— Нет, она перестала мне писать примерно три года назад. Ничего не слышу от нее, слава Богу. Блокировал ее множество раз, но она создавала другие аккаунты. Но уже давно ничего не слышно от нее.

Мухаммад Абдулхамидов, Хавьер Мендес, Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков. Фото соцсети

«Бой Умара будет самым тяжелым»

— Гаджи Рабаданов рассказал, что Ислам в невероятной форме, что он финиширует Армана в стойке в третьем или четвертом раунде.

— Это возможно, но я готовлюсь на пять раундов. Гаджи знает, о чем говорит, но я как тренер настраиваю на пять раундов. Вижу пять раундов.

— Если говорить про кики и бокс, кто больше эволюционировал — Ислам или Арман?

— Ислам.

— Можете объяснить?

— Ислам просто лучше как спортсмен. Я так думаю, потому что он номер один P4P. Это будет новая территория для Армана, не для Ислама.

— Как вы сказали, это историческая ночь для школы Абдулманапа. Есть ли такое, что Хабиб больше нервничает сейчас?

— Да, он будет больше нервничать. Он будет сильно нервничать. Потому что будет три жестких боя.

— А заметили в лагере, что он уже на нервах?

— Нет. После сегодняшних спаррингов он очень уверен в парнях. Так что он не нервничает. В день боя — да. Но сейчас — нет. Сейчас он рад. Мы все очень рады.

— За какой бой вы больше переживаете — за бой Ислама или Умара?

— Я больше не нервничаю. Если спросите, какой бой будет самым тяжелым, то это бой Умара и Мераба.