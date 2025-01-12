«Двалишвили надо постоянно избивать». Что говорят о грузинском бойце в команде Умара Нурмагомедова

Бой за титул чемпиона UFC в легчайшем весе, который сейчас принадлежит Мерабу Двалишвили, состоится в ночь с 18 на 19 января по московскому времени.

В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (США) состоится номерной турнир UFC 311, в котором сразу два российских бойца проведут титульные поединки. В соглавном бою вечера Умар Нурмагомедов (18-0) встретится с чемпионом в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4). А в главном поединке сразятся Ислам Махачев (26-1) и боец российско-армянского происхождения Арман Царукян (22-3).

Умар начал подготовку к поединку еще в конце октября — в Кисловодске, не зная, кто будет его соперником. Сам он не верил, что Мераб Двалишвили согласится на бой с ним уже в январе, но Мераб дал добро биться на UFC 311. После этого Умар вылетел на сбор в Лас-Вегас. Сбор под руководством Хабиба Нурмагомедова продлился больше месяца. Основным спарринг-партнером Умара был Касум Касумов, боец Bellator/PFL с рекордом 16-1.

На днях мы записали с Касумом интервью, в котором он высказался и насчет бойцовских навыков Двалишвили, и насчет его поведения — грузин обвиняет Умара в неуважении, а на пресс-конференции несколько раз оскорбил.

«Если честно... Может, я его немного недооцениваю, но в техническом плане Двалишвили никакой, — сказал Касумов «СЭ». — Он напористый парень, он борется, нападает. Но до первого пропущенного удара. Помните, Марлон Мораес попал по нему. Мераб еле устоял на ногах. Но Мораес известен слабой челюстью. Хорошо начинает, а потом ломается. Умар — это не Марлон Мораес.

Думаю, Мераб после боя захочет пожать руку. Но я бы на месте Умара даже руку ему не пожал бы. За его грязный язык. Он переходил на личности. Может, после боя успокоится все, эмоции остынут, но я считаю, что на данном этапе он не заслуживает, чтобы ему руку пожимать.

Борьба у Двалишвили хорошая, очень хорошая. Физически крепкий парень. У него есть переводы, но у него нет контроля, он не умеет правильно держать. У него нет партера. Он не умеет правильно спину забирать. И он за один кэмп этому не научится. Он должен был с 23-24 лет работать над этим, прогрессировать. Забирать спину, улучшать партер...

У Умара борьба на две-три головы выше, чем у всех, с кем Мераб дрался. Мы за это даже не переживаем. Пусть повалит! Я не исключаю, что Мераб сможет его посадить, повалить имею в виду. А дальше что?! Дальше Умар встанет оттуда. Двалишвили захочет еще раз пройти, но во второй-третий раз это уже сложно будет сделать.

Наша работа — давить, бить. Постоянно его надо избивать. Бить, бить, бить, накидывать. От пропущенных ударов функционалка снижается. Грузить, бить, избивать — от этого функционалка проседает.

Я как-то пытался копировать стиль Мераба, но у меня плохо пошло. Несколько раз пропустил и подумал: «Нет, в стиле Мераба не буду работать, буду работать в стиле Касума Касумова, мне это лучше подходит». Я более чем уверен, что мой темп не менее интенсивный, чем натиск Мераба. 100 процентов.

Стили делают бои. И стилистически Умар для него неудобный. Поэтому Двалишвили не хотел принимать этот бой. Наша команда знает... Не хочу озвучивать, почему он принял этот бой. Как-нибудь после боя это скажу. Главное, чтобы он вошел в клетку 18 января, чтобы не снялся. Люди говорят, что, скорее всего, такого не может быть.

Сейчас появились фотки — где колено у него перевязанное. Пишут, что у него стафилококк. Но я надеюсь, что он чемпион с духом и выйдет в клетку. Очень много работы проделано, поэтому не хотелось бы, чтобы Мераб снялся».

Умар Нурмагомедов и Абдулманап Нурмагомедов. Фото соцсети

Абдулманап запирал Умара в зале с вольниками, говорил ему: «Борись с ними — и будешь набирать, тебе нужна борьба»

Умар Нурмагомедов — выходец из тайского бокса. В руки Абдулманапа Нурмагомедова он попал где-то в 16 лет, и Абдулманап начал делать из него бойца ММА.

«Умар пришел [в зал ММА] где-то в 2012-м или 2013-м, — рассказал «СЭ» Тагир Уланбеков, боец наилегчайшего веса, который на UFC 311 подерется с Клейтоном Карпентером. — Он был такой маленький, пришел из тайского бокса. Был, так скажем, ноль в борьбе и грэпплинге. И вот сегодня он будет биться за пояс. Сейчас я уже на нем [расту]. Он вырос, стал намного круче меня в техническом плане.

В 2016 году он выиграл чемпионат России по ММА, потом поехал на чемпионат мира, а потом — в Америку, в АКА. Прошел там сборы, вернулся — и будто из него другого человека сделали. Стал физически крепким, его стало тяжело переводить и удерживать там. Сильно вырос.

Он — человек, которого я всегда вижу в зале. За 16-17 лет не было такого, чтобы он просто так не пришел в зал. Он всегда сфокусирован, всегда говорил: «Я буду чемпионом». Это все наш тренер — Абдулманап Магомедович. Он его не пускал даже к нам в зал, на вольной борьбе его закрывал: «Борись с ними — и будешь набирать, тебе нужна борьба».

Мераб рекордсмен легчайшего веса по тейкдаунам? Мы знаем это. Он хорошо дышит, но Умар — совсем другого класса боец. Что Мераб сможет? У него только борьба и выносливость. Я же вижу, как Умар готовится. Его спарринг-партнеры делают переводы намного тяжелее, чем даже Мераб. Мне кажется, Мерабу будет очень тяжело переводить его в партер. А если переведет — Умара же надо будет удержать. На его вес Умара никто не может удержать в партере. Один раз повалит — встанет, второй раз — встанет, а третий-четвертый раз уже тяжелее будет».