Царукян — очень сильный борец, но Махачев все равно борется ощутимо лучше. Объясняем разницу

Недаром Арман хочет решить все в стойке.

Всю боевую неделю к UFC 311 Арман Царукян интригует публику секретной заготовкой в стойке, которая должна сработать с Исламом Махачевым.

Говорит, что это нечто уникальное, чего никто никогда не видел. Ислам над этим посмеивается и призывает Царукяну не верить. «Он много чего обещал, обещал нокаутировать Оливейру, а сам выиграл раздельным решением, и три раза его чуть не финишировали».

Вера Царукяна в свою стойку хорошо объяснима — кроме как там, ему бой больше едва ли где-то выиграть. Это при том, что он сам отменный борец, второй лучший борец в этом дивизионе, который только что завалял бывшего чемпиона Чарльза Оливейру.

В чем же он уступает Махачеву в борьбе, как можно выразить разницу между ними?

Махачев может в равной позиции с топ-соперником провести сложный, нестандартный перевод: подхват с Тьяго Мойзесом, передняя подножка с Оливейрой (передние подножки сильно выручили его и в тяжелом бою с Барнуи), продергивание ноги в 5-м раунде с Порье, один из самых находчивых переводов в истории титульных боев, подсечка с Царукяном с переходом в фулл-маунт, внутренние зацепы с Добером и т. д.

Царукян, наверное, сможет сделать такие переводы где-то на отработках в зале, но не с топ-соперниками. С топами он делает только стандартные проходы в ноги или стаскивания из клинча с большой затратой сил, броски с подбивом таза. Иногда еще хорошо подхватывает под колено рукой (с этого и начался, например, тейкдаун с Махачевым в первом бою, и такое подхватывание привело к победе с Сильвой). В бою с Гамротом, например, Царукяну очень бы помог какой-то нестандартный перевод, потому что просто на «физику» или на подрыв с двух ног поляка очень тяжело положить, особенно так, чтобы удобно сесть. В этом бою техники атакующей борьбы Арману как раз не хватило.

Махачев навязал борьбу абсолютно всем соперникам, кому хотел. В том числе Царукяну. Никто не смог его борьбу и грэпплинг остановить. С Тибау, Рамосом и Мартинсом он сам не боролся, работал со стойки. Волкановски вроде неплохо упирался, но все равно — 4 тейкдауна, 8 минут контроля, два проигранных раунда из-за борьбы. Это существенно.

Ислам Махачев и Алекс Волкановски. Фото Getty Images

Царукян не смог навязать борьбу двум соперникам — Махачеву и Гамроту. У него с ними 2-10 по тейкдаунам и 3:26 — 11:04 по контролю, больше позиций проиграл, чем выиграл.

У Махачева больше сверхдоминирующих побед на земле, когда бой даже во 2-й раунд не зашел по причине огромной разницы в классе. Хукер, Грин, Джонсон. У Армана такая победа, пожалуй, только одна — с Альваресом. И то, там бой зашел во 2-й раунд. В таком случае Махачеву еще можно засчитать победу над Кунтцем сабмишеном во 2-м раунде.

У Махачева было 5 боев в UFC, где соперник ни разу не смог из-под него подняться (Добер, Хукер, Грин, Джонсон, Мойзес) до гонга или до финиша, если он его переводил. У Царукяна такой бой был всего один — против Альвареса. Сильва, Исмагулов и остальные вставали из-под него хотя бы раз.

Махачев ни разу не улетал на контрбросок в UFC. Царукян улетел на амплитудное скручивание с Фреволой, на контрбросок с Гамротом и на контрперевод с Исмагуловым. Причем Исмагулов сразу сел в фулл-маунт.

Махачев ни разу не позволял в UFC держать себя в полной фиксированной лежке на спине ПОСЛЕ ТЕЙКДАУНА, не запускал к себе в маунт или бэк-маунт. Царукян трижды был в полной лежке с Махачевым, запустил Гамрота в фулл-бэк-маунт, Исмагулова в фулл-маунт и Оливейру в фулл-маунт. Я, кстати, не понял, почему Оливейре не засчитали тейкдаун в 1-м раунде. Он же четко дождался, когда Арман бросит кик, и подсек ему опорную ногу. Это тейкдаун. И Оубину-Мерсье не засчитали посадку против Армана, это при том, что Арман там еще за сетку хватался.

Махачев был переведен Тьяго Мойзесом и оказался на спине, но фиксации там не было, 3 секунды провел Махачев на спине и перевернул Мойзеса. Бразилец взял спину, но тоже сразу слетел. Да, есть тейкдаун, есть постановка в позицию, но нет фиксации. С Крисом Уэйдом Махачев был пару минут на спине, но не после тейкдауна, а после свипа, это немного другое. Свипнуть могут и первоклассного борца, а вот перевести со стойки и зафиксировать на спине — гораздо более сложная задача. Такого Махачев с собой никому не позволял. И Царукян в первом бою не положил его на спину, не сел в позицию. C Волкановски Махачев оказался на спине после нокдауна, это тоже не в счет.

Махачев побеждал в партере (в UFC) и сабмишенами, и ГНП-нокаутом. Причем побеждал 5 видами сабмишенов и побеждал в каждом раунде, с 1-го по 5-й, единственный такой боец в истории организации. Царукян в UFC побеждал в партере только ГНП-нокаутами.

Значит ли это все, что Царукян не может снести Махачева на подрыв в две ноги или стащить из клинча и сесть в позицию? Конечно, не значит. Ему это в теории по силам, особенно если Ислам плохо сгонит вес.