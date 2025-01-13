«Бабушкины пирожки ты легко побьешь». Что говорили друг о друге Махачев и Царукян

История соперничества в цитатах.

В ночь с 18 на 19 января по московскому времени в Лос-Анджелесе состоится турнир UFC 311, в главном событии которого Ислам Махачев проведет защиту пояса в легком весе против Армана Царукяна. Поединок станет реваншем — соперники бились друг с другом в далеком 2019 году, и победу тогда одержал Ислам. С тех пор Махачев и Царукян много высказывались друг о друге — вспоминаем самые яркие цитаты.

Царукян: «Ахмед Алиев сильнее Махачева»

Перед первым поединком в апреле 2019-го Царукян называл Махачева удобным оппонентом и даже заявил, что Ахмед Алиев, на тот момент боец PFL, сильнее Ислама. «Ислам Махачев — удобный соперник для меня, — приводит слова Царукяна AIBA Fight. — Я никогда бы не принял бой, если бы знал, что у меня нет шансов. Сейчас же я в себе уверен. Вот, например, бой с Ахмедом Алиевым я бы не принял. Слишком неудобный для меня оппонент. Сильнее ли Ахмед Алиев Махачева? Я считаю, что да».

После поединка Царукян был уже не так резок в высказываниях: «Я недоработал тактически, допустил много ошибок. Между раундами тренер подсказал мне работать в стойке, но я хотел доказать, что могу пройти. Раньше у меня были соперники, с которыми все проходило. Ислам же все контролирует, все знает. В будущем я хотел бы встретиться с Махачевым еще раз, если у меня пойдет карьерный рост. Но к нему у меня только уважение».

Спустя год Арман назвал себя самым неудобным соперником для Хабиба Нурмагомедова, на что Ислам вскоре ответил. «Не советовал бы ему нас где-то упоминать, чтобы себя раскрутить, — сказал Махачев «СЭ». — Пусть раскручивает себя другими способами. Пусть говорит, хочет быть на слуху, у него два выигранных боя в UFC, одно поражение... Я ему посоветую делами, а не словами доказывать».

Ислам Махачев. Фото Global Look Press

Махачев: «Бабушкины пирожки ты легко побьешь»

В 2022 году Царукян впервые заявил, что без проблем победит Махачева в реванше. «Я знаю, что однажды мы будем драться снова, и я уверен, что с легкостью его побью, — сказал Арман в интервью The Schmo. — Второй раз я ему не проиграю — ни за что. Ислам действительно очень хорош, он на голову сильнее топов дивизиона, и он будет чемпионом. А я заберу у него титул. Я хочу драться с ним, когда он станет чемпионом».

На эти слова Махачев быстро отреагировал в соцсетях: «Бабушкины пирожки ты легко побьешь». Царукян тут же парировал: «Ислам, пирожки я не бью, тем более бабушкины, а вот тебя — с радостью, и не забудь Хасбика прихватить».

Позже Царукян дал более развернутый комментарий относительно своих возможностей в сравнении с Махачевым. «Все его боятся, но я такой, что... Просто скажите мне когда, и я подерусь с ним, — сказал он на The Sevan Podcast. — Я знаю, что могу побить его. До нашего боя все говорили: «Ислам размажет его. Он слишком зеленый». Но он ничего мне не сделал. Два тейкдауна, и все. Никаких ударов, ноль ударов. Я не пропустил ни одного удара. Тогда у меня не было такого опыта, как сейчас. Теперь я другой, а он сейчас на пике, но мой пик будет только где-то через два года. Я расту каждый день, а он все тот же. У Махачева тот же гейм-план. Он никак не стал лучше. Бокс и борьба — все то же самое. Делает одно и то же дерьмо каждый бой. Он дерется очень осторожно».

Махачев: «Арман, тебя ждет большое будущее»

Перед боем с Матеушем Гамротом Царукян отметил, что никакой злобы к Махачеву у него нет, просто спортивный интерес. Ислам после поражения Армана от поляка поддержал бойца в соцсетях: «Это были ММА высокого уровня. Гамрот, поздравляю с отличным выступлением. Арман, держи голову выше, тебя ждет большое будущее».

Царукян же признался, что ему такое отношение по душе: «Конечно, приятно, когда такие люди поддерживают тебя. Абсолютно приятно. Несмотря на то что мы соперники, мы должны друг друга поддерживать и поздравлять».

Когда Махачев провел первый бой против Алекса Волкановски и победил решением судей, Царукян в интервью LowKick MMA заявил, что его удивило, когда руку подняли Исламу: «Бой получился очень близким, но Ислам — чемпион, поэтому он и выиграл этот бой. Если бы чемпионом был Волкановски и бой прошел в полулегком весе, то Волк точно победил бы. Это был близкий бой, но титул принадлежал Исламу, поэтому он по-прежнему чемпион. Но поскольку поединок проходил в Австралии, мне казалось, что победу отдадут Волкановски. Я был шокирован, когда назвали имя Ислама».

Арман Царукян. Фото Global Look Press

Царукян: «Размажу Махачева. Нокаутирую в первом раунде»

После победы над Йоакимом Силвой Арман пообещал «размазать» бывшего соперника: «Прежде всего спасибо Сильве, мы не могли найти никого, кто хотел бы драться. Сейчас я становлюсь первым претендентом на титул. Когда я первый раз дрался с Исламом Махачевым, вы дали мне три недели на подготовку. Если вы дадите мне восемь, я размажу его».

Похожее высказывание Царукян сделал на пресс-конференции после яркой победы над Бенеилом Дариушем: «Надеюсь, они организуют мне бой с Исламом. Я всегда визуализирую лучший сценарий и чувствую, что могу нокаутировать его в первом раунде».

Махачев спустя несколько недель ответил на жесткую реплику Армана: «Он сказал, что нокаутирует меня в первом раунде? У него уже был шанс нокаутировать меня, но он ничего не смог сделать. Пусть тренируется еще, пусть подрастет. Если он проведет еще один уверенный бой, то почему бы нам еще раз не встретиться?»

А перед поединком с Чарльзом Оливейрой на UFC 300 Арман сообщил, что находится на другом уровне относительно бразильца и после победы сможет побить и Махачева: «Я провел очень хороший тренировочный лагерь, я готов сбросить вес, побить Чарльза Оливейру и показать всем, что я на другом уровне и могу побить Ислама Махачева. Конечно, каждый день я думаю о матче-реванше с Махачевым. Честно говоря, я думаю о Чарльзе, но иногда мне кажется: ладно, я выиграю и наконец-то сражусь с Исламом Махачевым. Один шаг — и все».

В апреле 2024-го Царукян победил Оливейру раздельным решением судей — и тут же получил «привет» от Махачева. «Будь готов. До скорой встречи, мальчик», — написал Ислам в соцсетях.

«До скорой встречи, мальчик, — ответил Царукян на пресс-конференции после боя. — Я готов подраться с Исламом в середине или конце лета, мне понадобится две-три недели на восстановление, потому что я тренировался без перерыва с декабря, мне нужно немного отдохнуть, а затем провести полноценный тренировочный лагерь и победить Ислама Махачева. После нашего первого боя я провел еще 10 поединков, после этого я не проигрывал. Я выиграю у Ислама, и неважно как. Лучший сценарий — нокаутировать его».

Позже Царукян отказался от поединка против Ислама Махачева на коротком уведомлении. Бой, назначенный на 1 июня, в итоге принял Дастин Порье и проиграл удушающим приемом. Арман при этом заявлял, что соперники до титульника у него были сильнее.

«Оппозиция у меня лучше, — сказал Царукян «СЭ». — Смотри, Ислам кого побил из топ-15, чтобы подраться за титул? Бобби Грина побил и Дэна Хукера. Бобби Грин даже не в топ-15 был. Он побил Хукера из топ-15 и... (Интервьюер подсказал, что Дрю Добера.) Да он никогда даже не был в топ-10. Оппозиция, которая была у Ислама до пояса и которую я сейчас прошел, — это две разные вещи. Нельзя забывать, кто стоит за спиной Ислама — и кто стоит за моей спиной. Если бы меня Хабиб Нурмагомедов толкал, я бы тоже уже после Бенеила Дариуша за титул дрался».

Махачев же заявил, что Царукян просто говорит и на самом деле не собирается всерьез воспринимать поединок. «Не удивлен, что Арман отказался драться со мной, — привел слова Махачева Championship Round. — Парень постоянно болтает о реванше, но UFC предлагали ему поединок со мной уже три или четыре раза. И каждый раз он говорил нет».

Ответ долго ждать не заставил. В соцсетях Арман написал: «Это все неправда. Правда заключается в том, что ты хочешь заставить меня подраться на коротком уведомлении, чтобы иметь дополнительное преимущество. Но этого больше не повторится. Когда ты в последний раз дрался дважды за шесть недель?»

Арман Царукян. Фото Global Look Press

Царукян: «Многие в России не любят Ислама»

Ислам еще раз высказался на этот счет в интервью UFC Eurasia: «Не могли найти соперника мне, просил подобрать. Думаю, Арман должен сказать мне спасибо, потому что его подписали в UFC для боя со мной. Я не знал Армана, какой у него стиль, дебютант вышел. У нас такая история была, что просто не нашли халяльную еду, ели рыбу. Думаю, это большой опыт в моей карьере, что нужно кушать, а что нельзя. Теперь мы работаем с диетологом до турнира, а после весогонки его отпускаем. Тот бой ? большая наука для меня. Не скажу, что этот бой был близким, хотя многие об этом говорят. Я выиграл каждый раунд, хотя Арман мусолит эту тему. Он до сих пор хочет реванша, но у него был сейчас шанс выйти на UFC 302, ему предложили. Но, я думаю, наш бой неизбежен. Закроем этот вопрос».

Арман отреагировал и на эти слова в подкасте Ариэля Хельвани: «Я должен благодарить Махачева за попадание в UFC? Почему? Сначала я должен сказать спасибо своему менеджеру, потом UFC... Но Ислам должен сам меня благодарить, потому что он впервые в жизни заработал 50 тысяч долларов, когда дрался со мной».

Также Царукян усомнился в количестве поклонников Махачева в России: «У кого больше фан-база в России? Думаю, что у меня, — сказал Царукян Outside MMA. — Многие у нас не любят Ислама. Русские не любят его за то, что он из Дагестана, выходит без флага. В Америке его не любят, потому что он побеждает местных».

«Арман просто болтает, пытается словами внимание привлечь, раз боями не получается. У него был шанс, я его один раз уже побил. Придется еще раз побить», — отреагировал Махачев в интервью «СЭ».

Свою победу над Махачевым Царукян хотел бы видеть досрочной, о чем рассказал TNT Sports: «Досрочная победа — это самый лучший вариант, потому что мне непонятно, как судят рефери. Я до сих пор не могу понять, нравлюсь ли я им или нет. Бывает, смотришь бой, где человек выигрывает в одну калитку, а они ему не присуждают победу. Чтобы закрыть все вопросы, нужно побеждать досрочно. В моем контракте написано, что если я выиграю до решения, то получу больше денег. Так что я должен финишировать Ислама. На самом деле не имеет значения, как я выиграю бой. Главное — держать пояс в руках».

Махачев же отметил, что не видит слабостей у будущего соперника: «Согласен с тренером — у Царукяна нет слабостей. Если я хочу их найти, то придется глубоко изучить его навыки. У Армана есть все, это настоящий претендент на титул. Я усердно готовлюсь к защите уже три месяца, потому что знаю, что есть бойцы, которые хотят забрать мой пояс. Не хочу давать никому шанса».