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Сегодня, 09:00

Царукян снялся. Новый соперник Махачева — грэпплер Мойкано. Есть ли у него хоть какой-то шанс?

Махачев подерется с Мойкано на UFC 311
Никита Горшенин
Корреспондент
Ренато Мойкано.
Фото Global Look Press
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Разбираемся.

Арман Царукян снялся с боя против Ислама Махачева из-за травмы спины, и новым соперником чемпиона стал бразилец Ренато Мойкано.

Он должен был подраться в этом же карде с Бенилом Дариушем, но теперь выйдет на пятираундовый поединок с совсем другим оппонентом. Говорит, что готовился к такому раскладу, много работал под левшу:

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«Мани Мойкано идет за титулом, готовься, Ислам Махачев, завтра будет Мани-тайм. Я так рад, что получил эту возможность, я столько времени работал ради нее. Я знал, что такое может случиться, поэтому я работал под 5 раундов, работал под левшу. Я готов, и завтра я шокирую мир. Будь готов, потому что я готов. Завтра я стану чемпионом мира».

Букмекеры почти не верят в бразильца — сначала выкатили на его победу 5,55, затем взметнули к 10, на данный момент коэффициент стоит на 7. Были в титульной истории UFC андердоги, которые побеждали за такой коэффициент (Диллашоу — Барао, Холм — Раузи), но в случае Мойкано поверить в такой выигрыш очень трудно.

Ренато Мойкано.
Фото Global Look Press

— У него нет НИ ОДНОЙ победы нокаутом в СТОЙКЕ за всю карьеру, за 26 боев. Один ТКО — от граунд-энд-паунда (Тернер), другой ТКО — от остановки доктора (Сен-Дени).

— Главный его финиш — удушение сзади. У него 6 побед этим приемом в UFC, он входит в топ-5 в истории организации по числу побед им. Но проблема в том, что Ислам Махачев:

а) никогда никого не пускал себе в бэк-маунт;

б) почти никогда никого не пускал себе просто за спину. За последние 5 лет он отдал спину только раз — Тьяго Мойзесу на 1,5 секунды. Арман Царукян сбивал Ислама в партер, брал спину, но чисто так, по-вольниковски, там никаким переходом к шее и улучшением позиции не пахло, тейкдаун-то еле-еле можно засчитать;

в) последний раз давал на себе лежать (после проигрыша позиции в борьбе, не нокдауна) 9 лет назад, в бою с Крисом Уэйдом. Там Махачева свипнули несколько раз, пришлось побыть на спине пару минут, на гильотину его пару раз взяли. С тех пор Махачев прибавил в «физике» в пару раз, стал просто машиной и в партере перемолол без шансов абсолютно всех. Царукяна контролировал 7 минут, Волкановски — 8, Порье — 10, Оливейру на земле размазал. Добер, Джонсон, Мойзес, Хукер, Грин вообще НИ РАЗУ из-под него не встали.

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— Мойкано был начисто заборот РДА три года назад, 0-5 по тейкдаунам, 13:33 его контролировали, но с тех пор в партере он делал успехи: финишировал на земле Тернера, 10 минут контролировал Добера (правда, сам улетел от него скручиванием и минуту под ним лежал), раскурочил Сен-Дени.

Лучший тейкдаун Ренато — это проход в корпус, откуда он закручивает, выбивает из баланса и валит. Так он валил Сен-Дени, Тернера, Риддела и Добера. Махачева с корпуса сбил только один Царукян, но и то, сначала подхватил под ногу в клинче, выбил из равновесия. Да и посадил так... на полсекунды, без лежки. Мойкано же по «физике» и технике вольной борьбы далеко не Царукян, его Ислам просто изорвет из таких завязок. Со спины бразилец работает значительно хуже Оливейры, которого Махачев смял. Может, конечно, разок свипнуть, что-то закинуть из приемов, но без развития. Шанс только на счастливый случай в стойке и сбой в организме Ислама от сгонки веса.

Ренато Мойкано.
Фото Global Look Press

Несмотря на такие прикидки, бразилец — все равно высококлассный оппонент и будет считаться хорошим скальпом в резюме Махачева. 6-1 в последних 7 боях, яркие финиши над ребятами из топ-10, пиковый период в карьере — UFC нашел Царукяну лучшую замену.

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UFC 311
Ислам Махачев
Ренато Мойкано
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