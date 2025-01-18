UFC 311, основная информация: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Турнир UFC 311 с двумя титульными боями с участием россиян в эти выходные.
Турнир по смешанным единоборствам UFC 311 пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 18 на 19 января 2025 года. Мероприятие состоится на арене «Интуит Дом» в Инглвуде (округ Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Этот стадион был введен в эксплуатацию в 2024 году и является домашней площадкой клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс».
UFC 311 начнется в 2.00 19 января по московскому времени. Главный кард стартует в 6.00 мск.
Из 13 боев вечера в четырех выступят бойцы под флагом России. В ранних прелимах Тагир Уланбеков встретится с Клэйтоном Карпентером, в предварительном карде Азамат Бекоев — с Закари Рисом. В главном карде Умар Нурмагомедов попытается отобрать титул у Мераба Двалишвили, а Ислам Махачев будет защищать чемпионский пояс против Ренато Мойкано.
Россиянин Уланбеков (33 года) одержал 15 побед и потерпел два поражения в профессиональных ММА. Его предыдущий поединок прошел в декабре 2023 года, тогда Тагир одолел Коди Дардена (сабмишн).
Американец Карпентер (28 лет) провел восемь боев, одержав победу в каждом из них. В октябре 2024 года он одолел Лукаса Рочу (сабмишн), получив бонус «Выступление вечера».
Таджикский боец Гафуров (28 лет) одержал 19 побед и потерпел шесть поражений на профессиональном уровне. В июне 2024 года он победил Кунг Хо Канга единогласным решением судей.
Японец Накамура (29 лет) провел девять боев, выиграв в каждом из них. В феврале 2024 года он победил Карлоса Веру единогласным судейским решением.
Россиянин Бекоев (29 лет) одержал 18 побед и потерпел три поражения. Предстоящий бой станет для него дебютным в UFC.
Американец Рис (30 лет) одержал восемь побед и потерпел одно поражение. В августе 2024 года он одолел Хосе Дэниела Медину единогласным решением судей.
Узбекистанский боец Гуськов (32 года) одержал 16 побед и потерпел три поражения в ММА. В апреле 2024 года он нокаутировал Раяна Спэнна и получил бонус «Выступление вечера».
Американец Элекана (29 лет) выиграл семь боев и проиграл один. Предстоящие поединок станет для него дебютным в UFC.
Молдавский боец Спивак (29 лет) в профессиональном рекорде имеет 17 побед и четыре поражения. В августе 2024 года он победил Марчина Тыбуру в главном поединке турнира UFC Fight Night, получив бонус «Выступление вечера».
Бразилец Алмейда (33 года) одержал 21 победу и потерпел три поражения. В предыдущем бою в июне 2024 года Жаилтон взял верх над Александром Романовым (сабмишн).
У чешского бойца Прохазки (32 года) — 30 побед, пять поражений и одна ничья в профессиональных ММА. В июне 2024 года он уступил чемпиону полутяжелого дивизиона Алексу Перейре.
Американец Хилл (33 года) выиграл 12 боев и проиграл два. В апреле 2024 года она также уступил обладателю пояса Перейре.
Россиянин Умар Нурмагомедов (29 лет) в профессиональных ММА выиграл каждый из 18 боев. В UFC у троюродного брата Хабиба — шесть победных поединков, из них — три единогласным решением судей, два удушающим приемом и один нокаутом.
Предыдущий бой Нурмагомедов выиграл у американца Кори Сэндхегена на UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ) 3 августа 2024-го.
|Дата
|Соперник
|Результат
|Раунд / время
|Рекорд
|
4 августа 2024
|
Кори Сэндхаген
|
Победа, UD
|
5 / 5.00
|
18-0
|
3 марта 2024
|
Бекзат Алмахан
|
Победа, UD
|
3 / 5.00
|
15 января 2023
|
Раони Барселос
|
Победа, KO
|
1 / 4.40
|
25 июня 2022
|
Нэйт Манесс
|
Победа, UD
|
3 / 5.00
|
5 марта 2022
|
Брайэн Келлехер
|
Победа, SBM
|
1 / 3.15
Грузино-американский боец Мераб Двалишвили (34 года) имеет рекорд в ММА 18-4. Он провел в UFC 13 боев, одержал 11 побед и потерпел два поражения.
Боец по прозвищу Машина в предыдущем поединке 14 сентября 2024 года на турнире UFC 306 победил американца Шона О'Мэлли единогласным решением судей, забрал у него пояс в легчайшем весе и стал чемпионом промоушена.
|Дата
|Соперник
|Результат
|Раунд / время
|Рекорд
|
15 сентября 2024
|
Шон О'Мэлли
|
Победа, UD
|
5 / 5.00
|
18-4
|
18 февраля 2024
|
Генри Сехудо
|
Победа, UD
|
3 / 5.00
|
12 марта 2023
|
Петр Ян
|
Победа, UD
|
5 / 5.00
|
20 августа 2022
|
Жозе Алдо
|
Победа, UD
|
3 / 5.00
|
25 сентября 2021
|
Марлон Мораес
|
Победа, KO/TKO
|
2 / 4.25
Бойцы сразятся за титул чемпиона UFC в легчайшем весе, который в первый раз попробует защитить Двалишвили.
Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе, боец легчайшего дивизиона Дейвисон Фигейреду поддержал Двалишвили.
«Я думаю, что победит Мераб. У него не особо сильная ударная техника, но он изматывает любого бойца своей нестандартностью. С другой стороны, Умар — это боец, который способен взять на прием своего соперника из любого положения, поэтому Мерабу есть чем рисковать. Если бой продлится все пять раундов, то Двалишвили выйдет победителем», — сказал Фигейреду.
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев поддержал своего одноклубника.
«Умар лучше Мераба во всех аспектах. Мераб хорош, он боец высокого уровня, но Умар голоден. Ему нужно только остановить борьбу Мераба, я вижу, как он это делает и побеждает. В стойке Умар гораздо лучше Мераба», — сказал Махачев на YouTube-канале Деметриуса Джонсона.
Россиянин Махачев (33 года) в профессиональных ММА одержал 26 побед при одном поражении, в UFC — 15-1.
Ислам взял чемпионский титул в легком весе после победы над экс-чемпионом бразильцем Чарльзом Оливейрой в октябре 2022 года, а затем трижды успешно защитил пояс против австралийца Александра Волкановски (дважды) и американца Дастина Порье. Дагестанец возвращается в октагон после боя в первый день лета 2024-го.
|Дата
|Соперник
|Результат
|Раунд / время
|Рекорд
|
2 июня 2024
|
Дастин Порье
|
Победа, SBM
|
5 / 2.42
|
26-1
|
21 октября 2023
|
Александр Волкановски
|
Победа, TKO
|
1 / 3.06
|
11 февраля 2023
|
Александр Волкановски
|
Победа, UD
|
5 / 5.00
|
22 октября 2022
|
Чарльз Оливейра
|
Победа, SBM
|
2 / 3.16
|
26 февраля 2022
|
Бобби Грин
|
Победа, KO/TKO
|
1 / 3.23
Бразилец Мойкано (35 лет) имеет рекорд в ММА 20-5-1.
Предыдущий бой Ренато провел 29 сентября 2024-го и одержал досрочную победу техническим нокатом над Бенуа Сэн-Дени на турнире UFC Fight Night в Париже. Это был третий поединок спортсмена в году.
На UFC 311 Мойкано должен был сойтись в главном карде с ирано-американским бойцом Бенеилом Дариушем, но получил право претендовать на титул за сутки до турнира после травмы Армана Царукяна.
|Дата
|Соперник
|Результат
|Раунд / время
|Рекорд
|
29 сентября 2024
|
Бенуа Сэн-Дени
|
Победа, TKO
|
2 / 5.00
|
20-5-1
|
14 апреля 2024
|
Джэлин Тернер
|
Победа, TKO
|
2 / 4.11
|
4 февраля 2024
|
Дрю Добер
|
Победа, UD
|
3 / 5.00
|
12 ноября 2022
|
Брэд Ридделл
|
Победа, SBM
|
1 / 3.20
|
5 марта 2022
|
Рафаэль дос Аньос
|
Поражение, UD
|
5 / 5.00
Махачев и Мойкано сразятся за титул чемпиона UFC в легком весе. Это будет четвертая защита обладателя пояса Ислама.
Бывший боец UFC Алексей Олейник оценил шансы Мойкано против Махачева после срочной замены Царукяна.
«С одной стороны, подготовка у Мойкано совсем не та. С другой, он парень крепкий. Мы с ним тренировались и работали в зале параллельно, несколько раз боролись. Физически очень крепкий, интересный боец. Но у него все-таки нет подготовки, а у Ислама есть. Я уверен, что Махачев сейчас в превосходной форме. Не думаю, что Мойкано сильнее, чем Царукян. Думаю, он согласился на деньги, которые были предложены, чтобы подраться. Есть опасные моменты для Ислама: Мойкано хорошо бьет ногами, но все-таки уровень подготовки у него не тот, который был у Армана. Думаю, за счет опыта и профессионализма, Ислам должен справиться», — сказал Олейник «СЭ».
Президент UFC Дана Уайт оценил реакцию Махачева на замену соперника за сутки до турнира.
«Когда я позвонил Исламу, он сказал: «Брат, я чемпион, я буду драться с кем угодно», — сказал Уайт на видео в своих соцсетях.
Непобежденный боец, бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет секундантом представителей своей команды — Тагира Уланбекова, Умара Нурмагомедова и Ислама Махачева.
«Все источают энергию: кто-то — хорошую, кто-то — плохую. Чтобы давать своим бойцам хорошую энергию, я должен быть в хорошей форме. Нет неважных деталей, нельзя не придавать чему-то значение. Именно мелочи создают большую разницу, нужно уделять внимание даже мелочам», — сказал Нурмагомедов в интервью каналу UFC.
Также Хабиб заявил, что закончит работать в нынешнем формате после того, как его бойцы завершат свои карьеры.
«Надеюсь, поскорее (улыбается). Потому что меня это сильно утомило», — сказал Нурмагомедов.
Турнир UFC 311 в полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass (по подписке), канал «Матч! Боец» и сайт matcth.tv (на платной основе). Начало прямого эфира — в 2.00 мск 19 января.
Бои главного карда UFC 311 будет транслировать телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала, по подписке).
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий и боев турнира UFC 311.