Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

Два чемпионских боя с участием россиян: что нужно знать о первом номерном турнире UFC в 2025 году.

Дата и место проведения UFC 311

Турнир по смешанным единоборствам UFC 311 пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 18 на 19 января. Вечер примет спортивный комплекс «Intuit Dome» в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Шоу начнется в 2.00 по московскому времени.

Кард турнира UFC 311

В карде UFC 311 за месяц до проведения значится 14 поединков. Участники турнира представляют Россию, Армению, Грузию, США, Бразилию, Чехию, Нидерланды, Узбекистан, Молдавию, Аргентину, Японию, Таджикистан и Албанию.

Главный кард

Ислам Махачев (26-1) — Арман Царукян (22-3), бой за титул в легком весе

Мераб Двалишвили (18-4) — Умар Нурмагомедов (18-0), бой за титул в легчайшем весе

Бенеил Дариуш (22-6-1) — Ренато Мойкано (20-5-1)

Иржи Прохазка (30-5-1) — Джамал Хилл (12-2, 1 бой признан несостоявшимся)

Кевин Холлэнд (16-12, 1 бой признан несостоявшимся) — Ренье де Риддер (18-2)

Предварительный кард

Джонни Уокер (21-9, 1 бой признан несостоявшимся) — Богдан Гуськов (16-3)

Пэйтон Тэлботт (9-0) — Раони Барселос (18-5)

Жаилтон Алмейда (21-3) — Сергей Спивак (17-4)

Закари Рис (8-1) — Седрикес Думас (10-2)

Ранние прелимы

Грант Доусон (22-2-1) — Диего Феррейра (19-5)

Кэрол Роса (18-6) — Айлин Перез (11-2)

Ринья Накамура (9-0) — Муин Гафуров (19-6)

Рикки Турсиос (12-4) — Бернардо Сопай (11-3)

Тагир Уланбеков (15-2) — Клэйтон Карпентер (8-0)

Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили. Фото Global Look Press

Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили: статистика боев и история противостояния

Соглавным событием вечера станет титульный бой в легчайшем весе между претендентом россиянином Умаром Нурмагомедовым и обладателем чемпионского пояса грузином Мерабом Двалишвили.

У 33-летнего Двалишвили — 18 побед и 4 поражения в профессиональных ММА. 14 сентября 2024 года на турнире UFC 306 в Парадайсе (Лас-Вегасе, штат Невада, США) боец по прозвищу Машина победил американца Шона О'Мэлли единогласным решением судей и забрал пояс чемпиона легчайшего дивизиона.

28-летний Нурмагомедов одержал 18 побед и не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере. 3 августа 2024 года на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ) Умар победил американца Кори Сэндхегена единогласным решением судей.

Умар последовательно заявлял о намерении провести титульный бой и вновь заговорил о поединке с чемпионом после победы над Сэндхегеном. Грузинский чемпион постоянно повторял, что Умар пока не достоин драться за пояс. Нурмагомедов при этом подчеркивал, что не намерен ждать снисхождения Мераба и будет драться с любым противником, которого ему предложит организация.

5 декабря UFC объявил, что бой дагестанца с чемпионом легчайшего дивизиона состоится на UFC 311.

Умар Нурмагомедов. Фото Global Look Press

Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили: что говорят о бое

6 декабря, на следующий день после анонса боя, Двалишвили отреагировал на своей странице в X (бывший Twitter): «Поехали, разрази гром». При этом Мераб заявил, что хочет наказать троюродного брата Хабиба за проявленное к нему неуважение, но сделает это после боя, чтобы не сорвать поединок.

7 декабря Двалишвили и Умар устроили перепалку перед пресс-конференцией в Лас-Вегасе во время уик-энда турнира UFC 310. Затем Мераб на повышенных тонах делал выпады в адрес Нурмагомедова на самом мероприятии, говорил о подарке от UFC для своего соперника. Дагестанец поблагодарил лигу и заметил: грузин не решает, с кем ему драться. При этом ему не удалось узнать у оппонента, каким же образом он оскорбил обладателя пояса, хотя не говорил ничего плохого ни про него, ни про его страну.

23 декабря Мераб выложил в X (Twitter) видеоролик, в котором рассказал, что охрана не пускает его в тренировочный зал UFC PI в Лас-Вегасе, потому что там занимается Умар.

«Охрана защищает его... Я собираюсь разгромить Умара за такое неуважение. Все хорошо. Этот парень получит по заслугам 18 января», — сказал Двалишвили в видео на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Нурмагомедов уверен в себе и собирается забрать каждый раунд боя. Умар уверяет, что не готовит какого-то особо плана к титульному поединку.

«У меня нет акцента, у меня нет какого-то плана, чтобы выйти, повалить его [Двалишвили], забрать спину и задушить. У меня этого в голове нет. Я выйду в клетку и буду разбивать, забирать каждый раунд и доминировать в этом бою. В этом заключается план. А стараться что-то сделать, какой-то сумасшедший перформанс показать, потратить все свои силы, устать — такого нет. Выйду, аккуратно буду разбирать каждый сантиметр октагона, каждую секунду раунда буду забирать и выигрывать этот бой», — сказал Нурмагомедов в интервью «СЭ» в декабре 2024-го.

Непобежденный экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов верит в победу родственника. Орел считает, что Умар сможет оставить свое наследие в промоушене.

«Я не знаю, почему Мераб нервничает, но Умар заслужил. Умар здесь не потому, что он мой двоюродный брат. Он здесь потому, что у него 18-0 и 6-0 в UFC. Умар хочет создать свое наследие. 18 января он покажет, почему Мераб нервничает», — сказал Хабиб на саммите MegaCampus 2024 в Дубае.

Мераб Двалишвили. Фото Global Look Press

Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили: прогноз и коэффициенты

Букмекеры отдают предпочтение Умару, в конце декабря 2024 года коэффициент на его победу — 1.23. Успех грузинско-американского бойца котируется как 4.40, а ничья — 64.00.

Ислам Махачев и Арман Царукян. Фото Global Look Press

Ислам Махачев — Арман Царукян: статистика боев и история противостояния

Главным боем UFC 311 запланирован титульный поединок в легком весе между действующим чемпионом россиянином Исламом Махачевым и претендентом армянским и российским бойцом Арманом Царукяном.

Махачеву — 33 года, его рекорд в профессиональных ММА — 26 побед и 1 поражение. 1 июня 2024 года на турнире UFC 302 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) Ислам победил американца Дастина Порье сдачей после удушения и провел третью успешную защиту пояса.

Царукяну — 28 лет, у него 22 победы и 3 поражения в профессиональной карьере. 13 апреля 2024 года на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Арман победил экс-чемпиона легкого дивизиона, бразильца Чарльза Оливейру раздельным решением судей.

Махачев и Царукян на UFC 311 проведут реванш. Первый бой между ними состоялся 20 апреля 2019 года на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге. Победителем тогда стал Ислам, он выиграл единогласным решением судей и получил бонус за выступление вечера.

С тех пор Арман победил девять противников из девяти. Армяно-российский боец после поединка с Оливейрой в апреле вспомнил о давнем обидчике. Перед боем глава UFC Дана Уайт говорил, что победитель получит возможность встретиться в октагоне с Махачевым и разыграть пояс легковесов. Но сначала чемпиона ждал Порье.

В начале осени Царукян рассказал, что промоушен назначил его бой с Махачевым на начало следующего года.

«Я это знал. Мне уже донесли информацию, что бой [с Махачевым] не будет в этом году. Так что он будет в начале следующего года приблизительно. Это информация от UFC, но в нашем спорте может поменяться все очень быстро, из-за этого я сегодня держу форму и тренируюсь на сборах сейчас в данный момент. Мне без разницы, когда этот бой будет, хоть через год, главное, я буду работать и идти к этому бою», — сказал Царукян Red Corner MMA в сентябре 2024-го.

В конце сентября Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Малайзии сообщил, что Махачев будет защищать титул именно против Царукяна. При этом лига долго не делала анонс.

«Здесь [в UFC] всегда будут какие-то вызовы, новые претенденты на титул. Этот спорт растет очень быстро. Появляется много новых молодых ребят. Хорошие оппоненты для Ислама будут всегда. Ислам сейчас не только чемпион. Сейчас он лучший боец 4p4. Сегодня UFC предложили нам бой. В январе. Мы его приняли. UFC очень скоро сделает анонс, где он пройдет и кто будет соперником Ислама. Я сам анонс делать не буду, но могу сказать, что мы сфокусированы на январе», — сказал Нурмагомедов.

5 декабря UFC объявил о том, что бой Махачева и Царукяна возглавит турнир UFC 311 18 января 2025 года.

Ислам Махачев. Фото Global Look Press

Ислам Махачев — Арман Царукян: что говорят о бое

Царукян вернулся к первому бою с Махачевым в 2019 году. По его словам, он сделал выводы, чего ему не хватило для победы.

«Был ли я уверен в победе? Я всегда уверен в себе. Я считал, что выиграю в этом бою, сто процентов. Я хорош в борьбе, хорош в стойке, но у меня не было опыта на тот момент, не было времени. Времени на подготовку. Что бы изменил? Больше спарринговал с левшами. В основном я спарринговал с правшами, и есть различия. Спарринг с такими же парнями — самая важная вещь», — сказал Царукян в интервью ESPN.

Ислам заявил, что подойдет к бою на UFC 311 в своей лучшей форме. Он заранее готовился к конкретному сопернику.

«Я подхожу, наверное, [к этому бою] в своей лучше форме. Начал готовиться за три месяца. Думаю, это максимум, чтобы подойти в стопроцентной форме. Перед предыдущем боем с Порье у меня было два месяца. Я не был в форме, находился в разъездах. Когда узнал о бое, вообще был в Саудовской Аравии, был месяц Рамадан. Вообще у меня были другие планы. Пришлось перестроиться, поменять», — сказал Махачев в эфире программы «Все на Матч!» в декабре 2024-го.

Тренер команды Хабиба и Махачева американский специалист Хавьер Мендес считает, что бой 18 января будет похож на первый поединок между соперниками. И это при том, что с тех пор оба изменились.

«Я думаю, в некоторых моментах этот бой Ислама и Армана будет похож на их первую битву. Потому что Арман — сильный соперник во всех компонентах. Это будет интересный бой, я не знаю, как он пройдет. Возможно, это будет борьба, возможно, обмен ударами в стойке. Для нашей команды этот бой станет отличным вызовом. Ислам и Арман уже дрались друг с другом, но сейчас они оба изменились. Пока не знаю, каким будет план на бой. Знаю, что Хабиб уже придумал план на бой — я только вставлю свои пять копеек», — заявил Мендес в интервью Submission Radio.

Арман Царукян. Фото Getty Images

Ислам Махачев — Арман Царукян: прогноз и коэффициенты

Безусловным фаворитом главного боя букмекеры видят Махачева, коэффициент на его успех в конце декабря 2024 года — 1.17. Победа Царукяна котируется как 5.35, а ничья оценивается в 67.00.

Время начала и где смотреть трансляцию

Турнир UFC 311 в прямом эфире должны показать телеканал «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформа UFC Fight Pass (на платной основе, при наличии подписки). Трансляция главного карда ожидается на федеральном канале «Матч ТВ» (бесплатно, с ретрансляцией на онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» при наличии подписки).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 311. Следить за результатами боев UFC 311 можно в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей UFC.