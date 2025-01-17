Оскорблял Макрона и предсказал бой с Махачевым. Кто подерется с Исламом вместо Царукяна

Ренато Мойкано — дерзкий бразилец с десятой строчки рейтинга.

В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе состоится турнир UFC 311, в главном событии которого должны были встретиться Ислам Махачев и Арман Царукян. За сутки до поединка прошла церемония взвешивания, по итогам которой бой отменился. Если Махачев встал на весы и показал нужное количество килограммов, то Царукян вес не сделал, так как получил травму во время сгонки, о чем сообщают многочисленные источники, в том числе старший брат Армана Артур Царукян.

Но Махачев все равно возглавит UFC 311 — все потому, что на замену Царукяну вышел бразилец Ренато Мойкано, который и так должен был побиться в этом карде против Бенеила Дариуша. Более адекватную замену найти было сложно — просто потому, что официального страхующего в UFC не назначали, а Чарльз Оливейра и Дастин Порье, которые в соцсетях намекали, что могут выйти вместо Царукяна, физически не сгонят столько веса к субботе.

Кандидатура 35-летнего Мойкано вызывает много вопросов, но в текущих обстоятельствах она наиболее справедлива, если нужно в такие короткие сроки спасти мейн-ивент. Бразилец — настоящий ветеран UFC, который выступает в лиге больше десяти лет. Первый его поединок в промоушене состоялся еще в декабре 2014 года, когда он удушением победил Тома Ниинимаки.

Спустя пару лет без поединков Ренато встретился с бойцом из команды Хабиба Зубайрой Тухуговым. Тогда Мойкано еще был непобежденным бойцом (9-0-1), а Тухугов шел в UFC на серии из трех побед. Бой прошел всю дистанцию, а судьи отдали победу Мойкано раздельным решением судей — 29:28, 28:29, 29:28. При этом все трое судей по-разному оценили раунды. Джозеф Террелл выставил 2-1 в пользу Мойкано, а первый раунд отдал Тухугову, Гленн Троун Бридж тоже выбрал победителем бразильца, но Тухугову отдал третий отрезок, а Алессандро Виейра посчитал 2-1 в пользу Зубайры, отдав вторую пятиминутку Мойкано.

Ренато Мойкано. Фото Global Look Press

Это была первая, но не единственная встреча бразильца с русскоговорящими бойцами. Через четыре года после поединка с Тухуговым он побился с Рафаэлем Физиевым и проиграл нокаутом в первом раунде. Рафаэль же благодаря той победе увеличил свою успешную серию до трех поединков.

А у Мойкано после боя с Физиевым дела наладились: в следующих семи поединках он одержал шесть побед, уступив только Рафаэлю Дос Сантосу, который значительно превосходил его в габаритах. Сейчас Мойкано идет на серии из четырех побед: он задушил Брэда Ридделла, переиграл по очкам Дрю Добера, забил Джейлина Тернера и, наконец, победил Бенуа Сен-Дени после запрета врача продолжать поединок: оба глаза француза закрылись из-за гематом.

После победы над Сен-Дени в Париже бразилец сделал резкое заявление в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. «Французский народ отличный, но ваше правительство ужасное! — сказал Мойкано во время интервью после поединка. — К черту Макрона! К черту всех этих ублюдков-глобалистов. Они пытаются протолкнуть политическую и коррумпированную программу».

Мойкано любит делать интересные заявления, и претензии к Макрону — не самое интересное. В конце 2024 года бразилец выдал странный, но в итоге сбывшийся прогноз, согласно которому именно он подерется с Махачевым на UFC 311. «Я знаю, какие можно подобрать ключи к Махачеву, я знаю, как он будет действовать во время боя, — заявил Мойкано на YouTube-канале Show Me The Money. — Моя победа над Махачевым — лишь вопрос времени. Мне известно, что все вокруг в меня не верят, но мне на всех насрать. 19 января моим соперником будет не Дариуш — я подерусь за пояс, потому что Царукян снимется. Мы не просто так в одном карде, и я готов!»

Так и получилось — теперь Мойкано уверен, что «шокирует мир», и утверждает, что сразу готовился на пять раундов. Пока на бразильца коэффициент лишь немного выше, чем был на Царукяна — 5,1, но в день боя все может поменяться. Остается радоваться, что поединок Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова по-прежнему в силе.