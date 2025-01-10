Чемпионские бои Махачева и Нурмагомедова под угрозой срыва: UFC 311 могут отменить из-за пожаров в Калифорнии

Фанаты переживают.

В Лос-Анджелесе массово отменяют спортивные и развлекательные мероприятия из-за самых разрушительных пожаров в истории города. Под угрозой проведения оказался и турнир UFC 311, который должен пройти в ночь с 18 на 19 января.

Какая сейчас ситуация в городе

В зоне эвакуации на 10 января оказались порядка 190 тысяч человек, есть погибшие. Общая площадь пожаров достигла почти 11 тысяч гектаров. Как сообщил шериф Лос-Анджелеса Роберт Луна, некоторые районы города выглядят «так, будто на них сбросили бомбу». Известно, что разрушенными или уничтоженными числятся несколько тысяч домов и предприятий.

Большинство дорог перекрыты, а развлекательные мероприятия отменены. Пожары уже повлияли на расписание спортивных ивентов: НХЛ и НБА перенесли на неопределенный срок домашние игры местных команд.

«Интьют Доум». Фото Getty Images

А что будет с турниром UFC ?

Арена «Интьют Доум», на которой планируется проведение турнира, находится в 18 километрах от зоны бедствия. По информации Essentially Sports, соревнование могут перенести на другую дату или отменить вовсе.

Глава UFC Дана Уайт пока не комментировал ситуацию с будущим UFC 311. В своих соцсетях он выразил благодарность спасателям из Невады и Калифорнии, а также заявил, что готов оказать помощь.

Эксперты не исключают, что турнир будет перенесен в Лас-Вегас на арену «Ти-Мобайл», если пожары не утихнут в течение одного-двух дней. Судя по информации на сайте, никакие мероприятия на 18 и 19 января там не планируются. А значит, такой вариант вполне реален.

Титул может оказаться сразу у двух бойцов из команды Хабиба

Для фанатов из России предстоящий турнир представляет огромный интерес, поскольку сразу три наших бойца с паспортом РФ выступят в поединках за чемпионский пояс. Ислам Махачев подерется с армяно-российским бойцом Арманом Царукяном (в UFC выступает под флагом Армении), а грузинский чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили — с Умаром Нурмагомедовым.