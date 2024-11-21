UFC Fight Night 248, основная информация: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Петр Ян против Дейвисона Фигейреду в главном бою и новый поединок Муслима Салихова: вся информация о вечере смешанных единоборств в Китае.

Дата и место проведения UFC Fight Night 248

Вечер смешанных единоборств UFC Fight Night 248 пройдет в субботу, 23 ноября. Турнир примет город Макао (Китай), спортивный комплекс «Galaxy Macau». Начало боев — в 11.00 по московскому времени.

Фото Global Look Press

Полный кард UFC Fight Night 248

В карде UFC Fight Night 248 — 13 поединков. В клетке сойдутся представители России, Бразилии, Китая, Швейцарии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Монголии, США, Англии и Вьетнама.

Основной кард

Петр Ян (17-5) — Дейвисон Фигейреду (24-3-1)

Ян Сяонань (17-4) — Табата Риччи (11-2)

Сонг Кинан (21-8) — Муслим Салихов (20-5)

Ванг Конг (6-0) — Габриэлла Фернандес (9-3)

Волкан Оздемир (20-7) — Карлос Олберг (9-1)

Жанг Мингианг (17-8) — Оззи Диаз (9-2)

Предварительный кард

Баергенг Джиелейиси (19-5) —Суянг Ю (13-3)

Киру Синх Сахота (12-2) — Донгхун Чой (8-0)

Ши Мин (16-5) — Фен Ксяокан (10-2)

Ньямджаргал Тумендемберел (8-0) — Карлос Хернандез (9-4)

Лонэ Кавана (7-0) — Хосе Очоа (7-0)

Ксяо Лон (26-9) — Куанг Ле (8-1)

Махешат (10-3) — Николас Мотта (14-5-0, 1 бой признан несостоявшимся)

Прелимы начнутся в 11.00 мск, бои основного карда — в 14.00.

Главные бои UFC Fight Night 248

В основном карде — шесть боев. В двух поединках примут участие россияне, еще в двух сойдутся девушки.

Фото Global Look Press, Getty Images

Петр Ян — Дейвисон Фигейреду

Главное событие турнира — бой в легчайшем весе между бывшим чемпионом UFC россиянином Петром Яном и бывшим двукратным чемпионом наилегчайшего дивизиона бразильцем Дейвисоном Фигейреду. Выход бойцов в октагоне ожидается около 16.45 мск.

У 31-летнего Яна — 17 побед и 5 поражений в профессиональных ММА. Предыдущий бой Петр провел 9 марта 2024 года на турнире UFC 299 против китайца Суна Ядуна. Российский боец по прозвищу Беспощадный победил единогласным решением судей.

На счету 36-летнего Фигейреду по прозвищу Бог Войны 24 победы, 3 поражения и 1 ничья на профессиональном уровне. Предыдущий поединок бразильца датирован 3 августа 2024 года. На турнире UFC on ABC Дейвисон победил эквадорца Марлона Веру единогласным решением судей.

Фото Global Look Press, Getty Images

Ян Сяонань — Табата Риччи

В соглавном поединке вечера в женском минимальном весе сойдутся занимающая 2-е место в рейтинге китаянка Янь Сяонань и бразильянка Табата Риччи.

35-летняя Сяонань в профессиональной карьере одержала 17 побед, потерпела 4 поражения и еще один бой признан несостоявшимся. 13 апреля 2024 года на турнире UFC 300 Янь проиграла единогласным решением судей своей соотечественнице Чжан Вэйли.

Рекорд 29-летней Риччи в смешанных единоборствах — 9 побед и 1 поражение. 24 июня 2023 года в рамках UFC on ABC бразильянка единогласным решением взяла верх над канадкой Джиллиан Робертсон и продлила победную серию до четырех боев.

Фото Global Look Press, Getty Images

Сонг Кинан — Муслим Салихов

Китаец Сонг Кинан и россиянин Муслим Салихов проведут бой в полусреднем весе. Их поединок начнется ориентировочно в 15.30 мск.

34-летний Сонг Кинан в профессиональной карьере одержал 21 победу и потерпел 8 поражений. 17 августа 2024 года на турнире UFC 305 в Перте (Австралия) китаец взял верх единогласным решением судей в бою с американцем Рикки Гленом.

40-летний Салихов в профессиональных ММА провел 25 боев, 20 раз победил и пять — уступил. 13 июля 2024 года на UFC on ESPN в Денвере (штат Колорадо, США) Муслим победил раздельным решением судей в поединке с аргентинцем Сантьяго Понциниббио.

Петр Ян (справа) в бою против Сонга Ядонга. Фото Getty Images

Что говорят о турнире UFC Fight Night 248

Менеджер Петра Яна Саят Абдрахманов считает, что в затяжном поединке с Фигейреду у россиянина больше шансов на победу.

«Пять раундов — это дистанция Петра. Фигейреду очень опасен в первых раундах и обладает нокаутирующей мощью, но я думаю, что на долгой дистанции Петр будет иметь преимущество. Сейчас Петр полностью восстановился после операции, прошел реабилитацию и очень мотивирован, чтобы вернуться и напомнить всем и всему дивизиону о себе», — сказал Саят Абдрахманов.

Российский боец легчайшего дивизиона UFC Умар Нурмагомедов отметил сильные стороны каждого из соперников по главному бою UFC Fight Night 248.

«Петр Ян, безусловно, очень талантливый боец. С этим никто не спорит. Я желаю ему победы. Борьба у него неплохая, повалить его не всегда легко, но вот в грэпплинге у него есть некоторые дыры, и вот у Фигейредо очень хороший грэпплинг. Он очень хорошо борется и может сколько угодно удерживать своих соперников. Обычно у бразильцев вольной борьбы хорошей не бывает, но Фигейреду исключительный боец», — сказал Нурмагомедов в интервью «СЭ».

Экс-чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов назвал Яна явным фаворитом в бою с Фигейреду.

«Многие говорят, что Петр — явный фаворит, и я соглашусь с этим. Ян гораздо лучше Фигейреду в ударных аспектах. За счет своей школы у него большие возможности перебить своего визави. Думаю, именно это и станет ключевым моментом, который определит победителя. Сложно сказать, сколько по времени пройдет этот поединок. Досрочно ли победит Петр или решением, ответить определенно пока не могу. В таком противостоянии возможно все. В активе у Петра много и досрочных побед. Если отталкиваться исключительно от этого, то ему по силам удосрочить Фигейреду. Но произойдет ли это — сказать трудно. Все-таки бразилец — крепкий соперник», — сказал Борисов сайте Sport24.

Российский боец UFC Ирина Алексеева рада возвращению Яна в гонку за титулом.

«У Петра есть все шансы на победу. Видно, что он внес коррективы в подготовку, стал больше заряжен и уже сам вызывает соперников на бои. Судя по его соцсетям, у него появилось желание драться, чему я очень рада, ведь ходили слухи, что он может завязать с боями. Я считаю, что ему еще рано уходить. Он еще слишком молод, и ему еще нужно стать чемпионом», — сказала Алексеева сайту Sportbox.

Муслим Салихов (справа) в бою против Элизеу Залески. Фото Getty Images

Прогнозы на главные бои UFC Fight Night 248

Букмекеры считают фаворитом Петра Яна в поединке с Дейвисоном Фигейреду. Котировки на победу россиянина — 1.32, бразильца — 3.52. Ничья оценивается коэффициентом 61.0.

В соглавном бою букмекеры отдают предпочтение Янь Сяонань — 1.44, тогда как победа Табаты Риччи идет за 2.88. Ничья оценивается в 58.0.

В бою Сонг Кинан — Муслим Салихов букмекеры считают, что больше шансов на успех у россиянина. Победа Салихова котируется за 1.45, победа китайца оценивается в 2.85, а ничья — 58.0

Где и во сколько смотреть трансляцию UFC Fight Night 248

Все поединки UFC Fight Night 248 в полном объеме будут транслировать телеканал «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформа UFC Fight Pass (при условии подписки на сервис). Эфир начнется в 11.00 по московскому времени.

Все поединки главного карда бесплатно в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 14.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC Fight Night 248. Результаты всех боев турнира изучайте в нашем матч-центре и ленте новостей.