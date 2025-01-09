Основная информация о UFC Fight Night 249: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Турнир UFC Fight Night 249 пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 12 января

Роман Копылов против Криса Кертиса и новый поединок Виктории Дудаковой: важная информация о вечере ММА в Лас-Вегасе.

Дата и место проведения UFC Fight Night 249

Вечер смешанных единоборства UFC Fight Night 249 пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 января. Турнир примет спортивный комплекс «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало боев — в 00.00 по московскому времени.

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Кард турнира UFC Fight Night 249

В карде UFC Fight Night 249 значатся 14 поединков. В клетку выйдут представители Бразилии, Аргентины, Гайаны, Ганы, США, России, Сербии, Украины, Литвы, Бахрейна и Таджикистана.

Главный кард

Маккензи Дерн (14-5) — Аманда Рибас (13-5)

Сантьяго Понзиниббио (30-8) — Карлстон Харрис (19-6)

Сезар Алмейда (6-1) — Абдул Разак Альхассан (12-6-0-1)

Крис Кертис (31-11-0-1) — Роман Копылов (13-3)

Кристиан Родригез (11-2) — Остин Баши (13-0)

Пунахэле Сориано (10-4) — Урош Медич (10-2)

Предварительный кард

Хосе Джонсон (16-9) — Фелипе Бунес (13-7)

Марко Тулио (12-1) — Игорь Потеря (20-7)

Тиаго Мойзез (18-8) — Трей Огден (18-6-0-1)

Престон Парсонс (11-5) — Джейкоб Смит (9-0)

Эрнеста Карецкайте (5-1-1) — Николь Кальяри (8-2)

Магомед Гаджиясулов (9-0) — Бруно Лопес (13-1)

Фатима Клайн (6-1) — Виктория Дудакова (8-1)

Нурулло Алиев (9-0) — Джо Солекки (13-5)

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Нурулло Алиев — Джо Солекки

Таджикский боец Нурулло Алиев подерется с американцем Джо Солекки в легком дивизионе. Бой откроет турнир и начнется в 00.00 по московскому времени.

24-летний Алиев одержал 9 побед и не потерпел ни одного поражения в профессиональных ММА. Его рост — 178 см, боевой вес — 70 кг, размах рук — 183 см.

У 31-летнего Солекки — 13 побед и 5 поражений в профессиональной карьере. Рост Джо — 175 см, боевой вес — 70 кг, размах рук — 179 см.

Букмекеры отдают предпочтение Нурулло, коэффициент на его победу — 1.11, успех Солекки котируется как 7.10, а ничья — 70.00.

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Виктория Дудакова — Фатима Клайн

Российский боец минимального веса Виктория Дудакова проведет поединок с американкой Фатимой Клайн. Начало — ориентировочно в 00.20 по московскому времени.

Рекорд 24-летней Дудаковой в профессиональных единоборствах — 8 побед и одно поражение. Рост Виктории — 165 см, боевой вес — 52,2 кг, размах рук — 170 см. В предыдущем поединке уроженка Волгограда потерпела первое поражение в карьере — уступила Сэм Хьюз раздельным решением судей на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ) 3 августа 2024 года.

Клайн также 24 года. Американка одержала 6 побед и потерпела 1 поражение на профессиональном уровне. Рост Фатимы — 168 см, боевой вес — 56,7 кг, размах рук — 171 см. Девушка по прозвищу Архангел последний раз появлялась в клетке 13 июля 2024 года на турнире UFC on ESPN 59, уступив канадскому бойцу Жасмин Ясудавичус единогласным решением судей.

Фаворитом боя у букмекеров является Клайн с коэффициентом 1.22, победа Дудаковой котируется как 4.50, ничья — 64.00.

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Магомед Гаджиясулов — Бруно Лопес

Представляющий Бахрейн российский боец Магомед Гаджиясулов и бразилец Бруно Лопес сойдутся в поединке полутяжелого дивизиона. Бой начнется ориентировочно в 00.40 по московскому времени.

31-летний Гаджиясулов одержал 9 побед при нуле поражений в профессиональных ММА. Его рост — 188 см, боевой вес — 93 кг, размах рук — 192 см.

Лопесу тоже 31 год. Рекорд бразильца на профессиональном уровне — 13 побед и 1 поражение. Рост Бруно — 188 см, боевой вес — 93 см, размах рук — 189 см.

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Гаджиясулову. Его успех оценивается коэффициентом 1.32, Лопеса — 3.52, а ничья оценивается как 62.00.

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Роман Копылов — Крис Кертис

Российский средневес Роман Копылов проведет бой с американцем Крисом Кертисом. Бой значится третьим из семи в главном карде и стартует ориентировочно после 4.00 мск.

У 32-летнего Копылова в профессиональных ММА — 13 побед и 3 поражения. Рост Романа — 183 см, боевой вес — 84 кг, размах рук — 191 см. Предыдущим боем россиянина был поединок с бразильцем Сезаром Алмейдой на турнире UFC 302 1 июня 2024 года в Ньюарке, который завершился победой Копылова раздельным решением судей.

37-летний Кертис провел в профессиональных единоборствах 43 поединка, из которых 31 выиграл, 11 проиграл и еще один бой был признан несостоявшимся. Предыдущий поединок Крис проиграл соотечественнику Брендану Аллену раздельным решением судей на UFC Fight Night 240 6 апреля 2024 года.

В этом поединке коэффициент на победу Копылова, которого букмекеры видят фаворитом, составляет 1.30. Победа Кертиса котируется как 3.66, а ничья — 62.00.

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Маккензи Дерн — Аманда Рибас

Главным событием вечера смешанных единоборств UFC Fight Night 249 станет бой в минимальном весе между американкой Маккензи Дерн и бразильянкой Амандой Рибас. Поединок начнется ориентировочно после 5.30 по московскому времени.

31-летняя Дерн идет с рекордом в 14 побед и 5 поражений на профессиональном уровне. Ее рост — 162 см, боевой вес — 52 кг, размах рук — 160 см.

Рекорд 31-летней Рибас в профессиональных ММА — 13 побед и 5 поражений. Рост Аманды — 162 см, боевой вес — 56 кг, размах рук — 168 см.

Букмекеры считают победу Рибас более вероятным исходом поединка и оценивают его с коэффициентом 1.54. Победа Дерн котируется как 2.55, ничья — 56.00.

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Где смотреть трансляцию боев турнира

Трансляция турнира UFC Fight Night 249 в полном объеме пройдет на телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 00.00 по московскому времени с прелимов. До главного карда смотреть поединки онлайн можно только на платной основе.

Все поединки турнира в Лас-Вегасе также доступны в онлайн-сервисе UFC Fight Night (при наличии подписки на платформу).

«Матч ТВ» бесплатно покажет главный кард (прямой эфир доступен на сайте matchtv.ru, а также онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» при наличии подписки). Начало трансляции на федеральном канале — в 3.00 мск.

На сайте «СЭ» можно следить за результатами боев турнира UFC Fight Night 249 в матч-центре и ленте новостей раздела UFC.

Когда следующий турнир UFC

Следующим турниром ведущего промоушена мира станет UFC 311. Событие назначено на ночь с субботы на воскресенье, с 18 на 19 января. Ивент должен принять Инглвуд (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) на арене «Intuit Dome». Вечер ММА включит в себя два чемпионских боя с участием россиян: Ислам Махачев против Армана Царукяна в легком весе (главный бой) и Умар Нурмагомедов против Мераба Двалишвили в легчайшем (соглавный бой).