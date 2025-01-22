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UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Турнир UFC Fight Night 250 состоится в Эр-Рияде 1 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Бойцы ММА Сергей Павлович, Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов и Нассурдин Имавов
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Поединок Нассурдина Имавова против Исраэля Адесаньи, новые бои Шары Буллета, Сергея Павловича и Икрама Алискерова: главная информация о турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде.

Дата и место проведения UFC Fight Night 250

Турнир UFC Fight Night 250 пройдет в субботу, 1 февраля. Вечер единоборств состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на арене «anb Arena» (на территории комплекса Kingdom Arena). Шоу начнется в 20.00 по московскому времени.

Вид стадиона Anb Arena. Эр-Рияд
Фото Getty Images

Кард турнира UFC Fight Night 250

В предварительном карде UFC Fight Night 250 назначено шесть поединков, в главном — тоже шесть. Бойцы на турнире представляют Нигерию, Францию, Россию, Англию, Суринам, Бразилию, Таджикистан, Австралию, Бахрейн, США, Данию, Австрию, Египет.

Главный кард

  • Исраэль Адесанья (24-4) — Нассурдин Имавов (15-4)

  • Шарабутдин Магомедов (15-0) — Майкл Пэйдж (22-3)

  • Сергей Павлович (18-3) — Жаирзиньо Розенстрайк (15-5)

  • Саид Нурмагомедов (18-3) — Винисиус де Оливейра (21-3)

  • Икрам Алискеров (15-2) — Андре Муниз (24-6)

  • Мухаммад Наимов (11-3) — Каан Офли (12-3-1)

Предварительный кард

  • Шамиль Газиев (13-1) — Томас Петерсен (9-2)

  • Джордан Левитт (11-3) — Абдул Карим Аль-Сельвади (15-4)

  • Терренс Маккинни (15-7) — Дамир Хадзович (14-7)

  • Фарес Зиам (16-4) — Майк Дэвис (11-2)

  • Богдан Град (14-2) — Лукас Александер (8-4)

  • Хамди Абделвахаб (5-0-0-1) — Джамал Поджс (11-4)

Боец ММА Шамиль Газиев
Фото Getty Images

Шамиль Газиев — Томас Петерсен

Представляющий Бахрейн россиянин Шамиль Газиев проведет поединок с американцем Томасом Петерсеном в тяжелом весе (от 93,0 до 120,2 кг).

34-летний Газиев одержал 13 побед и потерпел одно поражение в профессиональных ММА. Его рост — 193 см, вес — 118,8 кг, размах рук — 199 см. Предыдущим соперником Шамиля был американский боец ДонТэл Майс на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ). Газиев победил единогласным решением судей.

У 29-летнего Петерсена в профессиональной карьере 9 побед и 2 поражения. Его рост — 185 см, вес — 114,7 кг, размах рук — 188 см. В предыдущем бою Томас победил нигерийца Мохаммада Усмана на UFC on ESPN 60 20 июля 2024 года судейским решением.

Боец ММА Мухаммад Наимов
Фото Global Look Press

Мухаммад Наимов — Каан Офли

Таджикский боец Мухаммад Наимов и турок Каан Офли проведут поединок в полулегком дивизионе (61,2 — 65,8 кг).

Наимову 30 лет. Его рекорд в профессиональных ММА — 11 побед и 3 поражения. Рост Мухаммада — 175 см, вес — 72,6 кг, размах рук — 178 см. В последнем появлении в клетке Горец проиграл бразильцу Фелипе Лиме на турнире UFC on ABC 6 22 июня 2024 года удушением сзади.

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Офли 31 год. У него 11 побед, 3 поражения и одна ничья на профессиональном уровне. Рост Каана — 168 см, вес — 65,8 кг. На турнире UFC on ESPN 62 24 августа 2024 года турок потерпел поражение от бразильского бойца Майрона Сантоса нокаутом во втором раунде.

Боец ММА Икрам Алискеров
Фото Global Look Press

Икрам Алискеров — Андре Муниз

Российский боец Икрам Алискеров проведет поединок с бразильцем Андре Мунизом в среднем весе (77,1 — 84,0 кг).

32-летний Алискеров в профессиональных ММА победил в 15 поединках и 2 раза потерпел поражение. Его рост — 183 см, вес — 89,8 кг, размах рук — 193 см. В предыдущем поединке с австралийцем Робертом Уиттакером на UFC on ABC 6 22 июня 2024 года Икрам проиграл нокаутом на исходе второй минуты первого раунда.

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34-летний Муниз в профессиональной карьере провел 30 боев, из которых 24 выиграл и 6 проиграл. Его рост — 187 см, вес — 90,3 кг, размах рук — 198 см. В последнем бою Андре победил корейца Пак Чон-ена раздельным решением судей на UFC Fight Night 233 9 декабря 2023 года.

Боец ММА Саид Нурмагомедов
Фото Global Look Press

Саид Нурмагомедов — Винисиус де Оливейра

Российский боец Саид Нурмагомедов и бразилец Винисиус де Оливейра проведут бой в легчайшем весе (57,0 — 61,2 кг).

Рекорд 32-летнего Нурмагомедова в профессиональных единоборствах — 18 побед и 3 поражения. Его рост — 173 см, вес — 64,1 кг, размах рук — 178 см. Предыдущим соперником Саида был таджикский боец Муин Гафуров на турнире UFC 294 21 октября 2023 года в Абу-Даби (ОАЭ). Нурмагомедов одержал победу сдачей после гильотины.

29-летний Оливейра имеет в профессиональном рекорде 21 победу и 3 поражения. Рост Винисиуса — 175 см, вес — 67,5 кг, размах рук — 179 см. Бразилец возвращается в октагон после победы над американцем Рикки Симоном на UFC 303 29 июня 2024 года в Ньюарке (США).

Бойцы ММА Сергей Павлович и Жаирзиньо Розенстрайк
Фото Global Look Press

Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк

Российский тяжеловес Сергей Павлович и суринамский боец Жаирзиньо Розенстрайк проведут бой перед соглавным событием.

32-летний Павлович одержал 18 побед на профессиональном уровне, из которых 15 нокаутом и 3 решением, при этом потерпел 3 поражения — 2 нокаутом и 1 судейским решением. Его рост — 190 см, вес — 117,9 кг, размах рук — 213 см. В последний раз Сергей появлялся в клетке 22 июня 2024 года на UFC on ABC 6 и проиграл соотечественнику Александру Волкову единогласным решением судей.

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36-летний Розенстрайк имеет 15 побед при 5 поражениях в профессиональной карьере. Рост Жаирзиньо — 187 см, вес — 117,5 кг, размах рук — 198 см. В предыдущем поединке на UFC 305 17 августа 2024 года в Перте (Австралия) бразилец победил раздельным решением судей австралийца Тая Туиваса.

Бойцы ММА Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов и Майкл Пэйдж.
Фото Getty Images, Global Look Press

Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов — Майкл Пэйдж

Российский средневес Шарабутдин Магомедов (более известный как Шара Буллет) проведет бой с американским бойцом Майклом Пэйджем в соглавном событии вечера.

Магомедову 30 лет. Его рекорд в профессиональных ММА- 15 побед и 0 поражений. Рост Шары Буллета — 188 см, вес — 83,9 кг, размах рук — 185 см. В предыдущем поединке россиянин техническим нокаутом победил армянина Армена Петросяна в рамках UFC 308 26 октября 2024 года в Абу-Даби (ОАЭ), за что получил бонус за выступление вечера.

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Пэйджу 37 лет. Рост — 190 см, вес — 77,1 кг, размах рук — 200 см. У него 22 победы и 3 поражения в профессиональной карьере. В последнем появлении в клетке Майкл уступил ирландцу Иэну Гэрри единогласным решением судей на UFC 303 30 июня 2024 года.

Бойцы ММА Исраэль Адесанья и Нассурдин Имавов
Фото Global Look Press

Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов

Поединок между нигерийцем Исраэлем Адесаньей и российско-французским бойцом Нассурдином Имавовым в среднем весе станет главным событием вечера ММА в Эр-Рияде.

35-летний Адесанья провел на профессиональном уровне 28 боев, одержал 24 победы и потерпел 4 поражения. Его рост — 193 см, вес — 83,5 кг, размах рук — 203 см. В предыдущем поединке на UFC 305 18 августа 2024 года в Перте (Австралия) экс-чемпион бился за титул в среднем весе и уступил южноафриканскому бойцу Дрикусу дю Плесси сдачей после удушения сзади.

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У 29-летнего Имавова в профессиональных ММА 15 побед и 4 поражения, один бой признан несостоявшимся. Рост Нассурдина — 190 см, вес — 84,4 кг, размах рук — 191 см. Боец в предыдущий раз появлялся в клетке 28 сентября 2024 года на турнире UFC Fight Night 243 в Париже (Франция) и в трехраундовом поединке победил американца Брендана Аллена единогласным решением судей.

Октагон UFC
Фото Getty Images

Где смотреть трансляцию боев турнира

Трансляция турнира UFC Fight Night 250 в прямом эфире в полном объеме ожидается на телеканале «Матч! Боец» и официальном приложении UFC Fight Pass (на платной основе).

Поединки главного карда в прямом эфире должен показать телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru (бесплатно и с ретрансляцией на онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт» при наличии подписки на оба сервиса).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 250. Отслеживать ключевые события и результаты поединков Имавов — Адесанья, Шара Буллет — Пэйдж и других боев вечера можно в матч-центре ММА сайта «СЭ» и ленте новостей раздела UFC.

Икрам Алискеров
Исраэль Адесанья
Мухамаджон Наимов
Нассурдин Имавов
Саид Нурмагомедов
Сергей Павлович
Шамиль Газиев
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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