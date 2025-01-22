UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Поединок Нассурдина Имавова против Исраэля Адесаньи, новые бои Шары Буллета, Сергея Павловича и Икрама Алискерова: главная информация о турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде.

Дата и место проведения UFC Fight Night 250

Турнир UFC Fight Night 250 пройдет в субботу, 1 февраля. Вечер единоборств состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на арене «anb Arena» (на территории комплекса Kingdom Arena). Шоу начнется в 20.00 по московскому времени.

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Кард турнира UFC Fight Night 250

В предварительном карде UFC Fight Night 250 назначено шесть поединков, в главном — тоже шесть. Бойцы на турнире представляют Нигерию, Францию, Россию, Англию, Суринам, Бразилию, Таджикистан, Австралию, Бахрейн, США, Данию, Австрию, Египет.

Главный кард

Исраэль Адесанья (24-4) — Нассурдин Имавов (15-4)

Шарабутдин Магомедов (15-0) — Майкл Пэйдж (22-3)

Сергей Павлович (18-3) — Жаирзиньо Розенстрайк (15-5)

Саид Нурмагомедов (18-3) — Винисиус де Оливейра (21-3)

Икрам Алискеров (15-2) — Андре Муниз (24-6)

Мухаммад Наимов (11-3) — Каан Офли (12-3-1)

Предварительный кард

Шамиль Газиев (13-1) — Томас Петерсен (9-2)

Джордан Левитт (11-3) — Абдул Карим Аль-Сельвади (15-4)

Терренс Маккинни (15-7) — Дамир Хадзович (14-7)

Фарес Зиам (16-4) — Майк Дэвис (11-2)

Богдан Град (14-2) — Лукас Александер (8-4)

Хамди Абделвахаб (5-0-0-1) — Джамал Поджс (11-4)

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Шамиль Газиев — Томас Петерсен

Представляющий Бахрейн россиянин Шамиль Газиев проведет поединок с американцем Томасом Петерсеном в тяжелом весе (от 93,0 до 120,2 кг).

34-летний Газиев одержал 13 побед и потерпел одно поражение в профессиональных ММА. Его рост — 193 см, вес — 118,8 кг, размах рук — 199 см. Предыдущим соперником Шамиля был американский боец ДонТэл Майс на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ). Газиев победил единогласным решением судей.

У 29-летнего Петерсена в профессиональной карьере 9 побед и 2 поражения. Его рост — 185 см, вес — 114,7 кг, размах рук — 188 см. В предыдущем бою Томас победил нигерийца Мохаммада Усмана на UFC on ESPN 60 20 июля 2024 года судейским решением.

Фото Global Look Press

Мухаммад Наимов — Каан Офли

Таджикский боец Мухаммад Наимов и турок Каан Офли проведут поединок в полулегком дивизионе (61,2 — 65,8 кг).

Наимову 30 лет. Его рекорд в профессиональных ММА — 11 побед и 3 поражения. Рост Мухаммада — 175 см, вес — 72,6 кг, размах рук — 178 см. В последнем появлении в клетке Горец проиграл бразильцу Фелипе Лиме на турнире UFC on ABC 6 22 июня 2024 года удушением сзади.

Офли 31 год. У него 11 побед, 3 поражения и одна ничья на профессиональном уровне. Рост Каана — 168 см, вес — 65,8 кг. На турнире UFC on ESPN 62 24 августа 2024 года турок потерпел поражение от бразильского бойца Майрона Сантоса нокаутом во втором раунде.

Фото Global Look Press

Икрам Алискеров — Андре Муниз

Российский боец Икрам Алискеров проведет поединок с бразильцем Андре Мунизом в среднем весе (77,1 — 84,0 кг).

32-летний Алискеров в профессиональных ММА победил в 15 поединках и 2 раза потерпел поражение. Его рост — 183 см, вес — 89,8 кг, размах рук — 193 см. В предыдущем поединке с австралийцем Робертом Уиттакером на UFC on ABC 6 22 июня 2024 года Икрам проиграл нокаутом на исходе второй минуты первого раунда.

34-летний Муниз в профессиональной карьере провел 30 боев, из которых 24 выиграл и 6 проиграл. Его рост — 187 см, вес — 90,3 кг, размах рук — 198 см. В последнем бою Андре победил корейца Пак Чон-ена раздельным решением судей на UFC Fight Night 233 9 декабря 2023 года.

Фото Global Look Press

Саид Нурмагомедов — Винисиус де Оливейра

Российский боец Саид Нурмагомедов и бразилец Винисиус де Оливейра проведут бой в легчайшем весе (57,0 — 61,2 кг).

Рекорд 32-летнего Нурмагомедова в профессиональных единоборствах — 18 побед и 3 поражения. Его рост — 173 см, вес — 64,1 кг, размах рук — 178 см. Предыдущим соперником Саида был таджикский боец Муин Гафуров на турнире UFC 294 21 октября 2023 года в Абу-Даби (ОАЭ). Нурмагомедов одержал победу сдачей после гильотины.

29-летний Оливейра имеет в профессиональном рекорде 21 победу и 3 поражения. Рост Винисиуса — 175 см, вес — 67,5 кг, размах рук — 179 см. Бразилец возвращается в октагон после победы над американцем Рикки Симоном на UFC 303 29 июня 2024 года в Ньюарке (США).

Фото Global Look Press

Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк

Российский тяжеловес Сергей Павлович и суринамский боец Жаирзиньо Розенстрайк проведут бой перед соглавным событием.

32-летний Павлович одержал 18 побед на профессиональном уровне, из которых 15 нокаутом и 3 решением, при этом потерпел 3 поражения — 2 нокаутом и 1 судейским решением. Его рост — 190 см, вес — 117,9 кг, размах рук — 213 см. В последний раз Сергей появлялся в клетке 22 июня 2024 года на UFC on ABC 6 и проиграл соотечественнику Александру Волкову единогласным решением судей.

36-летний Розенстрайк имеет 15 побед при 5 поражениях в профессиональной карьере. Рост Жаирзиньо — 187 см, вес — 117,5 кг, размах рук — 198 см. В предыдущем поединке на UFC 305 17 августа 2024 года в Перте (Австралия) бразилец победил раздельным решением судей австралийца Тая Туиваса.

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Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов — Майкл Пэйдж

Российский средневес Шарабутдин Магомедов (более известный как Шара Буллет) проведет бой с американским бойцом Майклом Пэйджем в соглавном событии вечера.

Магомедову 30 лет. Его рекорд в профессиональных ММА- 15 побед и 0 поражений. Рост Шары Буллета — 188 см, вес — 83,9 кг, размах рук — 185 см. В предыдущем поединке россиянин техническим нокаутом победил армянина Армена Петросяна в рамках UFC 308 26 октября 2024 года в Абу-Даби (ОАЭ), за что получил бонус за выступление вечера.

Пэйджу 37 лет. Рост — 190 см, вес — 77,1 кг, размах рук — 200 см. У него 22 победы и 3 поражения в профессиональной карьере. В последнем появлении в клетке Майкл уступил ирландцу Иэну Гэрри единогласным решением судей на UFC 303 30 июня 2024 года.

Фото Global Look Press

Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов

Поединок между нигерийцем Исраэлем Адесаньей и российско-французским бойцом Нассурдином Имавовым в среднем весе станет главным событием вечера ММА в Эр-Рияде.

35-летний Адесанья провел на профессиональном уровне 28 боев, одержал 24 победы и потерпел 4 поражения. Его рост — 193 см, вес — 83,5 кг, размах рук — 203 см. В предыдущем поединке на UFC 305 18 августа 2024 года в Перте (Австралия) экс-чемпион бился за титул в среднем весе и уступил южноафриканскому бойцу Дрикусу дю Плесси сдачей после удушения сзади.

У 29-летнего Имавова в профессиональных ММА 15 побед и 4 поражения, один бой признан несостоявшимся. Рост Нассурдина — 190 см, вес — 84,4 кг, размах рук — 191 см. Боец в предыдущий раз появлялся в клетке 28 сентября 2024 года на турнире UFC Fight Night 243 в Париже (Франция) и в трехраундовом поединке победил американца Брендана Аллена единогласным решением судей.

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Где смотреть трансляцию боев турнира

Трансляция турнира UFC Fight Night 250 в прямом эфире в полном объеме ожидается на телеканале «Матч! Боец» и официальном приложении UFC Fight Pass (на платной основе).

Поединки главного карда в прямом эфире должен показать телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru (бесплатно и с ретрансляцией на онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт» при наличии подписки на оба сервиса).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 250. Отслеживать ключевые события и результаты поединков Имавов — Адесанья, Шара Буллет — Пэйдж и других боев вечера можно в матч-центре ММА сайта «СЭ» и ленте новостей раздела UFC.