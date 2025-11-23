Арман заявил, что у него с Илией нет ничего личного.

Вечером 22 ноября в Катаре состоялся турнир UFC Fight Night, в главном событии которого российский боец Арман Царукян встретился с новозеландцем Дэном Хукером и победил удушающим приемом во втором раунде. После поединка Царукян ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.

— Расскажи об удушающем. Довольно долго Хукер сопротивлялся. Удивило ли тебя это, потому что захват был плотный? Или после того, как у вас конфликт произошел, ты хотел подольше его не отпускать?

— Когда я уже в гарде бил и начал локтями бить, я уже все почувствовал, что он уже сдается потихонечку. И, когда уже перешел, думал: забить его или на удушающий перейти? У меня в голове было: так-так-так, забивал я часто. И перешел на удушающий. Сначала просто плечо было выше, на подбородке лежала, из-за этого он не сдавался. Потом я подправил плечо, засунул под шею, и тогда он сдался. Но уже когда плечо легло, я знал, что оттуда никто не выйдет. Бенсон Хендерсон тоже понты колотил, тоже уснул там.

— Если Или Топурия решит подняться в 77 кг для боя с Махачевым, то с кем бы ты хотел разыграть пояс чемпиона? Можешь одно или два имени назвать из легкого веса?

— Это, скорее всего, либо Гейджи, либо Пимблетт. Оливейра — уже у него много шансов было, и мы уже дрались, смысла нету. Вот два имени.

— Минут 30 назад Мыктыбек Оролбай давал здесь интервью и сказал, что приглашает Армана Царукяна в Кыргызстан. Примешь приглашение?

— Да, да, конечно, поеду. Поеду кушать бешбармак.

— Самым счастливым человеком в клетке выглядел твой отец. Что он успел тебе сказать после боя?

— Он просто сказал: «Молодец!» Обнял, радостный был на эмоциях. Я не представляю, когда сын будет драться, какое ощущение будет. Наверное, очень тяжело. И когда там находишься, ты не боишься ничего, потому что ты контролируешь процесс. А когда друг дерется, сын или кто-то из родственников, знакомый, всегда тяжело, всегда переживаешь. И он так же... Он радостный сейчас уже, наверное. Уже газует там!

— По ходу недели завирусилось видео, как вы с Илией Топурией один раз разминулись возле лифта. Это был самый близкий момент, когда вы могли встретиться. И там начали писать, что Илия специально отвернулся, чтобы не заметить тебя. Ну, сделал вид, что не заметил тебя. Анализировал ли ты эту встречу, почему вы не пересеклись физически?

— Скорее всего, он не видел меня. Если бы увидел, я думаю, что мы бы поздоровались. Я тоже, честно говоря, не увидел, что это он был. Если бы увидел, что это он, поискал бы его глазами. А так у нас нет никакого личного. Если бы у нас личное было, мы бы уже давно закрыли этот вопрос. Но ничего у нас между собой нет. Да, это медиа, все остальное, как бы раскрутка идет. Но я думаю, что если бы у него что-то было, он бы подошел и поговорил бы со мной.