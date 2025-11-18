Видео
18 ноября, 23:30

UFC Fight Night Царукян — Хукер: кард боев турнира, где смотреть трансляцию, основная информация

Турнир UFC Fight Night Царукян — Хукер пройдет в Дохе 22 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото UFC, Getty Images

Арман Царукян и Дэн Хукер в главном событии вечера, Белал Мухаммад и Иэн Гэрри в соглавном бою: ответы на главные вопросы о турнире UFC Fight Night в Дохе.

Содержание статьи
Скрыть

Дата и место проведения UFC Fight Night Царукян — Хукер

Турнир UFC Fight Night Царукян vs Хукер пройдет в субботу, 22 ноября. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе ABHA Arena в Дохе (Катар).

Начало шоу UFC Fight Night в катарской столице — в 18.00 по московскому времени. Главный кард стартует в 21.00 мск.

Мераб Двалишвили vs&nbsp;Петр Ян, Александр Пантожа и&nbsp;Богдан Гуськов.UFC 323 Ян vs Двалишвили 2 и Пантожа vs Ван: дата, кард боев турнира, где смотреть трансляцию

Кард турнира UFC Fight Night Царукян — Хукер

В кард турнира UFC Fight Night в Дохе включены 14 поединков. В октагоне появятся представители Армении, Новой Зеландии, Палестины, Ирландии, Швейцарии, США, Норвегии, Киргизии, Молдавии, Бахрейна, Казахстана, Австрии, Англии, Турции, Бразилии, Японии, России, Грузии, Марокко и Таджикистана.

Главный кард

  • Арман Царукян (22-3) — Дэн Хукер (24-12)

  • Белал Мухаммад (24-4-0-1) — Иэн Мачадо Гэрри (16-1)

  • Волкан Оздемир (20-8) — Алонзо Мэнифилд (17-5-1)

  • Джек Херманссон (24-9) — Мыктыбек Оролбай (14-2-1)

  • Сергей Спивак (17-6) — Шамиль Газиев (14-1)

  • Асу Алмабаев (22-3) — Алекс Перес (25-9)

Предварительный кард

  • Богдан Град (15-3) — Люк Райли (11-0)

  • Абдул-Рахман Яхьяев (7-0) — Рафаэль Секрейра (11-3)

  • Тагир Уланбеков (17-2) — Киоджи Хоригучи (34-5-0-1)

  • Бекзат Алмахан (12-2) — Александр Топурия (6-1)

  • Исмаил Наурдиев (24-8) — Раян Лодер (7-2)

  • Нурулло Алиев (10-0) — Шем Рок (12-1-1)

  • Сайгид Изагахмаев (22-2) — Николас Далби (23-6-1-2)

  • Марек Бужло (6-0) — Дензел Фриман (6-1)

Фото Getty Images

Сайгид Изагахмаев vs Николас Далби: статистика бойцов и результаты последних боев

Поединок между российским бойцом Сайгидом Изагахмаевым и датчанином Николасом Далби в полусреднем весе пройдет в предварительном карде турнира UFC Fight Night в Дохе.

У 31-летнего Изагахмаева в профессиональных ММА — 22 победы и два поражения. Рост Сайгида — 180 см, размах рук — 180 см.

Этот бой станет дебютным для Изагахмаева в промоушене. Предыдущий поединок Сайгид провел в лиге One Championship и выиграл техническим нокаутом в первом раунде у японца Шиньи Аоки на турнире One 163.

40-летний Далби в профессиональных единоборствах одержал 23 победы, потерпел шесть поражений, один поединок завершился вничью и еще два не состоялись. Его рост — 180 см, размах рук — 189 см.

26 апреля 2025 года датчанин уступил американцу Энди Брауну нокаутом во втором раунде на UFC on ESPN 66 в Канзас-Сити (США). В единственном бою в 2024 году Далби проиграл россиянину Ринату Фахретдинову раздельным решением судей 22 июня на UFC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Абдулманап Нурмагомедов и&nbsp;его знаменитые ученики.Наследие Абдулманапа Нурмагомедова неоценимо. Его ученики уже принесли России семь поясов зарубежных топ-лиг

Исмаил Наурдиев vs Раян Лодер: статистика бойцов и результаты последних боев

Представляющий Марокко российский боец Исмаил Наурдиев и американец Раян Лодер проведут бой в среднем весе.

Наурдиеву — 29 лет, в профессиональной карьере у него 24 победы и 8 поражений. Рост Исмаила — 178 см, размах рук — 188 см. 21 июня 2025 года на турнире UFC в Баку (Азербайджан) Наурдиев проиграл корейцу Пак Чун Ену единогласным решением судей.

Лодеру — 34 года, его рекорд в профессиональных ММА — 7 побед и два поражения. Рост Раяна — 188 см, размах рук — 185 см. 3 мая 2025 года на турнире UFC в Де-Мойне (США) американец потерпел поражение от россиянина Азамата Бекоева.

Фото Getty Images, соцсети

Бекзат Алмахан vs Александр Топурия: статистика бойцов и результаты последних боев

Казахстанский боец Бекзат Алмахан и проживающий в Испании грузинский боец Александр Топурия проведут бой в легчайшем весе.

Бекзату Алмахану — 28 лет. Его рекорд в профессиональных ММА — 12 побед и два поражения. Рост казахстанца — 170 см, размах рук — 173 см. В предыдущем поединке Алмахан по прозвищу Воин Турана на UFC 315 в Монреале (Канада) 10 мая 2025 года победил нокаутом канадца Брэда Катону.

Александру Топурии — 29 лет. У него 6 побед и одно поражение в профессиональной карьере. Рост грузинского испанца — 170 см, размах рук — 172 см. В последнем появлении в клетке Александр победил австралийца Колби Тикнесса единогласным решением судей на UFC 312 в Сиднее (Австралия) 9 февраля 2025 года. Тот бой стал для брата Илии Топурии дебютным в UFC.

Алмахан рассчитывает досрочно победить Топурию сабмишеном.

«Я чувствую себя хорошо, готовлюсь к нему. Тренировочный лагерь проходит отлично, все идет по плану. Я знаю слабые стороны Александра Топурии, но не хочу о них говорить. Что касается сильных сторон — он всесторонне развитый боец, очень хорош как в борьбе, так и в ударке. Многие люди недооценивают мою борьбу, но те, кто тренируется вместе со мной, знают уровень моей борьбы. Я в этом уверен. Я хочу финишировать его. И я это сделаю. Нокаут? Пока не буду ничего говорить, но я верю в свои силы и сабмишены», — с улыбкой сказал Алмахан.

Фото Global Look Press, Getty Images

Тагир Уланбеков — Киоджи Хоригучи: статистика бойцов и результаты последних боев

Российский боец Тагир Уланбеков проведет бой с японцем Киоджи Хоригучи в наилегчайшем весе. Этот поединок должен был состояться в июньском шоу UFC в Баку (Азербайджан), но японец снялся с турнира.

34-летний Тагир Уланбеков в профессиональных ММА одержал 17 побед и потерпел два поражения. Его рост — 168 см, размах рук — 178 см. 21 июня 2025 года на турнире UFC в Баку россиянин из команды Хабиба Нурмагомедова победил Азата Максума из Казахстана единогласным решением судей.

35-летний Киоджи Хоригучи в профессиональной карьере одержал 31 победу, потерпел 5 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. Рост японца — 165 см, размах рук — 165 см. Предыдущий бой Хоригучи провел 31 декабря 2024 года на турнире Rizin 49 и победил южноафриканца Нказимуло Зулу единогласным решением судей.

В UFC Киоджи не выступал около 9 лет. Предыдущим соперником Хоригучи в этой лиге был россиянин Али Багаутинов, которого он победил единогласным решением судей 19 ноября 2016 года на турнире UFC в Белфасте (Ирландия).

Хабиб Нурмагомедов, Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев и&nbsp;Усман Нурмагомедов.Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?

Абдул-Рахман Яхьяев — Рафаэль Секрейра: статистика бойцов и результаты последних боев

Представляющий Турцию российский боец Абдул-Рахман Яхьяев и бразилец Рафаэль Секрейра проведут бой в полутяжелом дивизионе.

24-летний Абдул-Рахман Яхьяев одержал 7 побед при нуле поражений на профессиональном уровне. Рост бойца по прозвищу Охотник составляет 187 см, размах рук — 190 см. В августе 2025 года Яхьяев победил американца Алика Лоренца в рамках претендентской серии Даны Уайта и заработал контракт с UFC.

35-летний Рафаэль Секрейра одержал 11 побед и потерпел 3 поражения в профессиональных ММА. Рост бразильца составляет 190 см, размах рук — 188 см. 9 августа 2025 года Рафаэль проиграл американцу Джулиусу Уокеру единогласным решением судей на турнире UFC в Лас-Вегасе (США).

Фото Global Look Press

Асу Алмабаев — Алекс Перес: статистика бойцов и результаты последних боев

Поединок между казахстанским бойцом Асу Алмабаевым и американцем Алексом Пересом пройдет в наилегчайшем весе.

У 31-летнего Алмабаева в профессиональных ММА — 22 победы и три поражения. Его рост — 165 см, размах рук — 165 см. Боец в предыдущем поединке победил единогласным решением судей перуанца Хосе Очоа на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ) 26 июля 2025 года.

33-летний Перес в профессиональных ММА выиграл 25 боев и потерпел девять поражений. Его рост — 168 см, размах рук — 165 см. В предыдущем поединке Алекс проиграл японцу Тацуро Таире техническим нокаутом из-за травмы колена в главном событии UFC в Лас-Вегасе (США) 15 июня 2024 года.

Алмабаев выразил благодарность соотечественникам за активную поддержку на трибунах.

«Ассаламу алейкум всем. Как вы уже заметили, дали бой в Катаре. Давайте в точности, как в прошлый раз было в Абу-Даби, сделаем и пошумим в Катаре, заполним арену казахами. Тогда арабы, дагестанцы — почти все были в шоке от того, как же много собралось казахов. Давайте также продолжим поддерживать друг друга. Спасибо всем, кто тогда приехал в Абу-Даби и оказал мощную поддержку», — сказал Алмабаев.

Фото Global Look Press

Шамиль Газиев — Сергей Спивак: статистика бойцов и результаты последних боев

Поединок между представляющим Бахрейн россиянином Шамилем Газиевым и молдаванином Сергеем Спиваком пройдет в тяжелом весе.

35-летний Шамиль Газиев на профессиональном уровне одержал 14 побед и потерпел одно поражение. Его рост — 193 см, размах рук — 199 см. Газиев в предыдущий раз появлялся в октагоне 1 февраля 2025 года на турнире UFC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и победил американца Томаса Петерсона техническим нокаутом.

У 30-летнего Сергея Спивака в профессиональных ММА — 17 побед и шесть поражений. Его рост — 190 см, размах рук — 198 см. В предыдущем бою молдаванин проиграл Валдо Кортесу-Акосте из Доминиканской Республики единогласным решением судей на UFC 316 в Ньюарке (США) 7 июня 2025 года.

Газиев рассчитывает войти в топ-10 рейтинга тяжеловесов после этого поединка.

«11-й номер рейтинга тяжелого веса против седьмого. Готовы увидеть меня в топ-10 после 22 ноября?» — написал Газиев в социальных сетях.

Переводчик UFC Сергей Нагорный.«Менеджеры иногда просят: «Можешь приукрасить?» Большое интервью официального переводчика UFC

Мыктыбек Оролбай — Джек Херманссон: статистика бойцов и результаты последних боев

Киргизский боец Мыктыбек Оролбай и норвежский боец шведского происхождения Джек Херманссон встретятся в поединке полусреднего веса.

27-летний Мыктыбек Оролбай имеет в профессиональном рекорде 14 побед, 2 поражения и одну ничью. Его рост — 178 см, размах рук — 188 см. В июне 2025 года Мыктыбек победил азербайджанца Тофика Мусаева кимурой на турнире UFC в Баку (Азербайджан).

37-летний Джек Херманссон одержал 24 победы и потерпел 9 поражений в профессиональных ММА. Его рост составляет 185 см, размах рук — 197 см. В июне 2025 года Херманссон уступил бразильцу Грегори Родригесу нокаутом на UFC 317 в Лас-Вегасе (США).

Фото Getty Images

Белал Мухаммад — Иэн Мачадо Гэрри: статистика и результаты боев, прогнозы и что говорят бойцы

Американский боец палестинского происхождения Белал Мухаммад проведет поединок в полусреднем весе с ирландцем Иэном Гэрри в соглавном событии турнира.

37-летний Белал Мухаммад в профессиональных ММА одержал 24 победы, потерпел 4 поражения, и еще один бой признан несостоявшимся. Его рост составляет 178 см, размах рук — 183 см. В предыдущем поединке на UFC 315 в Монреале (Канада) 10 мая 2025 года Белал уступил австралийцу Джеку Делле Маддалене единогласным решением судей и утратил титул чемпиона. Пояс палестинец завоевал 27 июля 2024 года на UFC 304 в Манчестере (Англия) после победы над британцем Леоном Эдвардсом единогласным решением судей.

27-летний Иэн Гэрри одержал 16 побед и потерпел 1 поражение на профессиональном уровне. Его рост составляет 191 см, размах рук — 191 см. 26 апреля 2025 года ирландец победил бразильца Карлоса Пратеса единогласным решением судей в главном событии турнира UFC в Канзас-Сити (США).

Белал Мухаммад пообещал «сломить» своего соперника.

«Ты много говорил. Ты умолял. Ты просил. Ты твитил и снимал глупые видео — мы согласились. 22 ноября, Иэн Гэрри, я увижу тебя в Катаре. Посмотрим, подтвердишь ли ты все сказанное. Ты самоуверен и молод, у тебя всего одно поражение, которым ты гордишься, потому что тогда тебя не финишировали. Но я — другой уровень. Ты никогда не делил клетку с кем-то вроде меня. 22 ноября ты будешь сломлен так, как никогда прежде», — приводит MMA Fighting слова Мухаммада.

Иэн Гэрри пообещал, что «выставит любителем» Мухаммада.

«Когда Белал Мухаммад защищал свой титул в Монреале, он думал, что сможет перебоксировать боксера. Он был идиотом и ошибался. Надеюсь, он думает, что может сделать то же самое и со мной. Это облегчило бы мне задачу. Вы увидите такую скорость, какой еще никогда не видели. Белал Мухаммад, бывший чемпион, на ваших глазах будет выставлен любителем. Вы видели, как я уничтожил Нила Мэгни, потушил Шавката Рахмонова и разорвал Карлоса Пратеса. Теперь вы увидите величайшую версию «Будущего» — Катар, вам очень повезло», — сказал Гэрри на видео, опубликованном в его аккаунте в социальной сети.

Коэффициенты букмекеров: победа Мухаммада — 2.24, победа Гэрри — 1.55.

Фото Getty Images

Арман Царукян — Дэн Хукер: статистика и результаты боев, прогнозы и что говорят бойцы

Российско-армянский боец Арман Царукян проведет бой с новозеландцем Дэном Хукером в легком дивизионе. Поединок стал главным событием вечера.

29-летний Арман Царукян в профессиональных ММА одержал 22 победы и потерпел три поражения. Его рост — 170 см, размах рук — 185 см. Боец должен был побороться за титул с россиянином Исламом Махачевым на UFC 311, однако снялся из-за травмы спины за день до турнира. Предыдущее появление Армана в октагоне состоялось на UFC 300 в Лас-Вегасе (США) 13 апреля 2024 года. Царукян победил экс-чемпиона бразильца Чарльза Оливейру раздельным решением судей.

35-летний Дэн Хукер в профессиональной карьере оформил 24 победы и потерпел 12 поражений. Рост новозеландца — 183 см, размах рук — 191 см. 17 августа 2024 года на UFC 305 в Перте (Австралия) Хукер победил поляка Матеуша Гамрота раздельным решением судей.

Царукян рассчитывал провести бой с новым чемпионом легкого веса Илией Топурией, но согласился на поединок с Хукером.

«Я просил руководство о титульном поединке, и мне сообщили, что Илия не станет драться в этом году. Поэтому я и сказал, что готов драться с кем угодно, поскольку давно не выходил в октагон. Потом сообщил, что хотел бы встретиться либо с Гэтжи, либо с Хукером. Насколько знаю, Джастин отказался, а Дэн согласился. Мы в деле. Они оба легкие деньги для меня», — привел слова Царукяна на своей странице в социальной сети Х журналист Ариэль Хельвани.

Также Царукян назвал своего оппонента «смешным» и сказал, что не видит у него шансов на победу.

«Он смешной, как и его высказывания. Можно ли назвать это претендентским боем? Думаю, что да. Есть ли шансы у Хукера? Я их особо не вижу», — цитирует Царукяна ТАСС.

Хукер рассказал, что не любит отвечать на провокации и привык доказывать все делом.

«Он критикует меня с момента прихода в UFC. Он не уважает меня как бойца, говорит, что я избегаю его. Он избалованный богатенький ребенок, которому все дали. Я же, наоборот, заработал все, что у меня есть. Я тяжело трудился. Я появился из ниоткуда. Деньги не помогут ему победить Дэна Хукера», — сказал Хукер в интервью Combat-TV.

Букмекеры назвали явного фаворита: коэффициент на победу Царукяна — 1.22, на победу Хукера — 3.70.

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена, Валентина Шевченко vs&nbsp;Вэйли Чжан.UFC 322 Махачев vs Маддалена и Шевченко vs Чжан: дата, кард боев турнира, где смотреть трансляцию

Где смотреть трансляцию UFC Fight Night Царукян vs Хукер

Трансляция турнира UFC Fight Night в Дохе в полном объеме пройдет на онлайн-платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Начало — в 18.00 мск.

Поединки главного карда и ряд боев прелимов покажут телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), а вместе с ними — онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Okko (в окне с федеральным телеэфиром, по подписке). Трансляция начнется в 20.00 мск.

Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

Александр Топурия
Арман Царукян
Асу Алмабаев
Бекзат Алмахан
Белал Мухаммад
Дэн Хукер
Иэн Мачадо Гэрри
Мыктыбек Оролбай
Сайгид Изагахмаев
Сергей Спивак
Тагир Уланбеков
Шамиль Газиев
Абдул-Рахман Яхьяев
Исмаил Наурдиев
UFC
UFC
