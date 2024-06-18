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Сегодня, 20:00

«Много спарринговал с Алискеровым — у него тяжелый удар». В UFC дебютирует кикбоксер из Дагестана

Гаджиясулов рассказал
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Боец Магомед Гаджиясулов.
Магомед Гаджиясулов.
Фото Соцсети
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Интервью с Магомедом Гаджиясуловым перед боем.

Вечером 22 июня в Саудовской Аравии состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Роберт Уиттакер проведет поединок против Икрама Алискерова, вышедшего на коротком уведомлении после отказа от боя Хамзата Чимаева по состоянию здоровья. В прелимах также выступит другой россиянин, Магомед Гаджиясулов, который в дебютном для себя бою встретится с Брендсоном Рибейро.

В интервью «СЭ» Гаджиясулов рассказал о подготовке, бэкграунде в кикбоксинге, перспективах Алискерова и спаррингах с Магомедом Анкалаевым.

— Твой соперник Брендсон Рибейро, который карьеру начинал в среднем весе, имеет аномальный размах рук — 206 сантиметров. Это больше, чем, например, у Александра Волкова и Тома Аспиналла. Как работать с таким длинноруким оппонентом?

— Да, я знаю, у него большой размах рук. У нас в зале есть подходящие под его данные спарринг-партнеры, мы с ними работаем.

— А с кем работали?

— Султан Гапизов, он в любителях пока дерется, но очень такой талантливый парень. Думаю, далеко пойдет.

Боец Магомед Гаджиясулов.
Фото Соцсети

— Твоя база — боевое самбо, но в графике на контендере, когда ты выходил на бой, было написано, что ты чемпион мира по версии К-1. Можешь об этом чуть подробнее рассказать?

— Да, я начинал с кикбоксинга. В любителях выиграл чемпионат мира в 91 кг и потом перешел в боевое самбо.

— Ты запомнился болельщикам и журналистам по шоу-тайм-кику в поединке против Норика Тадевосяна. Когда ты бьешь такой удар, он предназначен больше для отвлечения внимания или все-таки нацелен им уронить соперника? Потому что есть ощущение, что мощи в нем меньше, чем в более прямолинейном хай-кике.

— Да, есть такое. Это больше яркий такой удар. Меняет картинку, так сказать. Если будет возможность, буду демонстрировать его в UFC.

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— Ты этот удар часто пробуешь в спаррингах?

— Да, иногда использую. Мне он легко дается.

— Бывало, что кого-то им в нокдаун отправлял?

— Нет, нет, я так сильно не вкладываюсь.

— А помнишь момент, когда ты увидел этот удар у Энтони Петтиса и подумал: вау, надо это повторить?

— Да, конечно. Это очень знаменитый удар, он у меня всегда в голове присутствовал, и, уже когда я начал по профи выступать, были мысли, что нужно что-то попробовать, такое новенькое в моем арсенале.

— Ты занимался волейболом, как и Шамиль Газиев. Вы в одной секции тренировались?

— Нет, я тренировался в школьное время. За сборную своей школы я часто выступал.

— Исходя из твоей антропометрии, есть ощущение, что полутяжелый вес для тебя идеальный вариант и тебе нет смысла ни сгонять, ни набирать. Согласен ли с этим?

— Да, полутяжелый вес — идеально. Я немного гоняю.

— А сейчас после снятия Хамзата согнал бы в средний вес ради боя с Уиттакером, если бы тебе предложили?

— Нет, я бы не смог. В 93 согласился бы.

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— Вы много тренировались с Шамилем Газиевым. А есть понимание, что пошло не так в поединке с Розенструйком?

— Первый раунд был очень удачным, он все четко провел. Он готовился на три раунда, ему поздно сказали, что бой пятираундовый. Может, просто поздно начал готовиться.

— С Газиевым у вас наверняка бывали спарринги? Шамиль в полную силу работает?

— Нет, он со мной в полную силу не работает, он все же тяжелее весом. Но и неслабо бьет.

— Ты же еще с Икрамом в одном зале тренировался. А с ним спарринги были?

— Да, с Икрамом мы часто спарринговались. Я считаю его в будущем чемпионом — у него все для этого есть. И ударная техника, и борьба, и грэпплинг — с каждым разом он набирает.

— Икрам два боя подряд в UFC выиграл нокаутами в первом раунде. Тяжелый у него удар?

— Да. Он и в борьбе себя уверенно чувствует, и в стойке очень набрал.

Боец Магомед Гаджиясулов.
Фото Соцсети

— На свою страницу во «ВКонтакте» ты репостил видео — разбор техники Хабиба: фишки, приемы. А было такое, что ты сам у Хабиба что-то перенял?

— Конечно, я стараюсь брать какую-то технику, но у него в основном борьба, граунд-энд-паунд. Мне все равно, как Хабиб, очень тяжело это делать. Оно и много сил забирает... Только у одного Хабиба так получается, я думаю.

— Главный россиянин в полутяжелом весе UFC сейчас — это Магомед Анкалаев. Ты рассказывал, что вы с Магомедом часто устраивали жесткие спарринги. Какой из всех первым вспоминается?

— Мы часто с ним работали, с ним нелегко бывает. В полную силу не вкладываемся, он все равно профессионал — мне дает работать и сам работает. Прямо на сто процентов мы не выкладывались.

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— Мы с тобой впервые общаемся, и мне показалось, что вы с Анкалаевым по темпераменту похожи — оба такие спокойные. Есть такое?

— Да, что-то есть, наверное.

— Когда вы в последний раз спарринговались с Анкалаевым, ты свой уровень как оценивал на его фоне? Можешь ли сказать, что ты уже сейчас боец уровня топ-5 UFC?

— Я сам себя не люблю хвалить... Но если другие так считают, то я только рад этому.

— Как мне показалось, тебе нравится сериал «Игра престолов» — у тебя в группе во «ВКонтакте» добавлено несколько отрывков оттуда. А чем этот сериал зацепил?

— Я давно смотрел, еще когда был студентом. И просто всякие отрывки добавлял интересные. А так я иногда люблю сериалы смотреть в свободное время.

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