Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Допинг

Сегодня, 12:45

UFC прекращает сотрудничество с USADA. Дана Уайт поссорился с антидопинговым агентством из-за Макгрегора

UFC прекратит сотрудничество с USADA из-за Макгрегора
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Дана Уайт и Конор Макгрегор
Дана Уайт и Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Теперь Конор может не ждать полгода, чтобы вернуться в октагон.

В смешанных единоборствах подходит к концу целая эпоха: с 1 января 2024 года истекает сотрудничество между UFC и Американским антидопинговым агентством. Причиной этому стал Конор Макгрегор. В USADA объявили, что ирландец вернулся в пул тестирования, но переговоры о продлении сотрудничества, которое началось в 2015 году, провалились, потому что в антидопинговом агентстве не захотели идти на уступки Конору.

«Мы четко и твердо заявили UFC, что не должно быть никаких исключений со стороны промоушена для боя Макгрегора до тех пор, пока он не сдаст два отрицательных теста на допинг и не пробудет в пуле, по крайней мере, шесть месяцев, — сообщил гендиректор USADA Трэвис Тайгарт. — Правила также позволяют USADA дольше удерживать кого-либо в тестовом пуле перед соревнованиями, основываясь на его заявлениях при входе в пул и результатах тестов.

Боец Конор Макгрегор
Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

 

К сожалению, в настоящее время мы не знаем, выполнит ли UFC в конечном итоге шестимесячное или более длительное требование, потому что с 1 января 2024 года USADA больше не будет участвовать в антидопинговой программе UFC. Несмотря на позитивную и продуктивную встречу по поводу продления контракта в мае 2023 года, UFC изменил свое мнение и проинформировал USADA в понедельник, 9 октября, что пойдет другим путем. Решение UFC ставит под угрозу огромный прогресс, достигнутый в спорте под руководством USADA».

Макгрегор вышел из пула тестирования после того, как получил перелом ноги в бою против Дастина Порье в июле 2021 года. Согласно антидопинговой политике UFC, поддерживаемой USADA, боец, повторно входящий в пул, должен провести в нем не меньше полугода и пройти два теста на допинг, прежде чем снова участвовать в соревнованиях. В регламенте также подразумевалось исключение, которое позволяло UFC отменить правило шести месяцев, если оно будет сочтено несправедливым по отношению к конкретному бойцу. Однако этому бойцу все равно придется сдать два допинг-теста.

 
Конор Макгрегор. «В правде сила!» Макгрегор сделал заявление в стиле Данилы Багрова

В ноябре 2022 года в USADA заявили, что в случае с Конором такое исключение неприменимо. В марте агентство утвердило свою позицию, написав в заявлении, что Макгрегор должен находиться в пуле тестирования в течение всего шестимесячного периода. По словам Тайгарта, заявления руководства UFC и других лиц, приближенных к промоушену, привели к разрыву отношений между двумя организациями. Гендиректор USADA наверняка имел в виду интервью, которое президент UFC Дана Уайт дал TSN в июле. Тогда Уайт сказал, у Макгрегора еще есть шанс подраться до конца года, и дал понять, что мнение USADA для UFC значит не слишком много.

«Посмотрим, чем это обернется, — сказал Уайт. — Они сейчас так говорят, но кто знает, что будет потом? Я не хочу сидеть здесь и думать, что может произойти. Я сосредоточен на том, что будет в эту и следующую субботу. Я даже не думаю о UFC 300 прямо сейчас, о Коноре. Кто, черт возьми, знает, как все получится? Кого волнует, что говорит USADA? Посмотрим, что произойдет. Верю ли, что бой Макгрегора с Чендлером может состояться в 2023 году? 100 процентов».

Глава UFC Дана Уайт
Дана Уайт.
Фото Global Look Press

Комментатор UFC Джо Роган в своем подкасте говорил, что UFC следует проводить тестирование на допинг самостоятельно, поскольку он считает, что некоторые правила USADA, включая правило шести месяцев, запрещают бойцам принимать запрещенные вещества для лечения, а это может принести больше вреда, чем пользы.

Тайгарт сослался в том числе на комментарии Рогана в своем заявлении: «Мы не позволяем бойцам без одобренного медицинского обоснования использовать препараты для повышения производительности, такие как экспериментальные, неутвержденные пептиды или тестостерон, для лечения или травм, просто чтобы вернуться в октагон».

 
Шелби Хулихэн. В Америке помогают избежать ответственности за допинг — но банят при сомнительной вине. Две поразительные истории

Пока неизвестно, как продолжит функционировать антидопинговая программа UFC без участия USADA. Можно быть уверенными, что времена стероидных бойцов не вернутся в той степени, в которой это было распространено раньше, и в промоушене найдут альтернативу, устраивающую всех.

Дана Уайт
Конор Макгрегор
UFC
Обсудить
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Усман заменит Косту в бою против Чимаева на UFC 294 в Абу-Даби
Блондинка из «Астон Виллы» отказалась от непристойного предложения в 100 000 евро
МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с главой ведомства
В Польше предложили выставить Киеву счет и ряд условий за оказанную помощь
Смерть гиганта: закрывается крупнейшее месторождение газа в Европе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чимаев получил нового соперника на UFC 294. Им стал бывший доминирующий чемпион организации