Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Статьи
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 17:30

Скончался первый боец в истории UFC. Этот 180-килограммовый сумоист спас дебютный турнир

Умер первый боец в истории UFC — 180-килограммовый сумоист Тейла Тули
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Тейла Тули (справа).
Фото Getty Images
Telegram Дзен
Тейла Тули не побоялся подписать контракт, но проиграл и занялся актерской карьерой.

Спустя месяц после смерти Арта Джиммерсона скончался еще один участник первого в истории турнира UFC. 20 июня ушел из жизни американец Тейла Тули, настоящее имя которого — Тэйлор Уайли. Первым о его кончине сообщило гавайское новостное шоу Island Life Live — ведущая назвала Тули другом своей семьи.

Тейла Тули — выходец из Американского Самоа, но вырос и жил он на Гавайях. Тули стал участником не только первого турнира UFC, но и первого боя — он подрался с Жераром Гордо. Соперник представлял Голландию, так что Тули стал еще и первым бойцом UFC, выступавшим под флагом США.

Если бы не Тули, турнир UFC 1 вовсе мог бы не состояться. Организовать такой ивент впервые было непросто. Арту Дэви и Рориону Грейси поручили не только найти профессионального бойца из каждой уважаемой дисциплины, но и убедить их принять участие в странном поединке, в котором практически не было правил.

Перед началом турнира каждый боец должен был подписать контракт — для этого всех потенциальных участников собрали в комнате, чтобы объяснить концепцию турнира, и реакция присутствующих бойцов была негативной. Никто из восьми участников мероприятия не хотел рисковать карьерой и репутацией ради непонятно чего.

Николай Валуев. Битва, о которой вы не знали: как Валуев нокаутировал бойца UFC в московском цирке

По информации The Denver Post, именно Тули был первым, кто подписал контракт. Он описал эмоции в комнате как «бунт», поскольку напряжение между бойцами и руководителями UFC возросло. Тули же заявил, что просто «хотел подраться». Заставив притихнуть всех присутствующих, мужчина встал, подошел к столу, подписал документы и сказал Грейси, что тот увидит его в клетке. Несколько бойцов тут же последовали его примеру, а вскоре и остальные спортсмены подписали контракт, чтобы мероприятие состоялось.

Карьера в смешанных единоборствах у Тули не сложилась. 180-килограммовый колобок представлял сумо, но против савата (французский вид кикбоксинга), который представлял Жерар Гордо, оказался бессилен. Бой закончился уже на 26-й секунде, после того как голландец уронил Тули хедкиком и добил.

Фото Скриншот видео

Ни до, ни после Тейла в ММА не выступал, зато построил неплохую актерскую карьеру. Главной его ролью считается осведомитель Камекона Тупуола в сериале «Гавайи 5.0». Этого же персонажа Тули потом сыграл в сериалах «Секретарь Макгайвер» и «Частный детектив Магнум» — все они снимались на Гавайях.

Тейла Тули скончался в городе Харрикейн, штат Юта. Смерть пришла через шесть дней после его 56-го дня рождения. Причины смерти гавайца не раскрываются. У него остались жена и двое детей.

0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Арбитры Евро-2024 допустили несколько грубейших ошибок
Влад Бумага: хоккей, любовь к «Динамо», бриллиантовая кнопка YouTube
Группировка войск «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции в ДНР
Голкипера ЦСКА сватают в «Атлетико», «Зенит» покупает еще одного россиянина
Репетицию открытия Олимпиады в Париже отложили из-за быстрого течения реки Сены
В Киеве заявили о намерении провести второй «саммит мира» до конца года
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«У Павловича достаточно ошибок». Интервью с Александром Волковым перед боем