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Сегодня, 12:23

Роберт Уиттакер: «Я сосредоточен на том, чтобы снести Алискерову голову»

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Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (25-7) считает, что бой с Икрамом Алискеровым (15-1) может оказаться сложнее, чем с 10-м номером рейтинга в среднем весе Хамзатом Чимаевым (13-0).

«Я посмотрел несколько видеозаписей его боев и могу сказать - это опасный противник. У него очень сильный набор навыков. Он хорошо понимает, что у него получается лучше всего, и использует это с максимальной пользой. Я думаю, он выйдет на бой с очень сильным настроем. Он выйдет драться с бойцом из первой пятерки рейтинга, и ему нечего терять. Я ожидаю, что он будет очень жестким и агрессивным.

Я не зацикливаюсь на титуле. Я понимаю, Икрам — серьезный соперник и представляет угрозу. Я сосредоточен на том, чтобы за отведенные мне 25 минут снести ему голову. Он опасный соперник, и у него превосходные навыки. Это подтверждают коэффициенты. Я понимаю, каким будет этот поединок. Он может оказаться сложнее, чем бой с Чимаевым. Но я готов и полон решимости сделать все возможное», — сказал Уиттакер MMA Junkie.

Уиттакер и Алискеров подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Икрам Алискеров
Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев
0
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