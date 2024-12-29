Умар Нумагомедов vs Мераб Двалишвили: основная информация о соглавном бое UFC 311

Важная информация о титульном поединке легчайшего дивизиона UFC.

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили и претендент Умар Нурмагомедов оспорят титул в соглавном событии UFC 311. Турнир возглавит поединок чемпиона в легком весе Ислама Махачева против Армана Царукяна (об этом противостоянии вы можете почитать в нашем отдельном материале). Здесь отвечаем на основные вопросы о бое Нурмагомедова с Двалишвили.

Дата и место проведения турнира UFC 311

Вечер смешанных единоборств UFC 311 пройдет в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Турнир состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 18 на 19 января. Начало — в 2.00 по московскому времени.

Место проведения UFC 311 — мультиспортивный комплекс Intuit Dome. Этот стадион является домашней ареной клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» и был открыт в 2024 году. Вместимость арены — 18 тысяч зрителей.

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Нурмагомедов vs Двалишвили: данные и статистика соперников

Российский боец Умар Нурмагомедов родился 1 марта 1996 года (возраст — 28 лет) в Кизилюрте (Дагестан, Россия). Спортсмен — троюродный брат Хабиба Нурмагомедова и один из воспитанников знаменитой школы его отца Абдулманапа. Рост Умара — 173 см, боевой вес — 61 кг, размах рук составляет 175 см. Его рекорд в профессиональных ММА — 18 побед и 0 поражений.

Грузинско-американский боец Мераб Двалишвили родился 10 января 1991 года (возраст — 33 года) в Тбилиси (Грузия) и постоянно проживает в США. Его рост составляет 168 см, боевой вес — 61 кг, размах рук — 173 см. В профессиональной карьере у бойца — 18 побед и 4 поражения.

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Нурмагомедов: рекорд и последние бои

Умар Нурмагомедов (рекорд в ММА 18-0) провел в UFC шесть поединков и все выиграл. Из них три единогласным решением судей, два удушающим приемом и один нокаутом.

Два предыдущих боя Нурмагомедов выиграл единогласным решением судей. Умар победил казаха Бекзата Алмахана на турнире UFC Fight Night 238 в Энтерпрайзе (Лас-Вегас, штат Невада, США) 2 марта 2024 года, а затем — американца Кори Сэндхегена на UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ) 3 августа.

Умар Нурмагомедов: результаты последних боев

Дата Соперник Результат Раунд / время Рекорд 4 августа 2024 Кори Сэндхаген (17-5) Победа, UD 5 / 5.00 18-0 3 марта 2024 Бекзат Алмахан (17-2) Победа, UD 3 / 5.00 15 января 2023 Раони Барселос (18-5) Победа, KO 1 / 4.40 25 июня 2022 Нэйт Манесс (16-3) Победа, UD 3 / 5.00 5 марта 2022 Брайэн Келлехер (24-16) Победа, SBM 1 / 3.15

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Двалишвили: рекорд и последние бои

Мераб Двалишвили (рекорд в ММА 18-4) провел в UFC 13 боев, одержал 11 побед и потерпел два поражения. Все победы, кроме одной техническим нокаутом, были добыты единогласным решением судей.

Боец по прозвищу Машина в предыдущем поединке на турнире UFC 306 в Парадайзе (Лас-Вегас, штат Невада, США) 14 сентября 2024 года победил американца Шона О'Мэлли единогласным решением судей, забрал у него пояс в легчайшем весе и впервые стал чемпионом промоушена. До этого Двалишвили выиграл еще у одного американца — Генри Сехудо на UFC 298 в Анахайме (штат Калифорния, США) в феврале 2024-го.

Мераб Двалишвили: результаты последних боев

Дата Соперник Результат Раунд / время Рекорд 15 сентября 2024 Шон О'Мэлли (18-2-0-1) Победа, UD 5 / 5.00 18-4 18 февраля 2024 Генри Сехудо (16-4) Победа, UD 3 / 5.00 12 марта 2023 Петр Ян (18-5) Победа, UD 5 / 5.00 20 августа 2022 Жозе Алдо (32-9) Победа, UD 3 / 5.00 25 сентября 2021 Марлон Мораес (23-13-1) Победа, KO/TKO 2 / 4.25

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Нурмагомедов vs Двалишвили: история противостояния

Нурмагомедов и Двалишвили впервые встретятся на UFC 311. Умар не раз заявлял о намерении провести бой за титул, Мераб стал адресатом для вызова после своей победы над О'Мэлли. Грузин в свою очередь утверждал, что россиянин недостоин чемпионского поединка.

Бойцы задевали друг друга через соцсети и медиа, вступили в словесный конфликт за кулисами перед пресс-конференцией 7 декабря в Парадайзе во время турнира UFC 310. Спортсмены обменялись репликами на расстоянии, между ними были сотрудники охраны.

Во время самого мероприятия Двалишвили говорил на повышенных тонах о неуважении со стороны Нурмагомедова и сделанном ему подарке в виде боя за титул со стороны UFC. Умар поблагодарил лигу и ее боссов и не смог добиться конкретного ответа от соперника на вопрос, чем именно он обидел грузина и его родину.

В конце декабря Двалишвили рассказал в соцсетях, что его не пускают в тренировочный зал комплекса UFC PI, потому что там тренируется Умар Нурмагомедов, а также другие бойцы команды Хабиба во главе с Исламом Махачевым.

Фото Global Look Press

Нурмагомедов vs Двалишвили: что говорят соперники о бое

Претендент усомнился в серьезной опасности оппонента и назвал его боевой стиль «выбрасыванием рандомных ударов». Также Нурмагомедов сравнил грузина со своим троюродным братом.

«Да они [о сравнении Мераба и Хабиба] и рядом не стояли! Мераб — это человек, который выбрасывает рандомные удары и выигрывает за счет того, что вот эти люди [соперники Двалишвили] не умеют защищаться. Вот где у него контроль? Где у Мераба контроль? Хабиб был собранным бойцом. Посмотри последние бои Хабиба. Он был собранным бойцом, который в стойке наносил тяжелые удары, валил и там в бараний рог скручивал людей. Ты от Мераба это когда видел? Он — максимум в ногу пройти, повалить, удары нанести, человек встает, и все заново нужно. И Мераб пропускает. Его сколько раз... В том положении, в котором был Мераб, Хабиб никогда не был. Его чуть не убил Мораес. В первом раунде. В таком положении Хабиб где был? Он [Мераб] и близко не стоит», — заявил Умар в интервью «СЭ» в декабре 2024-го.

Чемпион продолжает утверждать, что Нурмагомедов не заслужил бой и должен был доказать свою состоятельность для титульного поединка.

«Я буду биться с Умаром, это будет жесткий бой. Как боец он силен, но он не заслужил бой за титул, как остальные, он не прошел тяжелые бои. Ты должен биться с лучшими из лучших, а он бился только с Сэндхагеном, у которого нет борьбы. Да, он хороший боец, но ты должен биться со всеми, чтобы доказать, что достоин. Но я дал людям и UFC то, что они хотят! Посмотрим. Я люблю вызовы», — сказал Мераб на пресс-конференции в декабре 2024-го.

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Нурмагомедов vs Двалишвили: мнение экспертов и коэффициенты букмекеров

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе, боец легчайшего дивизиона Дейвисон Фигейреду поддержал Двалишвили в противостоянии с Умаром.

«Я думаю, что победит Мераб. У него не особо сильная ударная техника, но он изматывает любого бойца своей нестандартностью. С другой стороны, Умар — это боец, который способен взять на прием своего соперника из любого положения, поэтому Мерабу есть чем рисковать. Если бой продлится все пять раундов, то Двалишвили выйдет победителем», — сказал Фигейреду.

Российский тяжеловес, шестикратный чемпион мира по боевому самбо и боец ММА Кирилл Сидельников считает Умара явным фаворитом. Он не видит вариантов, при которых победу мог бы одержать Двалишвили.

«Не знаю, за счет чего Мераб может выиграть у Умара. Борьбой? Нет, в бою против О'Мэлли он ничего сверхъестественного в этом плане не показал. Мы все прекрасно понимаем, что слабая сторона Шона — как раз борьба. И более или менее хороший борец должен был это использовать. Мераб это и сделал. Но мы все знаем, что такое школа Абдулманапа Нурмагомедова и на что способны бойцы с этой фамилией. Очень жду боя Мераба с Умаром. И очень хочу, чтобы еще один пояс был в России», — сказал Кирилл в интервью «Российской газете» в сентябре 2024-го.

Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд отметил сильные стороны каждого бойца и сделал свой прогноз на бой.

«Умар всегда был многообещающим бойцом, одним из нового поколения. Он такой быстрый и такой находчивый. У него великолепная борьба. Нас ждет жесткое противостояние. Мераб — стойкий и несгибаемый парень. Но его можно перебить и перебороть. И Умар может быть лучше во всем. Умар может перебить его в стойке. Мераб будет пытаться переводить, но Умар может контратаковать и уложить его на спину. Умар во всем лучше Мераба. Все сведется к решительности. Если посмотреть на бой, то кажется, что он будет трудным для Умара. Но если углубиться, то понятно, что Умар перебьет Мераба, Мераб разозлится и начнет бросаться на Умара, а тот контратакует и, вероятно, окажется в доминирующей позиции. Другого развития событий я не вижу», — сказал Рокхолд в подкасте JAXXON в декабре 2024-го.

Фаворитом букмекеров является Умар. Коэффициент на его победу в конце декабря 2024-го — 1.23. Победа Двалишвили котируется как 4.40, а ничья — с коэффициентом 64.00.

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Время начала и где смотреть трансляцию боя UFC 311 Нурмагомедов vs Двалишвили

Соглавный бой UFC 311 Нурмагомедов vs Двалишвили ожидается около 7.30 19 января по московскому времени.

Трансляцию всего турнира в полном объеме должны показать телеканал «Матч! Боец» и онлайн-сервис UFC Fight Pass. Начало прелимов — в 2.00 мск.

Телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru обычно транслируют главный кард турниров UFC. На этом событии он планируется с 6.00 мск.

Точное расписание в телепрограмме появится за неделю до турнира UFC 311.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 311. Отслеживать результаты боев вечера UFC 311 можно в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей раздела UFC.