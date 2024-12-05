Биография Умара Нурмагомедова: непобедимый боец UFC идет за титулом

История представителя самого известного рода в UFC из Дагестана.

Умар Магомеднабиевич Нурмагомедов

Прозвище: Молодой Орел

Дата рождения: 3 января 1996 года

Место рождения: Кизилюрт (Республика Дагестан, Россия)

Место проживания: Махачкала (Республика Дагестан, Россия)

Вид спорта: ММА

Рост: 173 см

Весовая категория: легчайший дивизион (61 кг)

Рекорд в ММА (на декабрь 2024 года): 18-0

Детство и юность Умара Нурмагомедова

Умар родился 3 января 1996 года в Кизилюрте, Республика Дагестан. Является аварцем по этническому происхождению. Рос вместе с младшим братом будущим чемпионом Bellator в легком весе Усманом Нурмагомедовым. В детстве они часто гостили у своего троюродного брата Хабиба Нурмагомедова.

Умар с пятилетнего возраста ходил на тренировки по вольной борьбе в местной секции. В восемь лет мальчик завоевал серебряную медаль на районных соревнованиях в этом виде спорта. Из-за постоянной смены тренеров или их отсутствия Нурмагомедов стал заниматься тайским боксом и становился многократным чемпионом Дагестана.

Умар и Усман Нурмагомедовы. Фото соцсети

Начало карьеры Умара Нурмагомедова в ММА

В 2015 году Умар переехал в Махачкалу и начал тренироваться у своего дяди и отца Хабиба — Абдулманапа Нурмагомедова в зале Eagles MMA. В ноябре 2016 года боец стал чемпионом России по ММА, победив Артура Микитенко единогласным решением судей.

Дебют Нурмагомедова на профессиональном уровне состоялся 16 декабря 2016 года в Москве на турнире EFN Fight Nights Global 57 в Москве против соотечественника Ришата Харисова. Умар применил гильотину и вынудил Ришата сдаться во втором раунде.

В четырех выигранных боях в 2017 году Нурмагомедов одержал три досрочные победы и довел свой профессиональный рекорд до 5-0. Первым серьезным противником для Умара стал бразилец Шиюди Ямаучи на турнире FNG 83 в Москве 22 февраля 2018 года. Шиюди начал карьеру в ММА в 2010 году и на тот момент имел рекорд 14-8. Поединок завершился в пользу россиянина единогласным решением судей. С таким же исходом боец закончил поединок с Фатхидином Собировым из Таджикистана на Гран-при «Битвы на Волге» 11 мая 2018 года в Самаре.

Летом 2018 года Умар дебютировал в лиге PFL. Первый бой в новом для себя промоушене Нурмагомедов провел 30 августа против узбека Саид-Йокуба Кахрамонова на PFL 7: 2018 Regular Season в Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США). Победа досталась россиянину единогласным решением судей.

В четырех выигранных боях в 2019 году Нурмагомедов выступил в трех разных организациях — помимо боя в PFL, возглавил турнир «Битвы на Волге» и поучаствовал в двух вечерах единоборств GFC в Каспийске и Ташкенте (Узбекистан). Умар одержал по две победы единогласным решением судей и удушающим приемом сзади и в ноябре довел свой рекорд до 12-0.

Умар Нурмагомедов (справа) и Тагир Уланбеков. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Карьера Умара Нурмагомедова в UFC

В конце февраля 2020 года боссы UFC подтвердили подписание контракта с Умаром Нурмагомедовым. Первый бой дагестанца в главном ММА-промоушене мира должен был состояться 18 апреля с Хантером Азуром в прелимах UFC 249 с заглавным боем между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, но участие россиян в шоу сорвалось из-за ограничений в перелетах между странами во время пандемии коронавируса.

Дебют Умара затем планировался на июль, его соперником мог стать Натаниэль Вуд. Спортсмен отменил бой в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова.

«Абдулманап был опорой. Я знал, что у меня за спиной есть целая «гора». На него всегда можно рассчитывать.Все покинут этот мир, несмотря на багаж денег или еще чего-то. Относимся к этому как к должному. Он приучал нас к дисциплине, справедливости. Постараемся это передать детям», — сказал Умар в сентябре 2020-го.

Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в Махачкале в конце апреля с подозрением на двустороннюю пневмонию. В мае его спецрейсом доставили в Москву, где он находился в тяжелом состоянии в одном из военных госпиталей. 3 июля воспитавший многих чемпионов заслуженный тренер скончался от осложнений на фоне коронавируса.

Вместе с Абдулманапом Нурмагомедовым с его командой работал американский тренер, основатель спортивного клуба АКА Хавьер Мендес. После ухода из жизни отца Хабиба они продолжили тренировку по так называемому плану отца.

Умар Нурмагомедов и Хавьер Мендес. Фото соцсети

Новая дата первого боя Умара Нурмагомедова в промоушене была назначена на 24 октября 2020 года на турнире UFC 254, в главном событии которого Хабиб победил Дастина Гейджи и объявил о завершении карьеры. Однако дебюту Умара вновь не суждено было состояться — у него нашли стафилококковую инфекцию, от поединка пришлось отказаться.

«Последние несколько дней Умар находится в отеле с высокой температурой, вызванной стафилококковой инфекцией. Но, несмотря на это, он и вся наша команда были полны решимости, что он выступит 24 октября. Сегодня утром, перед нашим вылетом в Абу-Даби, ему стало хуже, и он был госпитализирован в Дубае. Выздоравливай, брат, значит, так было задумано», — написал Хабиб в соцсетях в октябре 2020-го.

20 января 2021 года Умар дебютировал в промоушене на турнире UFC on ESPN 20 в Абу-Даби в поединке против Морозова. Нурмагомедов завершил бой удушающим приемом сзади во втором раунде и получил бонус за выступление вечера.

5 марта 2022 года на UFC 272 в Лас-Вегасе (Невада, США) Умар победил американца Брайана Келлехера после сабмишена (удушение сзади) в первом раунде.

26 июня 2022 года Нурмагомедов провел первый бой в главном карде на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе. Противником россиянина стал американец Нейт Манесс. Схватка продлилась три раунда, Умар одержал победу единогласным решением судей.

«Он не был легким соперником, жесткий парень. Спасибо всем, кто мне помогал, моей команде, моим братьям. Спасибо моему отцу, он — главный человек в моей жизни. После следующего боя или еще через один я уже буду в топ-10. Сто процентов. Я готов. Даже если скажут, что я дерусь за титул уже завтра, — я готов. У меня впереди много работы, и я проделаю ее. Придет день, и я стану чемпионом», — сказал Нурмагомедов в интервью после боя.

14 января 2023 года Умар вышел на бой с бразильцем Раони Барселосом на UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе в качестве 11-го номера рейтинга. Россиянин отправил соперника в нокаут на исходе пятой минуты первого раунда и получил второй в карьере бонус за выступление вечера.

«Я извиняюсь за то, что добивал соперника. Я думал, что просто сбил его с ног. Добивал на автомате. Я не хотел принести ему вред», — сказал Нурмагомедов после боя с Барселосом.

В начале августа планировался бой Умара с американцем Кори Сэндхагеном. Однако поединок сорвался в июле из-за травмы плеча дагестанца, после которой ему потребовалась операция.

В 2024 году Умар провел два боя. 2 марта на турнире UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе дагестанец победил казаха Бекзата Алмахана единогласным решением судей и отреагировал на слова о частых срывах поединков.

«Все говорят, что я снимаюсь с боев. По моей вине было отменено всего два боя. Перед боем с Сергеем Морозовым я сильно заболел, но позже провел с ним поединок. Во второй раз я снялся из-за травмы плеча с поединка с Сэндхагеном. Я перенес операцию и надеюсь, что все же проведу с ним бой. Все остальные случаи — пандемия, смерть дяди, срывы по вине соперников. Все говорят, что Умар снялся восемь раз. Нет, я снимался только дважды», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции после боя.

3 августа Умар провел бой с Сэндхэгеном в главном событии UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок продлился пять раундов, россиянин стал победителем единогласным решением судей и довел рекорд до 18-0.

«Это было сложнее, чем я ожидал, этот парень реально сильный, он как железо. Я заслужил победу, я побил его в каждом раунде, я пытался перевести его, но у него хорошая защита. Оставалось верить в мою ударку, во втором раунде я почуял, что могу побить его и в ударке. И я сделал это», — сказал Нурмагомедов после боя.

Умар не раз заявлял о желании провести титульный бой и напомнил об этом после новой победы в UFC c вызовом новому обладателю пояса в легчайшем дивизионе — Мерабу Двалишвили. При этом грузинский боец несколько раз повторял, что брат Хабиба пока не достоин выхода на бой за пояса.

«UFC не может заставить его драться. Я не знаю, что будет, знаю лишь то, что хочу драться, хочу быть активным. Я не хочу ждать Рамадана, не хочу ждать лета ради боя с Мерабом. У меня есть свои цели. Мне хочется иметь свое наследие. Я хочу рекорд 29-0. И для этого мне нужно провести еще 11 боев. У меня нет времени ждать, когда Мераб наберется смелости. Скоро мне исполнится 29 лет. Для спортсменов время очень важно, мы не становимся моложе. Если UFC устроит мне бой с кем-то — я буду драться», — заявил Нурмагомедов в интервью Submission Radio в октябре.

5 декабря стало известно, что бой Умара Нурмагомедова и Мераба Двалишвили назначен на турнир UFC 311, который пройдет 18 января 2025 года. В главный кард также вошел еще один чемпионский поединок бойца из команды Хабиба — в легком весе между россиянином Исламом Махачевым и претендентом Арманом Царукяном.

Достижения Умара Нурмагомедова

Бонус за выступление вечера в UFC (дважды, против Сергея Морозова и Раони Барселоса)

Чемпион России по ММА (2016)

Многократный чемпион Дагестана по тайскому боксу

Фото соцсети

Личная жизнь Умара Нурмагомедова

Умар женат. Свадьба с кавказскими танцами и народной музыкой состоялась 1 декабря 2019 года. Имя супруги и подробности личной жизни боец не раскрывает, фото избранницы нет в его соцсетях. На свадебных фото также не видели Хабиба, из-за чего фанаты решили, что ему безразлична жизнь брата. Однако в аккаунте в соцсетях видеооператора свадьбы Султанбега Жереева появился ролик, подтверждающий присутствие непобежденного экс-чемпиона UFC на празднике.

Умар является противником «бандитской романтики». Считает, что деньги можно зарабатывать только честным трудом.

«Честно сказать, не являюсь фанатом ни одного из этих сериалов («Бригада» и «Слово пацана»). Меня бандитская романтика не привлекает. Не считаю, что это правильный путь, что так нужно делать. Та же «Бригада» — они у кого-то деньги забирают за то, что крышуют. Иди работай! Почему добропорядочный человек должен тебе какие-то деньги отдавать? Почему ты кого-то должен крышевать? Почему государство не защищает мои права? К кому-то относиться как к чушпану, у кого-то что-то забирать... Для меня это не то. Некрасиво», — рассказал Нурмагомедов в интервью «СЭ» в феврале 2024-го.

Спортсмен восхищается мировой архитектурой. В своем канале в Telegram он часто выкладывает фотографии сооружений, которые видит во время своих путешествий.

«Красивое сооружение [Собор Василия Блаженного], интересно было бы посмотреть. Я даже не знал, что туда ходят. [Наибольшее впечатление среди архитектурных сооружений произвел] Golden Gate (мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско. — Прим. «СЭ»). Огромное сооружение. Как человек вообще такое построил?» — сказал Нурмагомедов в том же интервью «СЭ».

Хабиб и Умар Нурмагомедовы. Фото соцсети

Наследие Хабиба Нурмагомедова в UFC

Троюродный брат Умара Хабиб — непобежденный чемпион UFC в легком весе с рекордом 29-0. Умар часто говорил о том, что люди оценивают его поединки, исходя из фамилии и победы воспринимают как должное.

«Хабиб бы всех растерзал. Люди видят, что парень по фамилии Нурмагомедов будет драться, поэтому думают, что будет такой же поединок. Когда мы побеждаем, то они говорят: «А, он выступил как обычный боец. Он просто победил», — приводит слова Умара портал The Sports Rush.

Фото Зараб Мжавахадзе, Известия

Интересные факты про Умара Нурмагомедова

Лучший отдых для Нурмагомедова — заботиться о лошадях и ездить верхом.

Умар — глубоко верующий человек, исповедующий ислам.

Разница между дебютом Умара и Хабиба в UFC составила ровно 9 лет: Хабиб — 20 января 2012 года, Умар — 20 января 2021 года.

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