«Я побил второго номера. Плачьте». Умар Нурмагомедов заткнул рты хейтерам и стал претендентом на титул UFC

Выиграл все раунды у очень сильного Кори Сэндхагена. Но Хабиб поставил ему за этот бой лишь «четверку».

Бой Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена неофициально был претендентским (сейчас титул в легчайшем весе принадлежит Шону О'Мэлли, который 15 сентября сразится с Мерабом Двалишвили на турнире UFC 306 в Лас-Вегасе).

Умар — троюродный брат Хабиба. Везде пишут, что двоюродный (даже в книге Хабиба так написано), но это не так — троюродный, четыре года назад нам все разъяснил дядя Хабиба Абдулнасыр. Ему 28 лет. В UFC дебютировал в январе 2021-го, но поединок с Сэндхагеном стал для него только шестым в промоушеном — много пропустил из-за травм. К бою подошел непобежденным и в статусе фаворита. Действительно, Умар в ММА может все. Хлесткие кики, серийная работа руками, локти (его база — тайский бокс), четко выверенные тейкдайны, контроль в партере, грэпплинг. Универсальный солдат.

Но соперником уровня Сэндхагена у него еще не было. Кори шел на серии из трех побед, а до этого бился с Петром Яном за титул временного чемпиона UFC. Проиграл единогласным решение судей, но бой был шикарный — и американец был вполне конкурентен. Худой, как тросточка, но очень жесткий — достаточно вспомнить, как в феврале 2021-го он наглухо нокаутировал Фрэнки Эдгара ударом коленом в прыжке.

Сэндхаген против Умара показал, что отлично подготовился к борьбе и грэпплингу — Нурмагомедов его переводил, но не мог законтролировать: американец делал кувырок и оказывался в позиции из которой российскому бойцу было неудобно работать. Это повторялось из раунда в раунд. В стойке же Кори хорошо смотрелся в первом раунде, неплохо во втором и плохо — в третьем, четвертом и пятом. У Кори поначалу хорошо проходили лоу-кики, и в третьем раунде Умар решил поменять стойку — из левши в правшу. Сработало — Сэндхаген попросту впал в ступор. Итог: заслуженная победа Нурмагомедова единогласным решением судей, причем он выиграл все пять раундов. Умар выиграл 42 раунда подряд в ММА — такого даже у Хабиба не было.

Хабиб же был в углу троюродного брата, эмоционировал и больше всех давал подсказок. Надо сказать, что секундант из Нурмагомедова отличный — тот редкий случай, когда человек по ходу боя и в перерывах говорит не что-то вроде «Иди вперед! Давай!», а конкретно указывает, в чем недочеты, что нужно исправить, что нужно сделать, чтобы победить.

«По пятибалльной поставлю Умару «четыре», — сказал Хабиб после боя в интервью пресс-службе UFC. — Очень хороший оппонент у него был, второй номер в мире, он дрался за пояс, один из лучших в этом дивизионе. Я хочу, чтобы Мераб победил Шона О'Мэлли и подрался с Умаром. Он из Грузии, мы соседи — Дагестан и Грузия. Я хочу, чтобы он победил, очень интересный бой будет — белая папаха против черной папахи. Но если выиграет О'Мэлли, будет белая папаха против розовой папахи. Умар готов драться за титул, сегодняшний бой выведет его на следующий уровень, он все еще учится, ему только 28 лет».

А вот слова Умара — в октагон-интервью: «Это было сложнее, чем я ожидал, этот парень реально сильный, он как железо. Я заслужил победу, я побил его в каждом раунде, я пытался перевести его, но у него хорошая защита. Мне оставалось верить в мою ударку, во втором раунде я почуял, что могу побить его и в ударке. И я сделал это. Я хочу драться за пояс, мне все равно, кто выиграет из этих двух жертв TikTok, Мераб или О'Мэлли — все равно. Теперь, ребята, рассказывайте всем, как я «никого» не побил. Кори был вторым номером. Плачьте, ребята».