Брат Хабиба отстранен от боев на полгода. Умар сломал руку в поединке с Двалишвили

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Атлетическая комиссия штата Калифорния вынесла решение по Умару Нурмагомедову после боя с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 311. По информации MMA Junkie, брат Хабиба отстранен на 180 дней из-за «возможного перелома левой руки/указательного пальца». При этом россиянин сможет сократить срок в случае получения медицинской справки о состоянии здоровья.
Поединок, который состоялся 19 января, продлился все пять раундов. Двалишвили победил единогласным решением судей. Как стало известно после турнира, Умар сломал руку во время боя.
В интервью «Ушатайке» менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, когда Умар получил перелом.
«Умар получил травму во втором раунде [а не в первом]. Он сам точно не понял, в каком раунде. Мы пересмотрели этот момент. Где-то в середине второго раунда он ему в голову попал, и у него сломалась рука. Будет операция в Дубае», — заявил Магомедов.
Другой менеджер Умара Али Абдель-Азиз в своих соцсетях рассказал о примерных сроках возращения россиянина в октагон.
«Он вернется в клетку в середине или конце лета», — написал Абдель-Азиз в соцсетях.
При этом Двалишвили на днях дал откровенное интервью, в котором признался, что обманул атлетическую комиссию перед боем с Нурмагомедовым. По словам грузина, он переживал, что его не допустят до поединка из-за сильных порезов на ноге, поэтому во время медосмотра пошел на хитрость, не рассказав о них.
«В Калифорнии очень строгая комиссия. На медосмотре парень из комиссии попросил меня показать голень, и я поднял левую штанину. Он продолжал говорить, а затем попросил показать другую ногу, а я снова показал ему левую. И он так и не узнал о порезе», — цитирует его MMA Junkie.
Мераб также рассказал, что на его ногу пришлось наложить 27 швов. Он показал подписчикам фото со своими травмами.
Умар Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере в ММА при 18 победах. Двалишвили стал чемпионом UFC в сентябре прошлого года, победив американца Шона О'Мэлли. На счету 34-летнего грузина 19 побед и четыре поражения.