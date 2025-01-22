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Сегодня, 19:45

Брат Хабиба отстранен от боев на полгода. Умар сломал руку в поединке с Двалишвили

Нурмагомедов отстранен от боев на полгода после поражения от Двалишвили
Роман Кольцов
Корреспондент
Бойцы ММА Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили. 18 января 2025 года. Инглвуд
Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Вернется в октагон летом.

Атлетическая комиссия штата Калифорния вынесла решение по Умару Нурмагомедову после боя с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 311. По информации MMA Junkie, брат Хабиба отстранен на 180 дней из-за «возможного перелома левой руки/указательного пальца». При этом россиянин сможет сократить срок в случае получения медицинской справки о состоянии здоровья.

Когда Нурмагомедов получил травму

Поединок, который состоялся 19 января, продлился все пять раундов. Двалишвили победил единогласным решением судей. Как стало известно после турнира, Умар сломал руку во время боя.

Бойцы ММА Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов. 18 января 2025 года. Инглвуд
Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

В интервью «Ушатайке» менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, когда Умар получил перелом.

«Умар получил травму во втором раунде [а не в первом]. Он сам точно не понял, в каком раунде. Мы пересмотрели этот момент. Где-то в середине второго раунда он ему в голову попал, и у него сломалась рука. Будет операция в Дубае», — заявил Магомедов.

Другой менеджер Умара Али Абдель-Азиз в своих соцсетях рассказал о примерных сроках возращения россиянина в октагон.

«Он вернется в клетку в середине или конце лета», — написал Абдель-Азиз в соцсетях.

Мераб Двалишвили и&nbsp;Умар Нурмагомедов после объявления решения. Двалишвили переиграл брата Хабиба. Умар потерпел первое поражение и остался без титула

Мераб обманул комиссию

При этом Двалишвили на днях дал откровенное интервью, в котором признался, что обманул атлетическую комиссию перед боем с Нурмагомедовым. По словам грузина, он переживал, что его не допустят до поединка из-за сильных порезов на ноге, поэтому во время медосмотра пошел на хитрость, не рассказав о них.

«В Калифорнии очень строгая комиссия. На медосмотре парень из комиссии попросил меня показать голень, и я поднял левую штанину. Он продолжал говорить, а затем попросил показать другую ногу, а я снова показал ему левую. И он так и не узнал о порезе», — цитирует его MMA Junkie.

Мераб также рассказал, что на его ногу пришлось наложить 27 швов. Он показал подписчикам фото со своими травмами.

Умар Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере в ММА при 18 победах. Двалишвили стал чемпионом UFC в сентябре прошлого года, победив американца Шона О'Мэлли. На счету 34-летнего грузина 19 побед и четыре поражения.

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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