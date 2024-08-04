Сегодня, 05:45
Умар Нурмагомедов (18-0) победил Кори Сэндхэгена (17-5) единогласным решением и стал следующим претендентом на пояс легчайшего веса UFC.
Этим поединком дагестанец совершил огромный скачок в оппозиции — еще в прошлом бою он дрался с неизвестным дебютантом из Казахстана Бекзатом Алмаханом, а сегодня взялся за второго номера мирового рейтинга. Повышение в классе Нурмагомедов не заметил и опять выиграл все раунды.
К 28 годам Умар разогнал профессиональный рекорд до 18-0, его стат-рекорды выглядит очень внушительно. Мы собрали их в нашу традиционную подборку.
Сегодня один судья отдавал Кори победу в 1-м и 2-м раундах, но двое судей все равно были на стороне Умара и формально раунды в его пользу. Итог 5-0. По-прежнему ни один из 18 соперников Нурмагомедова — будь это ноунеймы из самарских, пензенских промоушенов или же топовые бойцы UFC вроде Барцелоса и Сэндхэгена — не может забрать у него даже раунд.
Умар переводил любого соперника, если это ему было нужно. С Барцелосом до перевода не дошло, потому что он нокаутировал его в первом раунде. В UFC у Умара уже 19 успешных тейкдаунов в 6 боях. Единственный раз самого Умара перевели в дебютном бою в профи, 8 лет назад — он потерял равновесие после хайкика, и Ришат Харисов здорово его подсек. На тот момент Умару было всего 20 лет, этот тейкдаун случился на первой же минуте, тут сказались малоопытность и частный случай. Поднялся он мгновенно, никто и никогда не контролировал его на земле.
Сэндхэгена Умар перевел 5 раз, никто американца не переводил столько раз за 14 боев в UFC. Пусть Кори и показал отличное сопротивление в борьбе, защитился от 8 из 13 попыток проходов, он все равно потерял важные очки с тейкдаунами и дал наварить на себе 5 минут контроля. Несколько раз именно тейкдауны переламывали равные раунды в пользу Нурмагомедова.
Перед боями букмекеры котируют соперников Умара так, как будто это любители.
1,25 на его победу с Сэндхэгеном, 3,80 — на соперника
1,08 на его победу с Алмаханом, 9,50 — на соперника.
1,13 на победу с Барцелосом, 8 — на соперника.
1,11 на победу с Мейнессом, 8 — на соперника.
1,11 — на победу с Келлехером, 8,50 — на соперника.
1,20 — на победу с Морозовым, 5,50 — на соперника.
1,05 — на победу с Гонсалесом, 13 — на соперника (до UFC)
1,05 — на победу с Онорио, 13 — на соперника (до UFC)
Многие перед этими боями возмущались, откуда такие безумные коэффициенты, но по факту все расклады оказались точными.
Сегодня Умар нахватал ударов, он пропустил 71 значимый удар, примерно столько же, сколько за все 17 предыдущих боев в профессионалах. Но все равно, средний показатель у него остается фантастическим — в 5 боях UFC он пропускал 5,2 значимых удара за поединок, а до UFC только в одном из 12 боев пропустил больше 10 значимых — в бою с Саидйокубом Кахрамоновым.