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Сегодня, 05:45

Умар Нурмагомедов в цифрах — выиграл 42 раунда подряд, 45-1 по тейкдаунам

Умар Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена в главном бою UFC on ABC 7
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Умар Нурмагомедов.
Фото Global Look Press
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Монстр.

Умар Нурмагомедов (18-0) победил Кори Сэндхэгена (17-5) единогласным решением и стал следующим претендентом на пояс легчайшего веса UFC.

Этим поединком дагестанец совершил огромный скачок в оппозиции — еще в прошлом бою он дрался с неизвестным дебютантом из Казахстана Бекзатом Алмаханом, а сегодня взялся за второго номера мирового рейтинга. Повышение в классе Нурмагомедов не заметил и опять выиграл все раунды.

К 28 годам Умар разогнал профессиональный рекорд до 18-0, его стат-рекорды выглядит очень внушительно. Мы собрали их в нашу традиционную подборку.

Умар Нурмагомедов (справа) после победы над Кори Сэндхагеном. «Я побил второго номера. Плачьте». Умар Нурмагомедов заткнул рты хейтерам и стал претендентом на титул UFC

Выиграл все раунды в карьере — это 42 раунда кряду

Сегодня один судья отдавал Кори победу в 1-м и 2-м раундах, но двое судей все равно были на стороне Умара и формально раунды в его пользу. Итог 5-0. По-прежнему ни один из 18 соперников Нурмагомедова — будь это ноунеймы из самарских, пензенских промоушенов или же топовые бойцы UFC вроде Барцелоса и Сэндхэгена — не может забрать у него даже раунд.

Перевел всех соперников, кого хотел. Счет по тейкдаунам 45-1

Умар переводил любого соперника, если это ему было нужно. С Барцелосом до перевода не дошло, потому что он нокаутировал его в первом раунде. В UFC у Умара уже 19 успешных тейкдаунов в 6 боях. Единственный раз самого Умара перевели в дебютном бою в профи, 8 лет назад — он потерял равновесие после хайкика, и Ришат Харисов здорово его подсек. На тот момент Умару было всего 20 лет, этот тейкдаун случился на первой же минуте, тут сказались малоопытность и частный случай. Поднялся он мгновенно, никто и никогда не контролировал его на земле.

Сэндхэгена Умар перевел 5 раз, никто американца не переводил столько раз за 14 боев в UFC. Пусть Кори и показал отличное сопротивление в борьбе, защитился от 8 из 13 попыток проходов, он все равно потерял важные очки с тейкдаунами и дал наварить на себе 5 минут контроля. Несколько раз именно тейкдауны переламывали равные раунды в пользу Нурмагомедова.

Самый крупный фаворит у букмекеров в истории легчайшего веса UFC

Перед боями букмекеры котируют соперников Умара так, как будто это любители.

1,25 на его победу с Сэндхэгеном, 3,80 — на соперника

1,08 на его победу с Алмаханом, 9,50 — на соперника.

1,13 на победу с Барцелосом, 8 — на соперника.

1,11 на победу с Мейнессом, 8 — на соперника.

1,11 — на победу с Келлехером, 8,50 — на соперника.

1,20 — на победу с Морозовым, 5,50 — на соперника.

1,05 — на победу с Гонсалесом, 13 — на соперника (до UFC)

1,05 — на победу с Онорио, 13 — на соперника (до UFC)

Многие перед этими боями возмущались, откуда такие безумные коэффициенты, но по факту все расклады оказались точными.

В 16 из 18 боев не пропустил больше 10 значимых ударов за поединок

Сегодня Умар нахватал ударов, он пропустил 71 значимый удар, примерно столько же, сколько за все 17 предыдущих боев в профессионалах. Но все равно, средний показатель у него остается фантастическим — в 5 боях UFC он пропускал 5,2 значимых удара за поединок, а до UFC только в одном из 12 боев пропустил больше 10 значимых — в бою с Саидйокубом Кахрамоновым.

Кори Сэндхаген
Умар Нурмагомедов
UFC
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«Я побил второго номера. Плачьте». Умар Нурмагомедов заткнул рты хейтерам и стал претендентом на титул UFC