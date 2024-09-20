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Сегодня, 19:45

Валентина Шевченко 31 год не пьет воду на тренировках. «В СССР тоже не пили, и какие спортсмены были!»

Валентина Шевченко рассказала, что не пьет воду во время тренировок
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Валентина Шевченко.
Фото Соцсети
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Уникальный подход.

В прошлые выходные Валентина Шевченко (24-4) стала самой возрастной чемпионкой в истории женской UFC.

В возрасте 36 лет и 6 месяцев она разгромила Алексу Грассо 50-45, взяв у нее реванш, и вернула пояс наилегчайшего веса. Шевченко выглядела быстрой, физически мощной, везде успевающей, и теперь все разговоры о ее спортивном старении кажутся глупостью. Победа на UFC 306 стала для нее девятой в титульных боях, больше среди женщин только у Аманды Нуньес — 11.

Когда возрастной спортсмен не дает свалить себя времени, удерживается на вершине и побеждает молодых, всем хочется найти у него секреты долголетия или хотя бы какие-то особые личные заморочки, отличающие его от простого смертного. У Валентины такая заморочка максимально небанальная и по нынешним временам даже неслыханная. Она категорически не пьет воду во время тренировок. И началось это не вчера и не 5 лет назад, а в самом раннем детстве.

О причинах такого воздержания она рассказала «Спорт-Экспрессу» в большом эксклюзивном интервью после победы.

Фото Соцсети

***

— Вы были тренером на TUF. Там был такой момент, что вы запрещали своим бойцам пить воду во время тренировки. Закаляли так или сами никогда не пьете?

— Я 31 год тренируюсь и 31 год не пью воду на тренировках. Я не просто им запрещаю, потому что я так думаю. Я им запрещаю, потому что я так делаю. Я знаю, что это правильно. Многие говорят: «О, это обезвоживание организма» — ну о чем вы говорите? Какое обезвоживание может пройти за 1,5 часа тренировки?

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Вы попили до, попили после, тренировка закончилась — хоть запейтесь водой. Мы же не говорим о людях, которые тренируются в среднем темпе и просто получают удовольствие от нагрузки. Мы говорим о бойцах, которые должны преодолевать себя каждую тренировку, говорим о спорте высших достижений. Простые правила для таких спортсменов не работают.

В советское время все виды спорта — никто никогда не пил воду. И посмотрите, какие результаты были, какие сильные девчонки, ребята. И знаете, почему это было так? Потому что медицина была бесплатной и люди работали на прогресс. Когда появилась коммерция, естественно, все залы хотят продавать свои напитки, естественно, им выгодно это говорить.

Фото Соцсети

У многих анализ отсутствует, они услышали что-то и просто повторяют. Если ты должен драться 5 раундов по 5 минут на пике, то любой глоток воды ты сделаешь и чувствуешь, как теряешь силы, печень начинает работать, колоть. Уже фокусируешься не на бое, а на печени, как бы заглушить [боль]. Обезвоживание — ну просто смешно слушать. Одно дело, когда вы марафон бежите, 42 км — это другие нагрузки, другое — когда тренируетесь 1,5-2 часа. Грустно, что люди просто не хотят думать головой.

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— Бойцы на TUF не ныли из-за запретов пить воду?

— Нет-нет. Первые дни им было непривычно, немножко трудно. Ты подходишь к своей бутылочке и переводишь дух, отдыхаешь немножко, а тут у нас тренировки от начала и до конца. Ты настраиваешь себя постоянно идти вперед. Когда они втягиваются, они перестают уставать, работают как машины. В Таиланде, в Техасе никто из моих партнеров не пил воду. Они смотрят на меня, я не пью воду, они думают: «Значит, это хорошо» и тоже не пьют. И потом многие говорили мне: «Валентина, я просто перестал уставать». Так что хорошо, что соперники пьют воду, пусть продолжают пить воду, не переводите это интервью на английский (смеется).

Валентина Шевченко (MMA)
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