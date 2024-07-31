«Блогер, а не блогерка. Кассир, а не кассирша». Боец UFC Дудакова про феминитивы, любовь в публичных местах и Мишу Маваши

Откровенный разговор.

Виктория Дудакова — девушка очень женственная, тем не менее — боец ММА, и боец хороший. 3 августа Вика проведет третий бой в UFC (два предыдущих выиграла) — против Сэм Хьюз. Во вторник мы созвонились с Дудаковой по видеосвязи, говорили 20 минут — в основном не про бои.

«Не люблю морепродукты. Но в Испании только их и ела — потому что все свежее, а не размороженное»

— Как проходит весогонка? Перед твоим последним боем были определенные проблемы.

— Сейчас все хорошо. Утром было 55,5. Идем по плану. В любом случае мне кажется, последние килограммы будут уходить тяжело. Это само собой разумеющееся. Мы сели на диету аж за восемь недель. У нас все схвачено. Пока что.

— Твой тренер Гасанали Гасанали говорил, что это твоя самая масштабная весогонка.

— Я каждому говорю, что слова Гасанали надо делить на два! Потому что он очень переживающий человек. Переживает по абсолютно любому поводу. Конечно, я весила побольше, чем обычно. Пришла мышечная масса. Но напомню: весь лагерь мы провели в Испании. И изначально приехали туда готовиться не сразу — бой назначили, когда мы уже были там. Изначально мы туда приехали отдохнуть, подлечить старые травмы. В Испании можно очень вкусно покушать, и ко мне там прилипло килограмма два, наверное — за неделю-полторы. Это все были отеки, и я прекрасно понимала, что, если назначат бой и нужно будет гонять, а я сяду на диету и начну полноценно тренироваться, у меня сразу уйдет 3-4 килограмма.

Я не была растренированной, но, конечно, была не в соревновательной форме. Просто поддерживала форму — тренировалась раз в день не особо усиленно, чтобы не быть растренированной. Наш тренер по физподготовке сказал, что нужно обязательно быть 60 килограммов, чтобы начать качку, начать какие-то физические упражнения делать. Гасанали очень переживал по этому поводу, ходил за мной, говорил, что я толстая, что нужно скидывать, «мы не можем из-за тебя начать лагерь». Хотя до боя было восемь недель. Хотя обычно мы садимся на диету за четыре-пять недель. И за шесть недель [до боя] я уже была в своем тренировочном весе — 60-61 килограмм, провела весь лагерь, прекрасно себя чувствовала, не было никаких проблем с весом. Просто у Гасанали есть такой пунктик — если сказали, то это нужно сделать день в день.

— Ты обмолвилась, что в Испании вкусно. Там качество еды ощутимо лучше, чем в России, Америке?

— Вообще я морепродукты не люблю. Меня всегда заставляют [их есть]. Но в Испании я весь лагерь провела чисто на морепродуктах, на рыбе. Мне кажется, потому что это все было свежее, а не замороженное — как к нам доставляют, все было очень вкусно. В Испании, конечно, покушать можно очень вкусно.

— А видела ли ты в Испании Илию Топурию (чемпион UFC в полулегком весе)? Гасанали-то даже дома у него был.

— Меня никто не пригласил домой, конечно... Но я его один раз видела на тренировке. Я тренировалась с Хави, а потом он пришел — у него время было после меня. Просто поздоровались. Вот с его братом Алексом я виделась чаще — он постоянно бывал в зале. Илья сейчас живет в Мадриде, насколько я знаю. Плюс на днях родила его девушка. Он сейчас там вроде бы тренируется.

— А он с тобой по-русски здоровался? Он же что-то знает...

— Нет, он не говорит по-русски. Его брат знает наш язык. А Илья — нет.

— Снова насчет еды. Ты же отравилась перед боем с Мелиссом Гатто, который в результате не состоялся. После этого употребляешь еду, которую дает UFC?

— Думаю, проблема была не в самой еде UFC. Все едят одно и то же в основном. У меня была не очень тяжелая сгонка, и мы в лагере ели много протеина — чтобы вес держался. Возможно, у меня было какое-то перенасыщение белком. Потом я очень долго не могла есть мясо. До сих пор отношусь к нему не так, как раньше. Я была вообще мясная душа, а сейчас более спокойнее к этому отношусь... Нельзя говорить «более спокойнее» — просто «спокойнее»... (Улыбается.) К яйцам на самом деле тоже. Хотя у меня не было никаких проблем, я же не яйцами отравилась. Думаю, конкретно проблемы были с протеином, с самим белком. Мы точно не можем быть уверены, но пытаемся сделать все, чтобы этого больше не повторилось.

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«Неправильно, когда мужчина и женщина идут и очень сильно проявляют любовь. На это другим людям неприятно смотреть»

— Недавно завирусилось видео, где 21-летняя Алиса из Старого Оскола отправила в нокдаун парня, который, как я понимаю, к ней приставал.

— Не знаю... Я считаю, в любой ситуации лучше просто развернуться и уйти. Не нужно стоять, пытаться отвечать или еще что-то. Если ты профессиональный боец — даже если к тебе пристают, — ты будешь виновата. Особенно если узнают, кто ты такая. Из-за этого лучше не попадать в такие ситуации. Не надо ходить в места, где к тебе кто-то может пристать. Не знаю, чем завершилась эта ситуация. Может, на нее вообще заявление написали или еще что-то. Конечно, лучше такого не допускать.

— То есть ты бы на ее месте так не поступила, двойку бы не выбросила?

— Мне тяжело представить такую ситуацию. Потому что ко мне никто и никогда так не подходил. Чтобы приставали... Ко мне никто никогда не подходил знакомиться. Возможно, потому что я всегда с каменным лицом стою, недоброжелательным. И я не хожу в места такие... ни в какие, честно сказать, не хожу. Поэтому мне тяжело поставить себя на место этой девочки. Можно ответить как угодно, другой вопрос — какие у тебя будут проблемы потом. Из-за того, что ты профессионал, ты будешь виновата.

— А бой в Краснодаре между девушкой Екатериной и полицейским видела?

— Тоже видела. (Улыбается.) Помню, как я Гасанали сказала: «Посмотри, как она коленом ударила! Наверное, она чем-то занималась до этого! У нее есть навыки!»

— Как ты и говорила — женщины все сильнее становятся...

— Не совсем так. Тогда чуть переврали в интервью. Я, конечно, сказала, что женщины сильные, но я не говорила, что мужчины становятся слабые. Просто мужчин априори меньше, и женщинам приходится становиться сильными, обеспечивать себя, свои семьи и тому подобное. Это из-за нужды происходит.

— Зависит ли мужественность мужчин от региона? Ты побывала в Испании, живешь в Волгограде, была в США, наверное, на Кавказ на сборы ездила...

— Никогда не ездила на Кавказ, никогда не была в тех краях. Но хотелось бы поехать. Но я считаю, что это в первую очередь зависит от воспитания и конкретного окружения. Даже не от того, где он вырос, а от того, кто, как и с кем общается. И в Испании, и везде есть хорошие ребята...

На самом деле, где все легализовано, я стараюсь на это внимания не обращать. И я их не вижу. Потому что когда ты не обращаешь на это внимания — ты этого и не видишь. Потому что тебе это неинтересно. Если же тебе априори это интересно, ты акцентируешь на этом внимание, то будешь постоянно это встречать. Мы в России выросли. Для нас, конечно, это дико в любом случае. Всегда это будет дико для нас.

— Ты про наркотики или про ЛГБТ* (организация, признанная в России экстремистской)?

— Про все на самом деле. У нас чуть-чуть другие ценности, скорее всего. Поэтому мы чуть по-другому к этому относимся. Даже не говоря о каких-то однополых отношениях, я считаю очень неправильным, когда мужчина и женщина идут и очень сильно проявляют свою любовь. На это другим людям неприятно смотреть. Везде должны быть нормы приличия. Не важно, какой человек. Есть общественные нормы, которые должны быть соблюдены.

И в России я с таким сталкивалась — когда мужчина с женщиной ведут себя не совсем понятно. И за границей. Все зависит от воспитания. Для меня это дико. Возможно, для кого-то не дико, когда мужчина с женщиной начинают очень сильно показывать свою любовь публично. Одно дело — обняться, за руки держаться, и совсем другое — чуть ли не разными делами заниматься.

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«Видели, когда мужчна сел, широко ноги расставил, а женщина подошла и водой на него прыснула? Нездоровая тема!»

— На твой взгляд, остались еще чисто мужские профессии?

— Наверное, остались профессии, где женщине будет очень тяжело. Возможно, там женщины тоже присутствуют. Мы как-то с Гасанали смотрели [видео]... сейчас не вспомню, как точно эта профессия называется... когда корабли замерзают — где-то в Сибири — лед с корабля убирают, под кораблем, чтобы он не сломался, когда нужно чинить — и это очень тяжело, очень, и женщины там тоже есть. Рабочий день 12 часов, целый день, работа — не то что им платят за каждый день, а они берут задание, и им нужно этот корабль почистить. Грубо говоря. Это я своим простым языком, извините, кто этой профессией занимается, что я не особо углубилась.

Но я сморела на YouTube, насколько это тяжелая профессия — как они почти в минус 70? стоят целый день и пытаются [очистить корабль]... А если, допустим, ты этот лед пробиваешь и, не дай бог, очень сильно пробил, начинает вода идти, и обратно все замерзает. То есть все заново надо начинать. Очень тяжелая профессия. Выморозка кораблей, точно, Гасанали мне сейчас подсказал. И женщины там тоже присутствуют. Женщина, наверное, все может. Просто есть профессии, где женщине априори будет тяжелее, где нужно физическую силу прикладывать, потому что женщина в любом случае слабее мужчины. Вот.

— Как относишься к феминизмам? Диетологиня, профессорка, режиссерка и так далее.

— Я против такого. Парикмахерша... Я за русский язык! Профессия всегда однопола, по крайней мере должна быть так названа. Блогер — значит, блогер, никакая не блогерша. Спортсмен... ну, спортсменка — еще ладно, более-менее звучит. Кассир, но не кассирша — это дико для меня звучит, это некрасиво даже. Не потому, что я против феминизма, просто все должно быть в здоровом ключе. Я считаю, что феминизм — это женщины, которые борются за свои права. Хотя у нас уже предостаточно прав, как я считаю. Просто чтобы быть наравне с мужчинами. Чтобы, допустим, платили одинаково — на одинаковых должностях. Просто бывают ситуации, когда мужчинам платят больше.

Но есть абсолютно нездоровые темы! Когда, допустим, обливают водой в метро — когда мужчина сидит... Видели, да, момент, когда мужчина сел, широко ноги расставил, а женщина подошла и водой на него прыснула? Вот такое я не приветствую. Ни в коем случае! Считаю, что такого вообще не должно быть. Все должно быть в здоровом ключе. Хочешь добиваться сама? Добивайся. Но не за счет того, что мужчин некоторых уже начинают унижать просто...

— Как бы ты слово «боец» преобразовала в женский род?

— Боец — он и есть боец. Человек, который занимается единоборствами. Пловец... Пловчиха — ну, нет такого слова даже! Когда я занималась плаванием — это очень дико звучало, когда кто-то писал «она пловчиха» или еще что-то. Это резало слух! «Она — пловец», — вот так говорят. Это уже мои заморочки. С русским языком мои заморочки (Смеется.).

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«Мужчинам девочек в принципе трогать не надо! Одно дело, когда девочка что-то говорит на девочку, другое — когда мужчина»

— Расскажи про гильотину от Татьяны Суарес. Со слов Гасанали я понял, что было тяжело, но ты вытерпела.

— Да она не шла там. Она пыталась меня задушить, но у меня такая шея — меня не так просто задушить, как вы думаете. Это была моя ошибка. Это был мой первый лагерь после операции. Мне кажется, это было мое самое плохое ментальное состояние. Потому что я понимала, что я не готова, но мне нужно выйти, что мне нужно драться. Мне было, конечно, тяжело в моральном плане. Лагерь мы начали за месяц до боя, вроде за пять недель поехали в Лас-Вегас.

Я пришла к ним в зал. Это на самом деле тяжело, когда девочка приходит в зал к другим девочкам. Всегда тяжело. И я работала без остановки сначала с Кейси О'Нил, а потом с Татьяной Суарес. В тройке, получается. Но получилось так, что я работала постоянно. Я решила пройти в ноги, а она [Суарес] - бронзовый призер чемпионата мира по вольной борьбе и остановила мой проход. На самом деле прохода хорошего не было, потому что я только-только начала их делать заново, только смогла отталкиваться этой ногой. Она закинула гильотину и попыталась ее доделать. У нее не получилось ее доделать.

— Вспоминая твою перепалку с Мишей Маваши... Представим, что на турнир приехали бы «Северная Трибуна», «Русская Трибуна» — поддержать наших бойцов. Ты хотела бы, чтобы они тебя поддерживали?

— Надеюсь, что Россия в принципе меня поддерживает. Много людей мне пишут, что меня поддерживают, из моего города [Волгограда], из России. В любом случае все мы из России — и это нормально, что наш народ нас поддерживают. У меня не было никакого конфликта с Маваши, это у него со мной был конфликт! Я считаю, что если ты человека не знаешь — не нужно никому ничего писать. Особенно про девочку. Ты даже не знаешь эту девочку.

А женщиной в единоборствах на самом деле очень тяжело быть. Потому что нас не любят очень много людей. В том плане, что каждый второй пытается нам указать, где наше место — «я выключаю женские бои», «иди на кухню, борщи готовь, зачем тебе это надо, ты там лицо разбиваешь». Мужчинам же такое не пишут. Поэтому нам приходится больше терпеть, больше выносить. Плюс, учитывая, что мы слабее мужчин физически, мы намного эмоциональнее на все реагируем. Поэтому я считаю, что... девочек трогать не надо. Мужчинам девочек в принципе трогать не надо! Одно дело, когда девочка что-то говорит на девочку, другое — когда мужчина что-то говорит на девочку. Это в любом случае мужчину не красит.

— Выход на бой у тебя таким же останется?

— Каким? Красивым? Эффектным? Я выйду под свою музыку — под Rammstein.