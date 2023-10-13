«Зачем мне с Чимаевым фоткаться? Пусть на меня смотрят!» Интервью с русской красоткой из UFC

Эксклюзив перед боем.

Виктория Дудакова (7-0) — самый интересный женский проспект в UFC из России.

24-летняя уроженка Волгограда пришла в организацию непобежденной в профессионалах, с приличным бойцовским уровнем: физически сильная, никогда не устает и здорово борется. Стойка не самая техничная, но зато есть тяжелый удар.

Огромное добавление ко всему этому — очень приятная внешность и живой характер. Викторию приятно слушать, и еще приятнее на нее смотреть. При этом, что удивительно для современной девушки — она никогда не выкладывает откровенных и даже слегка смелых фотографий и публично заявляет, что это пуританство в себе навсегда сохранит.

Если она выучит английский и с результатами все будет хорошо, то у промоушена будет отменный материал для раскрутки. Пока Дудаковой надо побеждать, 21 октября ее ждет второй бой в UFC — против американки Джинь Ю Фрей. В преддвери и поединка «СЭ» созвонился с Викторией и поговорил о ее любви к Волгограду, нежелании фоткаться с Хабибом и Чимаевым, бешеной физический силе Вейли Жанг и своем рекорде в подтягиваниях.

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— С каким настроением из Таиланда приехали?

— Я очень рада, что оттуда наконец уехала, и ни капельки не жалею. Рада находиться в цивилизации. Мне климат не подошел, и я всем говорю, что не вернусь туда никогда в жизни.

— Вы как-то говорили, что Ронда Раузи пусть и делала только один армбар, но делала его из стольких позиций, что это восхищает. А есть какие-то конкретные позиции с армбаром, которые вы тоже бы хотели освоить, но не получается?

— Мы над всеми позициями работаем, вопрос, как это получается в бою. Я восхищаюсь тем, что все знали, что она будет делать этот армбар, но все равно не могли ничего противопоставить. Правда, соперницы у нее были, ничего не хочу плохого сказать, но они на нее летели, и Холли Холм показала, что будет, если на нее не лететь, а работать вторым номером.

— Чемпион в вашем дивизионе Вейли Жанг — физический монстр. Вам кажется, ее « физика » натуральная?

— Ну не знаю, я ее видела вблизи, иногда даже думаю: «Блин, почему я в 52, надо в 56 идти, там конкуренции меньше» (смеется). Я даже Гасанали говорю: «Так, все, следующий бой в 56 провожу».

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«Мой рекорд в подтягиваниях — 15 раз без раскачек. Я от природы физически сильная»

— Было известное видео, где она подняла высоким хватом за бедро 130-килограммового Нганну. Вы бы смогли так его поднять?

— Я тоже об этом думала, как бы это вообще произошло (смеется). «Так, нужно тоже попробовать». Но на самом деле, если ты этот прием делаешь и включаешь ноги, а не спиной тянешь, то ты можешь очень большой вес поднять. Даже когда я с Гасанали отрабатываю, я его без проблем поднимаю, а он 90 кг весит. Не Нганну, конечно, но в том плане, что это не так тяжело, если правильно делать.

У нас с Вейли абсолютно разная антропометрия, я выше ее на голову. Я по габаритам больше, у меня плечи широкие. Просто если я раскачаюсь... мне в UFC сказали, что у меня относительно моего веса не такая большая мышечная масса. Но если я раскачаюсь, как эти девочки, я просто не смогу гонять в 52. Я от природы физически сильная, потому что я плавала (Дудакова — мастер спорта по плаванию, чемпионка страны по юниорам. — Прим. СЭ), у меня удар сильный. Из-за того, что я борюсь, у меня есть «физика». Но когда я начинаю делать качку, я начинаю как будто забиваться, становлюсь деревяшкой, поэтому мы не включаем настолько много качки. Больше кроссфит со своим весом.

— Вы работали со Стерлингом, у него есть эта фишка с бэк-маунтом, из которого никто не может выбраться, очень сильно ноги обвязывает. Вы сами любите контролировать на земле, разобрались — можно ли что-то у него здесь перенять?

— Во-первых, он очень большой. Вот эти хуки, которыми он держит, насколько он может этим всем работать... Мне он очень нравится, но у него больше развиты ноги, чем у меня, и благодаря этим ногам он может висеть на человеке сколько угодно. И очень многое зависит от того, как человек контролирует, очень тяжело объяснять такие позиции, не показывая. Вот контроль с ногой, как ее забирать — он настолько высококлассно это делает, что это происходит и с достаточно физически сильными ребятами, я же видела, с кем он работает.

— Помните, как Джессика Андраж задушила из стойки Аманду Лемос ручным треугольником — этот прием вообще тяжело сделать в такой редакции?

— Думаю, да, просто там нужна очень большая «физика», чтобы он прошел. Никто не сомневается в Джессике Андраж, что она очень физически сильная, но кроме этой физической силы у нее больше ничего нет. Сила не всегда помогает.

— На подходе к UFC Сора Рахмонова, сестра Шавката. Не следите за ней?

— Я ее знаю, мы с ней на мире пересекались, ее тогда чуть засудили. Я знаю, что она ударница, рукопашница, но не знаю, какая у нее борьба. Она сейчас должна была драться с Эрнестой, это девочка нашего менеджера, но снялась. Не знаю, из-за чего, кто-то говорит, что ей стало плохо, кто-то сказал, что она плечо травмировала... При этом я вчера смотрела, она уже тянет канат, бегает спринты. Не знаю, честно говоря, что у нее происходит. Но понятное дело, что имя больше у нее из-за брата.

— Гасанали как-то рассказывал, что вы бегали и по 30 км в день. После разрыва колена не завязали с такими дистанциями?

— У меня было пару раз, что я бегала 15 км, мне нужно было почувствовать перед первым боем, могу ли я или не могу. Мне просто нужно было это добежать, чисто в голове собраться. У нас есть большой круг на Мамаевом кургане, 6 километров, через весь курган. Мне нужно было пробежать два круга, и там идет спуск, высокий подъем, было не очень легко, но я добежала. Гасанали, когда хочет проверить, в какой форме я нахожусь, заставляет меня крутить эйрбайк 15 километров. И в этом лагере тоже пришлось делать, чтобы доказать ему, что я в хорошей форме.

— Вы правда подтянитесь 17 раз без раскачек?

— 15 раз я подтягиваюсь без раскачек. А с раскачки на 5-й подход я делала 25. Сначала 10 первые четыре подхода, а потом Гасанали тоже хотел посмотреть, как я подтянусь. Я все руки себе в кровь содрала, 25 раз подтянулась (смеется). Я и до 20 без раскачек, думаю, могу дотянуть, просто это нужно практиковать. Я не так часто практикую подтягивания, потому что у меня очень нежные руки, все обдирается в кровь (смеется). В специальных перчатках мне неудобно, и я стараюсь это делать с магнезией, но это не так помогает.

Фото Соцсети

«Бойцы ко мне не подкатывают, я со всеми общаюсь вежливо и отстраненно»

— Вы очень симпатичная девушка. Краситесь перед боями?

— Нет, никогда. Я перед фотосессией не крашусь, вообще не беру с собой на бой никакую декоративную косметику. Да я и в жизни очень редко пользуюсь, если только выйти куда-то в свет. А в обычные выходные дни никогда ничего не использую.

— К вам кто-то подкатывал из известных бойцов в директе, писали?

— Нет, мне просто отвечают огонечками или желают победы, удачи перед боями. Я просто всегда отвечаю вежливо и отстраненно, ни с кем не продолжаю диалог никогда.

— С Илией Топурией не на связи? Он же из той же менеджерской компании, что и вы.

— Нет, особо вообще не на связи, первый раз он мне написал, чтобы я ответила его менеджеру и все. Максимум — фотки мои может лайкнуть, и я его могу лайкнуть. Больше мы никак не контактируем.

— Вы родились и живете в Волгограде. Город это исторической славы, но при этом самый бедный российский миллионник. Хотели бы жить там в будущем?

— На самом деле, мне очень нравится мой город, про него плохо отзываются, но он у нас старается облагораживаться, у нас очень много новых парков появилось, новых построек. Я живу в очень хорошем месте, прямо напротив Центрального стадиона, у меня из дома прям Мамаев Курган виден, рукой подать. А сзади парк огромный, «Семейный». Мне очень нравится Волгоград, просто там нет условий для роста моего как бойца, поэтому нам нужно будет как можно больше проводить сборов в разных местах.

— Как планируете побеждать Фрей 21 октября?

— Она будет моей первой левшой, это очень волнительно для меня, весь этот лагерь я провела с левшами только. В этом бою нужно будет делать все, она может бороться и бить, не получится делать ставку на один аспект. Это будет большой проверкой для меня.

Фото Соцсети

— Вы, кстати, не пересекались с Хабибом или Исламом в Абу-Даби?

— Нет, вчера только с Хамзатом.

— Не сфоткались?

— Нет, не сфоткалась.

— Почему?

— Не знаю, мы все в одном бизнесе находимся, и ну как-то мне не очень хочется. Я не говорю, что они плохие или мне не нравятся, мне нравится, как Хабиб дрался, нравится Ислам как человек и боец, и Хамзат. Ну просто я не хочу фоткаться.

— Ну просто, если бы сфоткались с Хамзатом, было бы больше лайков, больше подписчиков могло бы появиться.