Похоже, Александр сомневается, что в будущем станет спарринговать с Павловичем.

Вечером 22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялся турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Роберт Уиттакер нокаутировал Икрама Алискерова в первом раунде. А во втором по значимости поединке вечера встретились россияне Сергей Павлович и Александр Волков. Бой закончился победой Волкова единогласным решением судей, а после сирены об окончании, когда Волков подошел к сопернику, тот грубо оттолкнул его и что-то сказал.

«Я не знаю, почему он оттолкнул меня после боя, — сказал Волков в микрофон сразу после поединка. — Я подошел поблагодарить за хороший бой, а он был злой. Не знаю, может быть, из-за того, что мы подрались, из-за всей этой суеты перед боем. Но ничего плохого для него не произошло, мы просто сделали шоу для людей».

Позже в интервью «Матч ТВ» Драго сообщил, что Сергей послал его, когда Волков попытался подойти и пообщаться: «Я подошел, хотел поблагодарить за бой, не более того. Он послал меня. Он вообще матом никогда до этого не ругался, а тут выругался и оттолкнул. Ну обиделся. Он думал, что я не буду драться в полную силу. Он хотел мне голову снести, а я не хочу, чтобы мне голову сносили. Я сам подрался в полную силу и победил. А он расстроился».

На пресс-конференции, когда у Волкова поинтересовались, возможно ли, что он и Павлович еще будут вместе спарринговаться, боец сказал: «Обычно я так не отвечаю на вопросы, но в этот раз задам встречный вопрос: «А ты сам как думаешь?»

«По-моему, это был некрасивый поступок. Мне очень хотелось бы разобраться в том, почему он так обиделся. Наверное, что-то недопонял. Если что-то недопонял, это его проблемы, а не мои. Что меня удивило действительно после боя — я в первый раз в жизни услышал, как Сергей ругается матом, послав меня. Если я себе такое позволяю в качестве шутки или красного словца чтобы добавить, то от него такого не слышал. Видимо, у него какие-то сложности со мной. Я эту ситуацию отпустил и живу дальше, а его пусть судят люди, которые это смотрят. Что будет, если пересечемся? Если он на меня нападет, то я вызову полицию».

После того как у Волкова в очередной раз спросили, кто же первый согласился на этот поединок, боец решил разъяснить ситуацию, как он выразился, без сарказма.

«Когда объявили бой, я о нем узнал от Ронни, моего американского тренера. И он сидел в этот момент с Али, менеджером Сергея Павловича, они друзья. И Ронни, и Али, и я узнали это из анонса Даны Уайта. Когда мой тренер наутро связался с командой Сергея, оказалось, по их словам, что Сергею этот бой гипотетически уже предлагали, еще до анонса. И Сергей сказал, что если Волков согласится, то я тоже заднюю не дам. И из UFC пришли ко мне уже со словами: «Сергей согласился, если ты будешь». Потом, конечно, ко мне подходил Али, просил отменить бой, но с их стороны уже было внегласное согласие, что они будут драться при моем согласии. Я не считаю это отказом.

Сергею надо разобраться со своей командой, чтобы не было таких недоразумений. Или написать мне напрямую. И еще один момент: это Сергей приезжал к нам на тренировки, это мы помогали ему со спаррингами. Я относился к нему как к товарищу, которому желал добраться до пояса, и всегда советовал ему от души, [делился] всеми секретами, которые у меня были. Он готовился к Льюису, я прилетел и максимально копировал его. Ему стоило быть немножко поблагодарнее и попытаться избежать этого боя, а не ставить меня в ситуацию, когда я не смог отказаться».

«Хоть поединок не очень приятный для российского зрителя, согласитесь, была интрига для очень многих, интересно посмотреть», — резюмировал Волков. В ответ на вопрос, почему Павлович нокаутировал всех соперников, но не смог сделать это с Волковым, Александр сказал: «Бауманка в этот раз победила ВДВ».