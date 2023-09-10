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Сегодня, 07:10

«Олейник научил меня этому приему лет 10 назад». Волков победил Туивасу самым неожиданным способом

Волков победил Туивасу на турнире UFC 293
Отдел единоборств «СЭ»
Александр Волков.
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Александр разобрался в партере.

В ночь на 10 сентября в Сиднее, Австралия, состоялся турнир UFC 293, в со-главном поединке вечера российский тяжеловес Александр Волков встретился с австралийцем Таем Туивасой.

Волков выступает в UFC почти семь лет. В промоушене Даны Уайта Александр провел 14 поединков, из них боец по прозвищу Драго выиграл 10, а шесть закончил нокаутами. К бою против Туивасы Волков подошел с двумя досрочными победами подряд — над Жаирзиньо Розенструйком и Александром Романовым. Последний поединок с бойцом из Молдавии завершился в середине первого раунда. Романов не сумел перевести Волкова на настил — в итоге сам Драго забил соперника из-за спины.

Туиваса перед Волковым проиграл два боя подряд: в 2022 году он не справился с Сирилем Ганом и Сергеем Павловичем. Если француз разбирался с австралийцем почти три раунда, то российскому бойцу хватило 54 секунды. Павлович сразу пошел в размен из которого быстро вышел победителем.

Тай Туиваса и Александр Волков.
Фото UFC

Австралиец с первых секунд пошел вперед, начал бить лоу-кики, на что Волков отвечал боковыми в голову. Попытки Туивасы достать голову россиянина ничем не оборачивались. Александр либо держал дистанцию, либо умело контратаковал. К середине первого раунда лицо Тая уже было разбито. При этом когда Волков сам проявлял инициативу, Туивасе иногда удавалось до него добраться. Но за 10 секунд до перерыва Александр провел мощную серийную атаку и уже начал забивать соперника у сетки, но того спасла сирена.

Исраэль Адесанья, Шон Стрикланд, Александр Волков, Тай Туиваса. Волков — Туиваса и Адесанья — Стрикланд: онлайн трансляция UFC 293

В начале второго отрезка Туиваса был близок к тому, чтобы донести размашистый оверхенд до головы Волкова, но немного не хватило размаха рук. По ударам Александр австралийца полностью перебивал, а за две минуты до сирены Туиваса упал, и Волков решил попробовать себя в грэпплинге — не получилось. Зато всего спустя минуту у Волкова появился еще один шанс, и в этот раз он залез в позицию фулл-маунта, откуда контролировал соперника и старался нанести ему максимальный урон. Когда Александр понял, что забить Туивасу не выйдет, он попробовал его задушить. Волкову удалось провести знаменитое удушение «Иезекииля», которое ранее в UFC делал Алексей Олейник. Тай постучал за 23 секунды до сирены.

«Я не ожидал такой жесткий бой, — сказал Волков после боя. Он настолько жесткий, принял столько ударов, и продолжал оставаться на ногах, доводил эти жесткие лоу-кики. Отдайте парню должное, он выложился. Я готовился к его лоу-кикам, разумеется, но вы должны знать, что я из киокушина, а такие лоу-кики — наша вотчина. Я был готов к ним и подлавливал его на ошибках.

Иезекииль? Я не тренировал конкретно этот удушающий, но хочу сказать спасибо Алексею Олейнику, передать ему привет, он научил меня этому приему еще давно, лет 10-15 назад".

Теперь у Александра серия из трех побед — на пояс он пока не претендует, но реванш с кем-то из тех, кому проигрывал в недавнем прошлом (Ган, Аспиналл, Блейдс) вполне сможет потребовать.

Александр Волков (единоборства)
Тай Туиваса
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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