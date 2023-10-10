«Американцы добрые. За 11 лет не слышал ничего плохого». Русский боец переехал в США, был переводчиком Федора, а теперь — в шаге от UFC

Совсем скоро Юрий Панферов может подписать контракт с промоушеном Даны Уайта.

В ночь на 11 октября в Вегасе состоится девятый выпуск нового сезона шоу Dana White's Contender Series, где бойцы пытаются заполучить контракт с UFC. В этот раз за возможность выступать в лучшей лиге мира побьется российский боец Юрий Панферов, который встретится с американцем Торрезом Финни.

Панферов — необычный россиянин. В 16 лет он вместе с семьей переехал в США, где и начал плотно заниматься единоборствами. Сейчас Юрию 27, за 11 лет он прилетал в Россию один раз — прямо перед тем, как началась пандемия коронавируса. В интервью «СЭ» Панферов рассказал о жизни в новой стране, пути в единоборствах, работе переводчиком у команды Федора на турнире Bellator и многом другом.

Если вы живете в России, поединок Панферова и других бойцов Претендентской серии Даны Уайта можно посмотреть на «Кинопоиске». Новые эпизоды выходят по средам на языке оригинала и позже в озвучке Давида Багдасаряна и Олега Володина.

«Когда переехал из России в США, был культурный шок»

— Правильно понимаю, что ты родился в России и в юном возрасте переехал в США?

— Да, 16 лет мне было, когда переехали родители, 2012 год.

— Почему родители в тот момент решили переехать?

— Родители думали, что образование здесь чуть получше, и хотели, чтобы мы с братом пошли здесь в университет. Но у меня какие-то другие планы получились.

— Чем занимался в России, когда был ребенком?

— Все детство играл в футбол, чуть-чуть на дзюдо ходил, на самбо. Особо немного запомнил, потому что переехали в 16 лет, и все позади осталось.

— Футболом насколько серьезно занимался? Играл в какой-то академии или просто на улице бегал?

— Играл три года за школу. Когда закончилась школа, решил обратно пойти на боевые искусства.

— А как воспринял новость о том, что надо менять не просто город проживания, но и страну?

— Мы, когда переехали, сначала один год жили Праге, с 2011-го по 2012-й. Это поближе к России, мы ездили домой, а потом родители решили через океан переехать, и особо часто дома не был. Пока что один раз за 10 лет.

— Когда уезжал, не было сожалений, что оставляешь друзей?

— Были, конечно. У меня все друзья там были. Новая школа, язык... Я по-английски особо не говорил, нас с младшим братом сразу отправили [в школу]. Так что трудно было, потому что по-английски вообще не говорили.

— То есть учился в англоязычной школе?

— Да, с первого дня. Приходилось даже в школу ходить с айпадом, чтобы сначала все переводить. Потом год прошел — подтянули язык.

— Насколько сложно было? Переехал, язык плохо знаешь, а тут нужно сразу взаимодействовать с носителями.

— Да, вообще культурный шок был сразу, потому что ни языка, никого не знаешь. Мы и родители были в маленьком городе, где нет ни одного русского. Но нас отправили в школу, и сразу все нас приняли как своих. Все помогали. Кому надо было с математикой помочь — помогли с математикой. Взяли в футбол играть за школу с первой недели, чтобы я куда-то ходил. Так что нам повезло.

— Ты говоришь про культурный шок. А какие-то различия между странами бросились в глаза?

— Не особо. В основном, что на желтом автобусе в школу ездили. Мы в школу пешком ходили, а здесь на автобусе тебя забирают утром.

— Сейчас ты гражданин США? У тебя паспорта двух стран?

— Да, у меня двойное гражданство.

— Но выступать планируешь под российским флагом?

— Да, конечно. Я давно не ездил в Россию, до ковида был. Хочу попасть, но пока тренировки, времени особо нет. Хочу потренироваться в России немножко после этого боя.

— Ты летал в Россию в январе 2020-го, если верить соцсетям. Когда прилетел, ощутил какие-то изменения?

— Чуть-чуть да, я почувствовал себя больше американцем, когда обратно вернулся. Все на меня смотрели, как будто я не свой. Потому что долго дома уже не был — почти 10 лет прошло. Когда вернулся, тоже культурный шок был — надо было вспомнить, как все дома происходит.

Фото из соцсетей бойца

«За первый бой в профи заработал 1 доллар»

— У тебя есть любительская база бокса, и при этом ты много выступал по БЖЖ и грэпплингу. А с чего начинал в первую очередь?

— После того как я в футбол закончил играть, мне было 17 лет, я зашел в зал, который был прямо напротив дома. Три года я ходил вокруг него, смотрел, смотрел, потом решил пойти. Не думал, что бои будут, думал потренироваться для себя просто. Начал, честно говоря, со всего сразу. В понедельник — бокс, во вторник — джиу-джитсу, среда — борьба. Ходил каждый день на тренировки. В основном база у меня боксерская, смешанная с грэпплингом, джиу-джитсу.

— То есть у тебя были, грубо говоря, тренировки по ММА?

— Получается, да. С первого дня получилось так.

— Большинство побед у тебя сабмишенами, но я видел, что ты по любителям в боксе побеждал на турнире «Золотые перчатки» в своем штате. У тебя самого душа к чему больше лежит — к стойке или партеру?

— Честно говоря, сначала было к партеру, потому что немногие со мной хотели в стойке стоять, и мы просто выигрывали. У нас работа выигрывать бои, так что мы выбираем самый легкий путь, который ведет к победе. Когда попадем в UFC, будет шанс драться за бонус в 50 тысяч долларов, тогда будем в стойке стоять, пытаться кого-то в нокаут отправить. А пока тут зарплата не особая за бои, так что приходится как можно быстрее оттуда выходить без травм, чтобы сразу выйти на следующий бой.

Фото из соцсетей бойца

— В любителях бойцы не могут зарабатывать, но, насколько мне известно, у тебя была возможность немного заработать благодаря продаже билетов на турнир со своим участием. Ты вроде 105 билетов продал на один из ивентов. Много получилось поднять?

— В любителях по закону нельзя зарплаты выдавать, только билеты. Мы получали, по-моему, 20-25%. В моем городе все любят смотреть мои бои, так что много человек пришло. В любителях за последний бой тысячу или 2 тысячи долларов поднял на билетах. Помогло закрыть тренировки, диету, докторов.

— Не во всех профессиональных лигах бойцы столько получают.

— Да. А потом за мой первый профессиональный бой получил зарплату один доллар. Потому что по закону они должны были что-то заплатить, но это было в 2021 году во время ковида, так что здесь [в Коннектикуте] ни у кого боев вообще не было. Нам пришлось лететь во Флориду, самим платить за билеты. Отель они оплатили, чуть-чуть на еду дали и зарплату один доллар.

— Раньше ты выступал в полутяжах, но этот бой будет в среднем весе. Почему решил гонять вес?

— Мы знали, что придется скоро гонять, потому что я не особо большой для той весовой категории. После прошлого боя, когда Дана Уайт нас пригласил на DWCS, он сказал, что я чуть-чуть маленький. Так что пришлось перейти вниз.

— А Дана Уайт уже знает тебя?

— Да, когда был наш последний поединок, это было его шоу «Дана Уайт ищет бои».

«Мой брат тусил в номере с Вадимом и Федором»

— Ты работал переводчиком Вадима Немкова на турнире Bellator 257, где Вадим второй раз бился с Филом Дэвисом. Как получилось, что ты туда попал?

— Они выступали в нашем штате, в казино «Мохеган-Сан», оно в 30 минутах от нас. Мой тренер провел в Bellator пару боев, так что ему написали и спросили, есть ли кто-то, кто по-русски говорит. Он сказал: «Да, конечно, один русскоговорящий студент есть». Так что пошли, попробовали, потому что у них никого не было — в последний день [искали переводчика]. Я пошел туда, два дня переводил команде Федора, Немкова, познакомился с ними. Когда позвали в следующий раз, я не смог пойти, но пошел мой брат, потому что у меня был бой. И он остался там работать переводчиком на пару месяцев.

Вадим Немков и Юрий Панферов. Фото Скриншот трансляции

— Ты, получается, переводил и Виктора Немкова, и Федора, если что-то нужно было?

— Если нужно было, то да, но на камеру я переводил только для Вадима, потому что он выступал, у него брали интервью (Виктор тоже выступал в том карде, но проиграл, а сразу после поединка интервьюируют только победителей. - Прим. «СЭ»).

— А с Федором лично удалось пообщаться?

— Не особо, потому что они готовились к бою, так что не хотел наседать на них. Просто «здрасте, до свидания» сказали. Думал, потом, после боя поговорим, но они уехали. Брат иногда тусует в номере с Вадимом, Молдавским, Федором.

— Делился впечатлениями, как ему общение с ними?

— Ему нравится, он все время рассказывает мне, фотографии присылает. Думаю, если поеду в Россию тренироваться, попробую с ними.

— Не пробовал на них выйти, предложить свою кандидатуру? Они же не всех берут.

— Пока нет, потому что здесь тренируемся. Если соберусь в Россию, брат, наверное, напишет Вадиму, у него сотовый есть. Посмотрим, возьмут или не возьмут потренироваться.

Юрий Панферов с Шоном Стриклендом и Кристофером Кертисом. Фото из соцсетей бойца

— Как я понял из твоих соцсетей, ты дружишь с бойцом Крисом Кертисом. Вы тренировались вместе?

— Да, вчера тренировались вместе. Я приезжал в Вегас в феврале на месяц тренироваться у них в зале. Заходишь в зал — там 20 бойцов UFC, так что точно было с кем потренироваться.

— Наверное, и с Шоном Стриклендом пересекались? Он же друг Кертиса.

— Да, один раз в спарринге с ним стоял.

— И как спарринг прошел?

— Не особо, потому что вес у меня слишком высокий был. И [Стрикленд] чемпион мира — чуть-чуть не так, как хотел, пошло. Могло бы быть лучше.

— А по общению как тебе Стрикленд? Все говорят, что он немножко с прибабахом.

— Для камеры играет иногда, но если с ним познакомиться, он нормальный парень.

«За 11 лет в США не слышал ничего плохого. Американцы очень добрые»

— Судя по фото, на турниры по БЖЖ и боксу ты часто приходил в экипировке сборной России. А хоть раз бывало, что это кому-то не нравилось? Учитывая непростые отношения стран.

— Нет, не было ни разу за 10-11 лет. Сколько живу здесь, ни разу никто не сказал: «О, ты русский, ты оттуда...» Последние шесть месяцев иногда, бывает, слышу, говорят: «Вот, они русские...» Но лично [в свой адрес] ничего такого не слышал.

— То есть не сталкивался с какими-то косыми взглядами?

— Нет, ни разу пока. Американцы в основном очень добрые люди. Такого мне особо не встречалось еще.

Фото из соцсетей бойца

— У тебя прозвище Русский Полярный Медведь — как оно появилось?

— В первый день в зале я вообще грэпплинг и джиу-джитсу не знал, но меня поставили в спарринг с одним ментом, у нас тренировался. И я ни одного приема не знал, просто пытался его заломать как мог. И он говорит: «Ты как медведь дерешься. Ты из России, давай назовем тебя Русский Полярный Медведь». И с первого дня осталось — 11 лет уже. Футболки делаем с полярным медведем.

— Знаешь, что в UFC уже есть боец почти с таким же никнеймом, Сергей Спивак?

— Да, я последние четыре дня тренируюсь в UFC PI. Знаю, что он сейчас в Вегасе, думал, может, увижу его, посмеемся насчет этого, армрестлинг сделаем, кто оставит свое имя. Меня вчера спросили на входе: «О, это Спивака футболка?» Я говорю: «Нет, моя».

— Ты же выходишь на бои в шубе в виде шкуры полярного медведя. Как я понял, тебе ее предоставил бренд одежды, который шьет такие шубы (из синтетических материалов. — Прим. «СЭ»), стилизованные под диких животных. А на бой разрешат в ней выйти?

— Нет, на этот бой нельзя, потому что здесь только религиозные шапки можно носить. Если не связано с религией, нельзя. На взвешивании, думаю, возможно, но на бои нельзя.