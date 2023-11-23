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Сегодня, 16:45

Жена бойца UFC старше него на 14 лет. Она написала книгу-руководство, как захомутать известного спортсмена

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Иан Гэрри и Лейла Анна-Ли.
Фото Соцсети
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Может, зря Иан Гэрри взял ее фамилию?

26-летний ирландец Иан Мачадо Гэрри — один из самых многообещающих проспектов полусреднего дивизиона UFC. Ирландец добрался уже до топ-10 рейтинга, получил респект от Конора Макгрегора, с которым Гэрри уже вовсю сравнивают. Сам Иан старается соответствовать Конору и нарабатывает не только фанатскую, но и хейтерскую базу. Гэрри ведет себя нарочито вызывающе, чем раздражает любителей ММА. Дополнительный повод для хейта бойца дает его супруга Лейла Анна-Ли — эта пара веселит любителей UFC уже давно.

Когда в марте 2022-го Иан и Лейла поженились, фанатов шокировало решение бойца взять фамилию супруги. Возможно, кого-то этот факт не смутил бы так сильно, если бы не слух, что фамилия Мачадо досталась Лейле от бывшего мужа, который по совместительству работает нутрициологом бойца.

На самом деле Мачадо — девичья фамилия Анны-Ли, бразильянки по материнской линии, а до Гэрри она была замужем лишь однажды — в 2014 году Лейла связала себя семейными узами с Ричардом Калленом. У пары родился сын по имени Лукас, но брак быстро распался. При этом экс-боец UFC, а сейчас популярный в сфере ММА видеоблогер Чейл Соннен рассказывал, что решение Иана взять девичью фамилию жены продиктовано ирландскими традициями.

В интернете о такой традиции ничего не сказано, а Соннен часто ошибается, но у Гэрри и Анны-Ли есть и другая причина. Пара хотела привести фамилию всех членов семьи к общему знаменателю, и после того, как боец поменял документы, и он, и Лейла, и их сын Лео стали носить одинаковую фамилию Мачадо Гэрри.

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Пара выглядит вполне счастливой, но вопросы к Лейле все равно есть. На маркетплейсе Amazon пользователи нашли в продаже книгу ее авторства с названием «How to be a WAG». Дословно — «Как стать женой или девушкой спортсмена». WAG в английском языке — обозначение подруг или жен знаменитых и успешных спортсменов.

В комментариях на сайте Reddit один из фанатов написал краткое содержание книги: «Будьте горячей, найдите парня настолько молодого, чтобы он не знал, что такое алименты, спите со множеством молодых спортсменов, пока не найдете одного достаточно доверчивого, не говорите им свой настоящий возраст».

Лейла, которая много лет работала телеведущей на спортивных каналах, вероятно, много коммуницировала с известными спортсменами — однажды ее даже перепутали с девушкой Неймара. Но сама она вышла замуж за менее известного атлета. Главный вопрос, который пока остается без ответа: знает ли о существовании этой книги Иан Мачадо Гэрри?

UFC
ММА
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