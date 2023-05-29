Адамян рассказал об отношениях с украинскими дзюдоистами на соревнованиях

Российский дзюдоист Арман Адамян сожалеет, что сборная Украины не приехала на чемпионат мира-2023.

«Человеческие отношения выше политических. Дзюдоисты — это одна большая семья, где все любят и уважают друг друга. Соревнуясь с украинскими дзюдоистами, россияне тоже не испытывали никаких проблем. Жаль, что сборная Украины по решению своей федерации не приехала в Доху. Между спортсменами из наших стран нет негатива. Не вижу проблем, чтобы на международных соревнованиях встречаться на татами с украинским дзюдоистом», — приводят РИА Новости слова Адамяна.

Чемпионат мира по дзюдо проходил в Катаре с 7 по 14 мая. Сборная Украины приняла решение бойкотировать мировое первенство из-за допуска российских и белорусских спортсменов.