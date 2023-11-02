Адвокат считает, что блогеру Хасбику может грозить до 6 лет тюрьмы за экстремизм

Российский адвокат Александр Дегтерев поделился мнением об инициативе Генпрокуратуры, решившей проверить блогера Хасбика по статье 282 УК РФ.

«Статья 282 УК РФ гласит, что преступными являются действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет», — цитирует адвоката MMA.Metaratings.ru.

Дегтерев добавил, что блогеру может грозить до шести лет тюрьмы.

Вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы на акцию протеста, выступив против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта. В правительстве Дагестана сообщали, что ситуация находится под контролем, на месте работали силовые службы.

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