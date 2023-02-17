Академия единоборств в Сириусе станет основной базой дзюдоистов России

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик заявил, что новая Академия единоборств, построенная на федеральной территории Сириус, станет основной базой для сборной России по дзюдо.

«Для нас Адлер и Сочи — не новое место, наши сборные здесь привыкли тренироваться. А теперь мы получили современный комплекс, равному которому в мире нет. Татами с такой поверхностью я видел только в Японии и во Франции. Наша сборная и ее ближайший резерв теперь будут находиться в академии круглогодично. Замечательный город, замечательная инфраструктура и сама атмосфера здесь способствует работе, тренировкам и достижению больших результатов», — приводит слова Соловейчика ТАСС.

Академия была построена на базе олимпийской арены для керлинга «Ледяной куб», реконструкция объекта началась в 2020 году. Сегодня, 17 февраля, на татами академии прошла первая тренировка.