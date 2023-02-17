Академия единоборств в Сириусе станет основной базой дзюдоистов России

Сегодня, 21:03
Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик заявил, что новая Академия единоборств, построенная на федеральной территории Сириус, станет основной базой для сборной России по дзюдо.
«Для нас Адлер и Сочи — не новое место, наши сборные здесь привыкли тренироваться. А теперь мы получили современный комплекс, равному которому в мире нет. Татами с такой поверхностью я видел только в Японии и во Франции. Наша сборная и ее ближайший резерв теперь будут находиться в академии круглогодично. Замечательный город, замечательная инфраструктура и сама атмосфера здесь способствует работе, тренировкам и достижению больших результатов», — приводит слова Соловейчика ТАСС.
Академия была построена на базе олимпийской арены для керлинга «Ледяной куб», реконструкция объекта началась в 2020 году. Сегодня, 17 февраля, на татами академии прошла первая тренировка.