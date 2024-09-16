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Бокс/ММА

Сегодня, 14:26

Асбаров выступит в турнире Ural FC 8 в Перми

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боец Сослан Асбаров проведет бой в турнире Ural FC 8 с британцем Робертом Бордманом.

Поединок в тяжелом весе возглавит предстоящий турнир Лиги Ural FC «Кубок губернатора Пермского края» и пройдет по специальным правилам Ural FC — по правилам ММА только в стойке. Турнир пройдет 16 октября в Перми.

В соглавном событии российский тяжеловес, шестикратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников встретится с экс-бойцом Bellator и PFL американцем Ракимом Кливлендом.

В активе 37-летнего Бордмана 6 побед на профессиональном ринге, он выступает в британском отделении промоушена Bare Knuckle FС.

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