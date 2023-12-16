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Бокс/ММА

Сегодня, 20:55

Бадаев сравнил форму возрастных ветеранов российских ММА Галиева и Олейника

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев равнил форму возрастных ветеранов российских ММА Венера Галиева и Алексея Олейника.

«Венер Галиев вне конкуренции. В 48 лет биться на топовом уровне. Мы должны понимать, с кем дрался Венер, а с кем Алексей. Олейник тоже вызывает уважение. Он сколько лет уже бьется, и особенно вживую видно, сколько ущерба на себя принял. Но он также продолжает быть в теме и, как он сказал: «Круто, что есть такие площадки, где они еще могут подраться». Задачи подписать Олейника в ACA нет. У нас немного другой курс. Все-таки там более молодые ребята, более конкурентные. Как раз таки Алексею будет лучше проводить такие супербои. Это будет лучше для него, а возможно, и для лиги RCC такие разовые истории лучше. А нам нужен человек, который системно будет участвовать, конкурентен и так далее», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Галиев на последнем турнире ACA нокаутом в первом раунде одержал победу над бразильцем Хакраном Диасом, а Алексей Олейник на турнире RCC задушил Фернандо Родригеса.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-galiev-ili-oleinik-vener-vne-konkurencii-315929/
ММА
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