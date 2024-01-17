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Сегодня, 14:21

Бибулатов прокомментировал подписание Исмаилова на мартовский турнир АСА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший боец UFC, полуфиналист Гран-при АСА Магомед Бибулатов прокомментировал подписание Магомеда Исмаилова на мартовский турнир, посвященный десятилетию лиги.

«Я когда прочитал про «юбилейный» турнир, подумал, что речь о двухсотом турнире, на который его подписали заранее. Магу многие знают, у него много фанатов», — приводит слова Бибулатова MMA.Metaratings.ru.

Исмаилов встретится с Анатолием Токовым на турнире ACA 172 9 марта.

Соперники встречались в 2013 году. Токов победил болевым приемом в первом раунде.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/bibulatov-podumal-chto-ismailova-zaranee-podpisali-na-200-i-turnir-asa-324848/
Магомед Бибулатов
Магомед Исмаилов
ММА
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