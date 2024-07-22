Богатырев рассказал, какие шансы есть у Вахитова и Сидакова в ММА

Финалист Гран-при ACA в тяжелом весе Адам Богатырев оценил перспективы кикбоксера Артема Вахитова и борца Заурбека Сидакова в ММА.

«Зависит от матчмейкинга. Если будет менеджер как у Перейры, у Вахитова открытый путь. Он более зрелищный и интересный для организации. Но если ему попадается лютый борец, например Хамзат Чимаев, он его затаскает в борьбе. Возьмем из российской лиги Магомедрасула Гасанова, Шамиля Абдулаева и Саламу Абдурахманова. Каждый из них просто проедется по Вахитову. Это не те бои, которые Артему нужны.

У Сидакова все ровным счетом наоборот. От него все будут ждать борьбы, и защищаться. Он может тупо кидать, бороться. У него больше шансов. Если ему будут давать Бенеила Дариуша или Матеуша Гамрота, людей с пониманием борьбы, ему придется несладко. Но если это будут ребята типа Дэна Хукера — Сидаков выиграет у любого. Авторитет олимпийского чемпиона по борьбе будет давить на соперников.

У Сидакова больше шансов в ММА, но при менеджменте как у Сирила Гана и Алекса Перейры Вахитов 100 процентов уйдет далеко вперед. Несомненно, Артем более интересен для UFC. Он принесет зрелище, которое хотят люди, а унылая борьба скучна для обывателя», — цитирует Богатырева MMA.Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что 33-летний Вахитов летом проведет бой на Dana White's Contender Series.Его последний поединок был против Валишера Хамбаева в феврале 2024 года на турнире Naiza 57 в Алматы (Казахстан). В этом поединке, который был остановлен в первом раунде, Артем одержал победу нокаутом. На его счету в смешанных единоборствах 2 победы и 1 поражение.

27-летний Сидаков — олимпийский чемпион 2020 года, трехкратный чемпион мира (2018, 2019, 2023 годов), чемпион Европейских игр 2019 года, неоднократный чемпион России. Некоторое время назад он заявлял, что хотел бы выступить в ММА в весе 66-70 кг.